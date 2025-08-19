Pedro Aquino es nuevo refuerzo de Alianza Lima: ¿Cuándo será su debut con los ‘blanquiazules’?

Alianza Lima dio un nuevo golpe en el mercado de pases: Pedro Aquino defenderá la camiseta ‘blanquiazul’ para la temporada 2025. El mediocampista peruano llega cedido desde Santos Laguna por una temporada, en una operación cerrada poco antes del cierre del mercado de pases, en tiempo récord ya que el libro de tranferencias cerró el pasado lunes 18 de agosto.

La popular ‘Roca’ llegará a Matute en condición de préstamo hasta el junio del 2026. Se conoció que los ‘íntimos’ asumirán el 35% de su salario, sin costo de transferencia, y Aquino regresa al fútbol local tras ocho años en el extranjero.

La decisión de Alianza Lima responde a la salida de Erick Noriega a Gremio de Brasil, que aceleró la búsqueda de un reemplazo nacional debido a la falta de cupos de extranjeros. Pedro, de 30 años, jugó en equipos como León, América y Santos Laguna en México, donde consolidó su carrera y mantuvo regularidad en la selección peruana.

El volante defensivo llega con el visto bueno del club mexicano, que confirmó su óptimo estado físico. La directiva y el comando técnico, liderado por Néstor Gorosito, esperan que su experiencia internacional fortalezca el mediocampo y aporte liderazgo en la Copa Sudamericana y el Torneo Clausura.

¿Cuándo será el debut de Pedro Aquino con Alianza Lima?

La llegada de Pedro Aquino a Matute fue celebrada por todos los hinchas de Alianza Lima, quienes esperan con ansias su debut con la camiseta ‘blanquiazul’. El arribo del volante se da en un momento crucial para los ‘grones’: están luchando por su pase a cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025 y el clásico con Universitario de Deportes por el Torneo Clausura 2025.

Por obvias razones, la ‘Roca’ no podrá enfrentar a Universidad Católica de Ecuador por los partido de vuelta este miércoles 20 de agosto en Quito. Sin embargo, hay mucha expectativa para que sí lo haga ante los ‘cremas’ el domingo 24 de agosto en el estadio Monumental.

Se conoció que el volante se unirá a los entrenamientos de Néstor Gorosito entre el miércoles 20 y jueves 21 de agosto, pero la falta de ritmo que ha tenido en Santos Laguna hace que sea difícil que pueda debutar con los ‘merengues’. La última vez que disputó un partido oficial fue el 30 de marzo de 2025, cuando su equipo se midió con Atlético San Luis.

El ‘Pipo’ será quien decida si lo convoca para crucial cotejo con la ‘U’, donde definirá su futuro en el campeonato y será el escenario perfecto para acortar distancias. El técnico argentino tendrá que medir su rendimiento físico y eso se definirá con el pasar de los días.

Si Aquino no es considerado para el clásico, su estreno se dará frente Deportivo Garcilaso que se disputará en la semana del 12 al 14 de septiembre en el estadio Alejandro Villanueva por la fecha 8, todavía no está confirmada la programación completa. Es decir, el futbolista de 30 años tendrá más tiempo de preparación y podrá lucirse con el juego que lo caracteriza.

¿Pedro Aquino podrá jugar la Copa Sudamericana si Alianza Lima clasifica a cuartos de final?

Los ‘blanquiazules’ están listos para definir la llave frente Universidad Católica de Ecuador por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. El decisivo choque se jugará este miércoles 20 de agosto a las 19:30 horas en Quito y Alianza Lima llegará con grandes chances de clasificar a los cuartos debido a la ventaja que sacó por 2-0 en Matute en el choque de ida.

Si los ‘íntimos’ logran concretar su pase a la siguiente etapa del torneo internacional, Pedro Aquino podrá hacer su aparición en la competición defendiendo su nueva camiseta. Será inscrito y podrá jugar sin problemas frente al ganador de la serie entre Universidad de Chile e Independiente de Argentina.