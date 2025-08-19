Mr Peet reveló los detalles del fichaje de Pedro Aquino por Alianza Lima: “El club ha puesto condiciones en el préstamo”

El periodista deportivo contó los pormenores de la llegada de la 'Roca' al cuadro 'blanquiazul'. (Video: A Presión)

Alianza Lima perdió a Erick Noriega, que dio el salto a Brasil para embarcar una nueva aventura en Gremio de Porto Alegre. Ante esta situación, la directiva no tardó mucho tiempo en buscar un reemplazante y encontrarlo en Pedro Aquino, a quien fichó por una temporada a préstamo desde Santos Laguna. En ese sentido, Mr. Peet reveló los detalles del fichaje de la ‘Roca’ por el cuadro ‘blanquiazul’.

“Ante la inminente salida de Noriega, se presentó una opción de mercado importante para Alianza. Desde lo técnico y calidad del jugador, difícilmente podamos cuestionar a Pedro Aquino. Si hay alguna duda, es en qué condiciones viene, más allá de que su club ha mostrado un documento demostrando que está en perfectas condiciones, igual va a ser sometido a exámenes rigurosos”, dijo en primera instancia en su canal de YouTube, ‘A Presión’.

El momento de la gestión fue otro elemento analizado por el periodista deportivo, quien afirmó: “Lo de Aquino surgió el último fin de semana. Hubo una reunión casi de emergencia. Me lo contó ‘Franquito’ Navarro, Alianza ha puesto condiciones en el contrato préstamo de Aquino y Alianza va a asumir una parte del sueldo del jugador; desde México seguirán abonando el resto del sueldo. Dentro del acuerdo que logró Navarro Jr., todo ha ido en favor de Alianza y del jugador”.

Franco Navarro confirma llegada de Pedro Aquino a Alianza Lima | JaxLatinMedia / X.com

En el contrato de cesión, Alianza Lima se comprometió a cubrir solo una fracción de la remuneración del mediocampista, mientras que Santos Laguna financiará el saldo restante. Además, el compromiso se extiende por un año, lo que permitirá que el futbolista compita en instancias internacionales, conforme avance el club limeño. “Va a venir por un año, es decir, Pedro Aquino va a jugar la Copa Libertadores si Alianza clasifica”, acotó.

Peter Arévalo dejó en claro que los altos mandos de la institución mexicana volverán a negociar el año siguiente con los ‘íntimos’, lo que podría ser un nuevo acuerdo. “Después de eso, van a volver a conversar para saber cuál ha sido la situación del jugador, cuántos partidos ha jugado y la situación médica de Aquino para extender o negociar una venta, según diga Santos Laguna”.

Ahora, al referirse a las alternativas del mediocampo de Alianza Lima, Mr Peet. manifestó satisfacción por la evolución de Alessandro Burlamaqui y Jesús Castillo, quienes se perfilan como contendientes de Pedro Aquino. “Yo me quedo conforme y ratifico mi confianza en Burlamaqui y Castillo. Burlamaqui tiene 23 años y mucha proyección, está en el radar de Óscar Ibáñez porque a su comando técnico le ha sorprendido la rápida adaptación, su rápido titularato a nivel internacional, y no lo descarten en la próxima convocatoria”.

Pedro Aquino jugó dos temporadas de Santos Laguna de México, aunque los últimos meses estuvo lesionado. - créditos: AFP

El narrador de fútbol no dudó en elogiar al trabajo conjunto de Franco Navarro y su hijo para concretar el fichaje de Pedro Aquino. “El préstamo de Pedro Aquino se da gracias a las buenas relaciones y gestiones de la gerencia deportiva. En Alianza existe la confianza de que el equipo va a seguir avanzando y necesita tener el puesto cubierto. Esto no pudo hacerse con el ‘9’ que solo tiene a Barcos y Succar”, declaró.

Respecto al estado físico del nuevo refuerzo, Peter Arévalo advirtió: “Una vez que se ponga la camiseta, Pedro Aquino va a tener el apoyo total y dependerá de él y del chequeo que lo someterá Alianza, para que demuestre que está vigente a sus 30 años. La duda que dejó era su poca actividad en las últimas temporadas”.

¿Sporting Cristal buscó a Pedro Aquino?

Pedro Aquino manifestó en varias ocasiones su intención de volver al club de sus amores, Sporting Cristal. Incluso quería regresar para esta ocasión, sin embargo, Julio César Uribe lo descartó y mencionó que la “en algún momento volverá a su casa, este no es el momento, pero tiene las puertas abiertas. La coyuntura no permite que esté“.

Aunque cuando apareció Alianza Lima, la directiva ‘rimense’ buscó un contacto con el mediocampista peruano, pero ya todo estaba consumado. Al igual que Gianfranco Chávez que se mudó a La Victoria, ahora se suma Aquino Sánchez.