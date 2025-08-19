Ignacio Buse vs Lukas Neumayer EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la ronda 1 de la ‘qualy’ del US Open 2025

Primer set: Respira tranquilo Buse, tras mantenerse sólido en el saque. El peruano va arriba 5-4 y buscará un nuevo ‘break’ para ganar el primer parcial.

Primer set: Ignacio Buse estuvo muy cerca de llevarse el parcial, pero no concretó. Neumayer igualó el parcial (5-5)

Primer set: ¡Vamos Buse! Un ‘Nacho’ bastante sólido en el ‘tie break’ , en el que se impone 7-2 contra Neumayer. El peruano logra llevarse el primer parcial.

Segundo set: ¡Se reanudan las acciones y ya se juega un nuevo parcial! Buse intentará ganar el partido en sets corridos.

Segundo set: Buse le complicó las cosas a Neumayer, pero no logra el quiebre. El austriaco se lleva el primer ‘game’ (0-1)

Últimas noticias

Binacional quedará fuera de la Liga 1 2025 tras fallo judicial: ¿Cómo afecta al torneo su exclusión? La FPF acató el fallo judicial que declaró infundada la cautelar que permitía al cuadro de Juliaca en la máxima categoría. Este hecho tendrá repercusiones significativas en el campeonato local

Mr Peet reveló los detalles del fichaje de Pedro Aquino por Alianza Lima: “El club ha puesto condiciones en el préstamo” El periodista deportivo se refirió a la llegada del volante peruano al cuadro ‘blanquiazul’ y del trato que tuvo con Santos Laguna de México

Álvaro Barco se queja de la elección del árbitro para el clásico: “No está a la altura. Hay que estar atentos” El director deportivo de Universitario señaló su desacuerdo con la designación de Jordi Espinoza por parte de la CONAR para el próximo encuentro ante Alianza Lima y manifestó su preocupación por el arbitraje

CONAR designó a Jordi Espinoza como árbitro del Universitario vs Alianza Lima por Torneo Clausura de Liga 1 2025 El colegiado de 26 años será el encargado de impartir justicia en el juego más relevante del segundo torneo del año que, se jugará en el Estadio Monumental