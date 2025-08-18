Pedro Aquino se prepara para convertirse en la incorporación final de Alianza Lima en la Liga 1 2025

Franco Navarro confirma llegada de Pedro Aquino a Alianza Lima | JaxLatinMedia / X.com

Pedro Aquino ha entrado en los planes de Alianza Lima. A última hora, la cúpula ‘blanquiazul’ ha decidido reunirse para discutir la necesidad de sumar un refuerzo definitivo que ocupe el lugar que ha dejado Erick Noriega, tras cerrar un acuerdo para transformarse en nuevo futbolista del Gremio (BRA).

Culminado ese cónclave, con la venia del entrenador Néstor Gorosito, se llegó a un consenso: ir por la contratación de la ‘Roca’, quien cuenta con dos factores claves para desplazarse al barrio de Matute: la nacionalidad peruana —por lo que no usará una plaza de extranjero— y el conocimiento del medio.

Pedro Aquino fue titular en la última fecha doble de Eliminatorias 2026. - Crédito: FPF

Con el avance de las horas, en el último día para sumar un fichaje en la Liga 1, el Director Deportivo de Alianza Lima ha confirmado que el actual futbolista del Santos Laguna (MEX) se ha interesado por la opción de mudarse a La Victoria y no ve con malos ojos realizar ese paso, que a todas luces sacudiría el mercado local.

“Hay una posibilidad. Pedro quiere venir, estamos contra el tiempo y esperemos que se resuelven algunos detalles", confirmó Franco Navarro ante los medios de comunicación antes del vuelo de la delegación aliancista hacia Quito por el pase a cuartos de final de la CONMEBOL Sudamericana 2025.

Pedro Aquino tiene todo listo para llegar a Alianza Lima | Canal N

Fórmula

El mediocampista Pedro Aquino se incorporará a Alianza Lima a mediados de 2025 con una estrategia económica que no afectará completamente las arcas institucionales. Se ha acordado que su llegada a La Victoria será bajo una cesión anual procedente del Santos Laguna.

La operación se sostiene en una estructura mixta: el club ‘blanquiazul’ cubrirá el 35% de su sueldo y el restante estará a manos desde Torreón, mientras patrocinadores estratégicos aportarán los incentivos adicionales. Esta fórmula aplicada permite fortalecer la plantilla sin desbalancear las finanzas.

Alianza Lima considera esta inversión como esencial para consolidar su proyecto deportivo y mantener una apuesta sostenible. La continuidad de Aquino, eso sí, dependerá de su desempeño en lo que resta de la temporada.

Pedro Aquino cierra su etapa en Liga MX con un paso discreto por Santos Laguna. - Crédito: Difusión

Mercado

Alianza Lima puede presumir de haber realizado uno de los mercados de transferencias más resonantes de los últimos años al igual que de la presente temporada. Inició el año sumando a un arquero de talla internacional como el boliviano Guillermo Viscarra y a un mediocentro de jerarquía como el uruguayo Pablo Ceppelini.

A mitad de ciclo, el entrenador Néstor Gorosito dialogó con las autoridades por la búsqueda de nuevos efectivos que permitan intensificar la competencia dentro del plantel al tiempo que sean claves para luchar por el título nacional.

El club 'blanquiazul' le dio la bienvenida al volante con un video cargado de emoción. "Quiero devolver todo lo que me dio el club”, dijo el jugador. (Video: Prensa AL)

Dentro de esa planificación, se sumaron nombres fuertes del medio: Gaspar Gentile, Josué Estrada y Gianfranco Chávez. De ese mismo modo, llegaron desde el exterior Alessandro Burlamaqui y Sergio Peña, con la consigna de marcar diferencias en Liga 1 después de pasar varios años afuera.

Con la contratación de Pedro Aquino, proveniente desde Santos Laguna de la Liga MX, se cierran las adquisiciones del 2025 esperando que su presencia genere un impacto en la afición y contribuya en materia futbolística dentro de la primera línea de volantes.