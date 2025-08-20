Perú Deportes

José Guillermo del Solar se despidió afectuosamente de Erick Noriega en un increíble reencuentro en el aeropuerto

‘Chemo’ ha coincidido, de casualidad, en el adiós del ‘Samurái’, quien en los próximos días será anunciado como flamante refuerzo del Gremio

El entrenador de la UCV se fundió en un abrazo significativo con el nuevo futbolista de Gremio. | VIDEO: Jordy Flores

Erick Noriega ha dejado el Perú para iniciar una impresionante aventura en el Gremio (BRA), luego de haber trascendido exponencialmente con Alianza Lima, sobre todo en la CONMEBOL Libertadores 2025. Fue en cuestión de horas el avance de las negociaciones y la aprobación de las partes involucradas llegó cuando el mediocentro se preparaba para la revancha de octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.

Al final de cuentas, todo se resolvió muy pronto a favor del ‘Samurái’, quien en los próximos días será anunciado como flamante refuerzo del ‘tricolor’. Su llegada a la ciudad de Porto Alegre causó un enorme impacto como su despedida en Lima, acaso donde vivió todo tipo de emociones.

Erick Noriega, cerca de mudarse
Erick Noriega, cerca de mudarse a Gremio. - Crédito: Difusión

Pero una de ellas fue sorprendente: antes de dirigirse al avión con destino a Brasil, junto a su esposa, se encontró con ni más ni menos que con José Guillermo del Solar, actual entrenador de la Universidad César Vallejo. Por cuestiones de tiempo no hubo oportunidad para una charla amena ni para remembranzas.

Por ese motivo, ‘Chemo’, visiblemente emocionado, tan solo se limitó a expresar unas cuantas palabras mientras sujetaba la nuca de Erick Noriega, quien no pudo contener las lágrimas por cada una de las palabras de quien fuera su mentor en la selección nacional U23. Al final, el encuentro se selló con un emotivo abrazo captado por las cámaras de los medios de comunicación.

El adiós de Erick Noriega en Matute antes de partir a Gremio de Brasil | Liga 1 Max

