Perú Deportes

Ignacio Buse vs Lukas Neumayer EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la ronda 1 de la ‘qualy’ del US Open 2025

Se juega el segundo set. El tenista peruano tomó ventaja, tras imponerse en el primer parcial después de un ‘tie break’. Sigue las incidencias en directo del encuentro en Nueva York

Eliezer Benedetti

Por Eliezer Benedetti

Guardar
23:58 hsHoy

Segundo set: Neumayer confirma su ‘break’ y toma una importante ventaja en el inicio del parcial. Buse cae 0-3.

23:55 hsHoy

Segundo set: Neumayer logra quebrar. Se complica Buse en el arranque de este parcial (0-2)

23:52 hsHoy

Segundo set: Buse le complicó las cosas a Neumayer, pero no logra el quiebre. El austriaco se lleva el primer ‘game’ (0-1)

23:49 hsHoy

Segundo set: ¡Se reanudan las acciones y ya se juega un nuevo parcial! Buse intentará ganar el partido en sets corridos.

23:45 hsHoy

Primer set: ¡Vamos Buse! Un ‘Nacho’ bastante sólido en el ‘tie break’, en el que se impone 7-2 contra Neumayer. El peruano logra llevarse el primer parcial.

El peruano definió el set en 'tie break' (7-6) - Video: Disney.
23:38 hsHoy

Primer set: ¡Se define en el ‘tie break’! Reñido parcial que va igualado 6-6.

23:35 hsHoy

Primer set: Gran juego de ‘Nacho’, que vuelve a tener la oportunidad de cerrar el parcial (6-5)

23:33 hsHoy

Primer set: Ignacio Buse estuvo muy cerca de llevarse el parcial, pero no concretó. Neumayer igualó el parcial (5-5)

23:27 hsHoy

Primer set: Respira tranquilo Buse, tras mantenerse sólido en el saque. El peruano va arriba 5-4 y buscará un nuevo ‘break’ para ganar el primer parcial.

23:23 hsHoy

Primer set: ¡VAMOS BUSE! ‘Nacho’ logra el quiebre con mucho esfuerzo e iguala el parcial (4-4)

Temas Relacionados

Ignacio BuseLukas NeumayerUS Opentenis peruanoperu-deportes

Últimas noticias

Binacional quedará fuera de la Liga 1 2025 tras fallo judicial: ¿Cómo afecta al torneo su exclusión?

La FPF acató el fallo judicial que declaró infundada la cautelar que permitía al cuadro de Juliaca en la máxima categoría. Este hecho tendrá repercusiones significativas en el campeonato local

Binacional quedará fuera de la

Mr Peet reveló los detalles del fichaje de Pedro Aquino por Alianza Lima: “El club ha puesto condiciones en el préstamo”

El periodista deportivo se refirió a la llegada del volante peruano al cuadro ‘blanquiazul’ y del trato que tuvo con Santos Laguna de México

Mr Peet reveló los detalles

Álvaro Barco se queja de la elección del árbitro para el clásico: “No está a la altura. Hay que estar atentos”

El director deportivo de Universitario señaló su desacuerdo con la designación de Jordi Espinoza por parte de la CONAR para el próximo encuentro ante Alianza Lima y manifestó su preocupación por el arbitraje

Álvaro Barco se queja de

CONAR designó a Jordi Espinoza como árbitro del Universitario vs Alianza Lima por Torneo Clausura de Liga 1 2025

El colegiado de 26 años será el encargado de impartir justicia en el juego más relevante del segundo torneo del año que, se jugará en el Estadio Monumental

CONAR designó a Jordi Espinoza

La satisfacción de Santiago González con la revolución de Paulo Autuori en Sporting Cristal: “Nos ha dado mucha confianza”

Existe mucho optimismo en la interna del club ‘rimense’ por la modalidad de trabajo del profesional brasileño, con quien se ha encarrilado el rendimiento deportivo en el Torneo Clausura 2025

La satisfacción de Santiago González

ÚLTIMAS NOTICIAS

Un zapato medieval, tejidos restaurados

Un zapato medieval, tejidos restaurados y tecnología 3D: así es la exposición en Madrid que fusionará historia e innovación

En los últimos doce meses, los subsidios a los servicios públicos cayeron 26,6 por ciento

El frente Unión y Libertad confirmó sus candidatos para la Primera Sección de las elecciones bonaerenses

Santiago del Estero: una rectora murió al volcar su auto cuando volvía a su casa

La línea D del subte tendrá un “Vagón de lectores” este sábado: de qué se trata la actividad

INFOBAE AMÉRICA

El primer ganador de ‘The

El primer ganador de ‘The Biggest Loser’ reveló el lado oscuro de perder peso por dinero: “Nos explotaron”

La estrella de OnlyFans, Annie Knight, aseguró que se siente “más cerca” de su esposo tras haberse acostado con casi 600 hombres en 6 horas

Reporte del estado del tiempo en Seattle: las máximas temperaturas del 20 de agosto

Tormenta eléctrica y lluvia: el pronóstico del clima para Filadelfia mañana miércoles 20 de agosto

Diplomáticos de Israel y Siria se reunieron para avanzar en una desescalada

DEPORTES

Vélez le ganó 2-0 a

Vélez le ganó 2-0 a Fortaleza y avanzó a los cuartos de final de la Copa Libertadores

“Será el futuro del equipo” y “llegó para grandes tardes”: las repercusiones en España del debut de Mastantuono en Real Madrid

La dura respuesta de Battaglia a Cascini luego de que lo tildara de “desagradecido” por su paso como DT de Boca

Los grandilocuentes elogios de Xabi Alonso a Mastantuono tras su debut en el Real Madrid: “Tiene pinta, no le pesa la camiseta”

La AFA dio a conocer la programación de la fecha 7 del Clausura: cuándo se jugará el clásico entre San Lorenzo y Huracán