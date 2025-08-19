Con la expectativa sobre el debut de Franco Mastantuono, Real Madrid inicia La Liga contra Osasuna: hora, TV y formaciones

Horario: 16.00 (Argentina, Paraguay y Uruguay) / 15.00 (Chile, Venezuela y Miami, Estados Unidos) / 14.00 (Colombia, Perú y Ecuador) / 13.00 (México) / 21.00 (España)
Televisación: DSports (Argentina) / Disney+ (Sudamérica) / DAZN La Liga (España)
El arribo de Franco Mastantuono al Real Madrid acaparó todos los flashes en España. El joven de 18 años revolucionó a los hinchas merengues y los medios locales expresaron la sorpresa que se llevaron puertas adentro por su rápida adaptación y la fuerte personalidad del futbolista surgido en River Plate, al punto de que ya hablan de una “era Mastantuono” en el elenco blanco. En la previa del debut en La Liga ante el Osasuna, Xabi Alonso hizo hincapié en la llegada del argentino y se deshizo en elogios por su calidad y por la personalidad que demostró en sus primeros entrenamientos.
Real Madrid: Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Militao, Dean Huijsen, Álvaro Carreras; Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Arda Güler; Brahim Díaz, Kylian Mbappé y Vinícius Júnior. DT: Xabi Alonso.
Osasuna: Sergio Herrera; Valentín Rosier, Enzo Boyomo, Alejandro Catena, Juan Cruz Armada, Abel Bretones; Jon Moncayola, Lucas Torró, Aimar Oroz; Ante Budimir y Víctor Muñoz. DT: Alessio Lisci.
