Deportes

Con la expectativa sobre el debut de Franco Mastantuono, Real Madrid inicia La Liga contra Osasuna: hora, TV y formaciones

El argentino será suplente en el duelo por la 1ª fecha del torneo español. Se jugará desde las 16.00 en el Bernabéu

Horario: 16.00 (Argentina, Paraguay y Uruguay) / 15.00 (Chile, Venezuela y Miami, Estados Unidos) / 14.00 (Colombia, Perú y Ecuador) / 13.00 (México) / 21.00 (España)

Televisación: DSports (Argentina) / Disney+ (Sudamérica) / DAZN La Liga (España)

12:07 hsHoy

XABI ALONSO ADELANTÓ QUE MASTANTUONO PODRÍA TENER SU DEBUT: “PODRÍA TENER MINUTOS MAÑANA”

Xabi Alonso llenó de elogios a Mastantuono y anticipó que podría jugar en el debut del Real Madrid: “Tiene espíritu argentino”

El entrenador del Merengue habló en la previa del estreno ante Osasuna por La Liga y destacó las cualidades del ex River Plate

El arribo de Franco Mastantuono al Real Madrid acaparó todos los flashes en España. El joven de 18 años revolucionó a los hinchas merengues y los medios locales expresaron la sorpresa que se llevaron puertas adentro por su rápida adaptación y la fuerte personalidad del futbolista surgido en River Plate, al punto de que ya hablan de una “era Mastantuono” en el elenco blanco. En la previa del debut en La Liga ante el Osasuna, Xabi Alonso hizo hincapié en la llegada del argentino y se deshizo en elogios por su calidad y por la personalidad que demostró en sus primeros entrenamientos.

Leer la nota completa
12:04 hsHoy

PROBABLES FORMACIONES

Real Madrid: Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Militao, Dean Huijsen, Álvaro Carreras; Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Arda Güler; Brahim Díaz, Kylian Mbappé y Vinícius Júnior. DT: Xabi Alonso.

Osasuna: Sergio Herrera; Valentín Rosier, Enzo Boyomo, Alejandro Catena, Juan Cruz Armada, Abel Bretones; Jon Moncayola, Lucas Torró, Aimar Oroz; Ante Budimir y Víctor Muñoz. DT: Alessio Lisci.

11:56 hsHoy

¡Bienvenidos! Aquí podrán seguir todos los detalles del duelo entre Real Madrid y Osasuna en el Estadio Santiago Bernabéu por la 1ª fecha de la Liga de España.

Franco Mastantuono será suplente ante
Franco Mastantuono será suplente ante Osasuna (Foto: realmadrid.com)

