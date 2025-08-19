Ignacio Buse vs Lukas Neumayer EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la ronda 1 de la ‘qualy’ del US Open 2025

Segundo set: Neumayer confirma su ‘break’ y toma una importante ventaja en el inicio del parcial. Buse cae 0-3.
Segundo set: Neumayer logra quebrar. Se complica Buse en el arranque de este parcial (0-2)
Segundo set: Buse le complicó las cosas a Neumayer, pero no logra el quiebre. El austriaco se lleva el primer ‘game’ (0-1)
Segundo set: ¡Se reanudan las acciones y ya se juega un nuevo parcial! Buse intentará ganar el partido en sets corridos.
Primer set: ¡Vamos Buse! Un ‘Nacho’ bastante sólido en el ‘tie break’, en el que se impone 7-2 contra Neumayer. El peruano logra llevarse el primer parcial.
Primer set: ¡Se define en el ‘tie break’! Reñido parcial que va igualado 6-6.
Primer set: Gran juego de ‘Nacho’, que vuelve a tener la oportunidad de cerrar el parcial (6-5)
Primer set: Ignacio Buse estuvo muy cerca de llevarse el parcial, pero no concretó. Neumayer igualó el parcial (5-5)
Primer set: Respira tranquilo Buse, tras mantenerse sólido en el saque. El peruano va arriba 5-4 y buscará un nuevo ‘break’ para ganar el primer parcial.
Primer set: ¡VAMOS BUSE! ‘Nacho’ logra el quiebre con mucho esfuerzo e iguala el parcial (4-4)