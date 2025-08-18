Perú Deportes

Pedro Aquino se prepara para convertirse en la incorporación final de Alianza Lima en la Liga 1 2025

El área directiva del club de La Victoria se ha puesto de acuerdo para acometer la contratación del centrocampista de la selección peruana. Operación contra el tiempo por el cierre del libro de pases

Franco Navarro confirma llegada de Pedro Aquino a Alianza Lima | JaxLatinMedia / X.com

Pedro Aquino ha entrado en los planes de Alianza Lima. A última hora, la cúpula ‘blanquiazul’ ha decidido reunirse para discutir la necesidad de sumar un refuerzo definitivo que ocupe el lugar que ha dejado Erick Noriega, tras cerrar un acuerdo para transformarse en nuevo futbolista del Gremio (BRA).

Culminado ese cónclave, con la venia del entrenador Néstor Gorosito, se llegó a un consenso: ir por la contratación de la ‘Roca’, quien cuenta con dos factores claves para desplazarse al barrio de Matute: la nacionalidad peruana —por lo que no usará una plaza de extranjero— y el conocimiento del medio.

Pedro Aquino fue titular en
Pedro Aquino fue titular en la última fecha doble de Eliminatorias 2026. - Crédito: FPF

Con el avance de las horas, en el último día para sumar un fichaje en la Liga 1, el Director Deportivo de Alianza Lima ha confirmado que el actual futbolista del Santos Laguna (MEX) se ha interesado por la opción de mudarse a La Victoria y no ve con malos ojos realizar ese paso, que a todas luces sacudiría el mercado local.

“Hay una posibilidad. Pedro quiere venir, estamos contra el tiempo y esperemos que se resuelven algunos detalles", confirmó Franco Navarro ante los medios de comunicación antes del vuelo de la delegación aliancista hacia Quito por el pase a cuartos de final de la CONMEBOL Sudamericana 2025.

Pedro Aquino tiene todo listo para llegar a Alianza Lima | Canal N

Fórmula

El mediocampista Pedro Aquino se incorporará a Alianza Lima a mediados de 2025 con una estrategia económica que no afectará completamente las arcas institucionales. Se ha acordado que su llegada a La Victoria será bajo una cesión anual procedente del Santos Laguna.

La operación se sostiene en una estructura mixta: el club ‘blanquiazul’ cubrirá el 35% de su sueldo y el restante estará a manos desde Torreón, mientras patrocinadores estratégicos aportarán los incentivos adicionales. Esta fórmula aplicada permite fortalecer la plantilla sin desbalancear las finanzas.

Alianza Lima considera esta inversión como esencial para consolidar su proyecto deportivo y mantener una apuesta sostenible. La continuidad de Aquino, eso sí, dependerá de su desempeño en lo que resta de la temporada.

Pedro Aquino cierra su etapa
Pedro Aquino cierra su etapa en Liga MX con un paso discreto por Santos Laguna. - Crédito: Difusión

Mercado

Alianza Lima puede presumir de haber realizado uno de los mercados de transferencias más resonantes de los últimos años al igual que de la presente temporada. Inició el año sumando a un arquero de talla internacional como el boliviano Guillermo Viscarra y a un mediocentro de jerarquía como el uruguayo Pablo Ceppelini.

A mitad de ciclo, el entrenador Néstor Gorosito dialogó con las autoridades por la búsqueda de nuevos efectivos que permitan intensificar la competencia dentro del plantel al tiempo que sean claves para luchar por el título nacional.

El club 'blanquiazul' le dio la bienvenida al volante con un video cargado de emoción. "Quiero devolver todo lo que me dio el club”, dijo el jugador. (Video: Prensa AL)

Dentro de esa planificación, se sumaron nombres fuertes del medio: Gaspar Gentile, Josué Estrada y Gianfranco Chávez. De ese mismo modo, llegaron desde el exterior Alessandro Burlamaqui y Sergio Peña, con la consigna de marcar diferencias en Liga 1 después de pasar varios años afuera.

Con la contratación de Pedro Aquino, proveniente desde Santos Laguna de la Liga MX, se cierran las adquisiciones del 2025 esperando que su presencia genere un impacto en la afición y contribuya en materia futbolística dentro de la primera línea de volantes.

Agustín Lozano se queda hasta el 2030 en la FPF con abrumador apoyo: "Ha sido un gesto y mensaje rotundo y contundente de los dirigentes"

El actual presidente de la FPF sostuvo que seguirá trabajando con “transparencia y responsabilidad”, y que “los resultados deportivos llegarán como consecuencia de la dedicación y pasión que pondremos en cada decisión”

Agustín Lozano se queda hasta

Nolberto Solano deja claro cuál será su papel en la selección de Pakistán: "Creo en los jugadores, no se trata tanto de mi estilo"

‘Nobby’ ha compartido un discurso lleno de aliento en los canales oficiales de Pakistán. Aunque reconoce que los ‘halcones’ se encuentran muy relegados en Asia, confía en el talento que pueda reunir como profesional en un año

Nolberto Solano deja claro cuál

Agustín Lozano es reelegido como presidente de la Federación Peruana de Fútbol para el periodo 2025-2030

El máximo directivo seguirá en el sitial central de la Villa Deportiva Nacional por otro proceso más, después de una gestión marcada por pésimos resultados deportivos con la selección nacional

Agustín Lozano es reelegido como

Alianza Lima viaja a Quito sin Erick Noriega: lista de convocados para la vuelta ante U. Católica por Copa Sudamericana 2025

El ‘Samurai’ no será parte de este crucial encuentro de octavos de final, tras ser vendido recientemente a Gremio de Brasil. Conoce la nómina de Néstor Gorosito para afrontar el desafío en suelo ecuatoriano

Alianza Lima viaja a Quito

Desde Alianza Lima acusan a Universitario de "azuzar a la violencia" tras quejas por arbitraje en Huancayo: "Es una vieja artimaña"

A pocos días del clásico en el Monumental, Jorge Zúñiga, presidente de Aliancistas por el Perú, cuestionó la postura de Franco Velazco, administrador de la ‘U’, quien ha venido reclamando por supuestos errores arbitrales

Desde Alianza Lima acusan a
Perú saludó proceso electoral en

Perú saludó proceso electoral en Bolivia y destacó vínculos de hermandad, luego de calificarlo como país fallido

Alejandro Toledo llora en audiencia e informa que presenta un cuadro de sangrado severo: “Necesito ir a la clínica por mi gravedad”

Rafael López Aliaga exige vetar a Ricardo Morán y Yo Soy por no dejar que participante agradezca a Dios: “Lo repudiamos”

AI alerta sobre ley de amnistía a militares y policías: al menos 156 casos de violaciones de derechos humanos quedarán impunes

Rafael López Aliaga acusa al MEF de apropiarse de 300 millones de dólares destinados a la MML: “Si contara todo lo que me hacen”

Magaly Medina se reunirá con

Magaly Medina se reunirá con sus abogados tras perder juicio contra Jefferson Farfán: “Es absurdo, una cachetada a la justicia”

Magaly Medina admite que competir con ‘AFHS’ y ‘Eres mi bien’ será duro: “El programa que me antecede languidece en el aburrimiento”

Samahara Lobatón desmiente a Youna y niega haber recibido 30 mil soles de Jefferson Farfán

Bianca Bazo, de Papá en Apuros a actuar para Lucho Llosa: “Mi modelo a seguir es Francisca Aronsson y mi meta es Hollywood”

Janet Barboza llama “migajero” a Hugo García y asegura que “mendiga amor” por limpiar lunas de spa de Isabella Ladera

