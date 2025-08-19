Perú Deportes

Partidos de hoy, martes 19 de agosto de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Real Madrid hará su estreno en LaLiga y se definirán a los primeros equipos clasificados a los cuartos de final de la Copa Sudamericana y Copa Libertadores

Hoy, martes 19 de agosto, habrá una jornada de fútbol muy emocionante. Se disputarán partidos que definirán a los clasificados en la Champions League, hasta encuentos que darán a conocer a los equipos que avanzarán a los cuartos de final de la Copa Sudamericana y Copa Libertadores. También, Real Madrid hará su estreno en la presente edición de LaLiga de España.

En la Sudamericana, Huracán recibirá a Once Caldas con el objetivo de remontar la llave al caer 1-0 en la ida. Después, Fluminense hará lo propio con América de Cali, escuadra del peruano Luis Ramos que perdió en casa con los brasileños. Mushuc Runa e Independiente del Valle protagonizaron un duelo de ecuatorianos, en el que el ‘matagigantes’ parte con ventaja gracias a su victoria por la mínima.

En la Libertadores, Vélez Sarsfield y Fortaleza definirán al clasificado a la siguiente instancia en Argentina luego de igualar sin goles en Brasil. Lo mismo ocurrirá con el Sao Paulo vs Atlético Nacional, que finalizó empatado 0-0 en la ida. Mientras que Racing saldrá con todo en busca de darle vuelta a la llave ante Peñarol tras ser superado 1-0 en Montevideo.

Partidos de la Copa Libertadores
Por otro lado, todo el pueblo ‘merengue’ está expectante al primer encuentro de la temporada del Real Madrid en LaLiga de España. Los dirigidos por Xavi Alonso se medirán ante Osasuna y deberán vencer a su rival de turno para no alejarse de su clásico rival, Barcelona, que se estrenó con un triunfo el pasado fin de semana.

Empieza una nueva era en el cuadro ‘albo’ con el exvolante a la cabeza, que tendrá a disposición a sus máxima estrellas, Vinicius Jr y Kylian Mbappé. La perla sudamericana, Franco Mastantuono, podría sumar sus primeros minutos en el fútbol europeo al ser incluido en la lista de convocados por el técnico español.

Los dirigidos por Xabi Alonso afrontarán su primer encuentro de la temporada en el campeonato español.

Semifinal de la Supercopa de Arabia Saudita

- Al Nassr 2-1 Al Ittihad (Finalizado)

Partidos de la Champions League

- Ferencvaros vs Qarabag (14:00 horas / Disney Plus y ESPN 5)

- Estrella Roja vs Pafos (14:00 horas / ESPN 2 y Disney Plus)

- Rangers vs Club Brujas (14:00 horas / ESPN y Disney Plus)

Partidos de LaLiga

- Real Madrid vs Osasuna (14:00 horas / DirecTV Sports)

Partidos del fútbol colombiano

- Independiente Santa Fe vs Envigado (19:30 horas / RCN y Win)

Partidos de la Copa Sudamericana

- Huracán vs Once Caldas (17:00 horas / Disney Plus y ESPN)

- Fluminense vs América de Cali (19:30 horas / ESPN 2, DirecTV Sports y DGO)

- Mushuc Runa vs Independiente del Valle (19:30 horas / DirecTV Sports y Disney Plus)

Partidos de la Copa Libertadores

- Vélez Sarsfield vs Fortaleza (17:00 horas / ESPN 2 y Disney Plus)

- Sao Paulo vs Atlético Nacional (19:30 horas / ESPN y Disney Plus)

- Racing Club vs Peñarol (Disney Plus y ESPN 5)

Partidos de la Copa Centroamericana

- Plaza Amador vs Managua (19:00 horas / Disney Plus)

- Águila vs Olimpia (21:00 horas / Disney Plus)

Partidos de la Champions Cup de la Concacaf

- Alianza vs Washington Spirit (19:00 horas / Disney Plus)

- Pachuca vs Chorrillo (21:00 horas / Disney Plus)

Partidos de la Copa del Caribe

- Cibao vs Cavalier (19:00 horas / Disney Plus)

