Perú Deportes

Alianza Lima anunció a Pedro Aquino como su sexto refuerzo en inmejorable mercado de pases de Liga 1 2025

Los ‘blanquiazules’ lograron repatriar a dos jugadores de la selección peruana e incorporar a figuras del campeonato doméstico

Miguel Solis Ruiz

Por Miguel Solis Ruiz

Guardar
Pedro Aquino es nuevo jugador
Pedro Aquino es nuevo jugador de Alianza Lima para el Torneo Clausura 2025.

Es oficial. Luego de que vendiera a Erick Noriega a Gremio, Alianza Lima volvió al mercado de pases en búsqueda de un nuevo elemento en el mediocampo. En ese momento, apareció el nombre de Pedro Aquino, que no contaba con minutos en Santos Laguna, y el cuadro ‘blanquiazul’ cerró su contratación en tiempo récord.

Este martes 19 de agosto, los ‘íntimos’ presentaron a la ‘Roca’ como su sexto refuerzo mediante sus redes sociales, completando así una ventana de transferencias de ensueño, en la que lograron repatriar a dos jugadores de la selección peruana y sumaron a futbolistas que venían destacando en la Liga 1.

¡Bienvenido, Pedro Aquino! A darlo todo por la blanquiazul”, fueron las palabras de recibimiento del elenco ‘victoriano’ para el mediocampista nacional, que vuelve al campeonato doméstico después de ocho años. La publicación desató múltiples de comentarios positivos de los aliancistas.

El último partido de Pedro Aquino en la Liga 1 fue con la camiseta de Sporting Cristal el pasado 14 de mayo de 2017 cuando su equipo venció 2-0 a Melgar en condición de local en el desaparecido Torneo de Verano. Después de ello, emigró a México, donde hizo toda su carrera antes de retornar a su país.

Pedro Aquino posó con su
Pedro Aquino posó con su nueva camiseta: la de Alianza Lima.

Los seis refuerzos de Alianza Lima

Alianza Lima viene haciendo una buena campaña internacional, superando las etapas previas de la Copa Libertadores y ahora afrontando los octavos de final de la Copa Sudamericana. Sin embargo, la deuda pendiente estaba en la Liga 1, donde se le escapó el trofeo del Torneo Apertura.

Por ese motivo, la directiva encabezada por Franco Navarro consideró armar un plantel amplio para tener dos equipos del mismo nivel y competir en ambos certamenes en simultáneo. El ‘Pepón’, en primera instancia, se centró en elementos que destacaban en el medio local, como es el caso de Gaspar Gentile y Josué Estrada de Cienciano.

Después, salió en búsqueda de un fichaje de peso. Así, concretó el regreso de Sergio Peña, procedente de PAOK de Grecia, comprando su ficha total. De Europa, también trajo a un joven talento con pasado en la ‘bicolor’, Alessandro Burlamaqui. Finalmente, previo al fichaje de Aquino, contrató a Gianfranco Chávez de Sporting Cristal.

Son seis refuerzos, con una mezcla de experiencia y juventud, que ilusionan el pueblo ‘blanquiazul’ con el pase a los cuartos de final de la Sudamericana y el título de la Liga 1 después de dos años de sequía. Sin duda alguna, Alianza hizo un inmejorable mercado de pases en la mitad de este 2025.

¿Cuándo debutará Pedro Aquino en Alianza Lima?

Pedro Aquino fue recibido con entusiasmo por la afición de Alianza Lima, que aguarda su debut en medio de un periodo clave. El equipo ‘íntimo’ afronta la búsqueda del pase a cuartos de final en la Copa Sudamericana 2025 y se prepara para el clásico ante Universitario de Deportespor el Torneo Clausura. Pese a la expectativa, la ‘Roca’ no podrá participar ante Universidad Católica de Ecuador, debido a la proximidad de su llegada, pero podría estar disponible para el clásico del 24 de agosto, sujeto a su estado físico.

El mediocampista, que tuvo su último partido oficial el pasado 30 de marzo con Santos Laguna, se integrará a las prácticas bajo las órdenes de Néstor Gorosito. El entrenador evaluará su condición antes de decidir su presencia frente al clásico rival, donde se define parte del futuro deportivo de la temporada. Si no es incluido ante la ‘U’, el debut de Aquino podría producirse en la octava jornada, en el duelo ante Deportivo Garcilaso en el estadio Alejandro Villanueva durante la segunda semana de septiembre.

Temas Relacionados

Alianza LimaPedro AquinoLiga 1peru-deportes

Más Noticias

¿Qué resultados necesita Alianza Lima para eliminar a U. Católica y asegurar su clasificación a cuartos de Copa Sudamericana 2025?

Los ‘blanquiazules’ dependen de sí mismos para mantenerse en carrera debido al triunfo que obtuvo en Matute. Conoce los escenarios que le permitirá meterse en la siguiente ronda

¿Qué resultados necesita Alianza Lima

José Carvallo contundente sobre la venta de Erick Noriega a Gremio: “¿Alguien va a pagar 3 o 4 millones por un peruano?"

El exarquero de Universitario habló de la última transferencia del volante peruano, que dejó cerca de dos millones de dólares a Alianza Lima

José Carvallo contundente sobre la

Partidos de hoy, martes 19 de agosto de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Real Madrid hará su estreno en LaLiga y se definirán a los primeros equipos clasificados a los cuartos de final de la Copa Sudamericana y Copa Libertadores

Partidos de hoy, martes 19

Pedro Aquino es nuevo refuerzo de Alianza Lima: ¿Cuándo será su debut con los ‘blanquiazules’?

El volante peruano fichó por los ‘íntimos’ en condición de préstamo y su estadía en Matute será por un año. Conoce todos los detalles de la última incorporación de los victorianos para el Torneo Clausura y Copa Sudamericana 2025

Pedro Aquino es nuevo refuerzo

Diego Penny defendió a Pedro Aquino tras decidir jugar en Alianza Lima: “Cristal no pensó que era un opción porque gastó en Benavente”

El exarquero respaldó la decisión de la ‘Roca’ de vestirse de ‘blanquiazul’ luego de que el club del Rímac no haga una propuesta formal por él

Diego Penny defendió a Pedro
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Martín Vizcarra reaparece desde prisión

Martín Vizcarra reaparece desde prisión preventiva y se pronuncia: “Espero pronto pueda revertirse”

¿Dina Boluarte podrá ser investigada durante su mandato?: TC alista fallo sobre demanda competencial del Ejecutivo

Perú aprueba nuevo plan operativo para mitigar la migración irregular: incrementarán operativos

Acción Popular asegura que designación de Elvis Vergara como presidente de la Comisión de Ética no fue consultada

Pedro Castillo ya tiene partido oficial: JNE inscribe su agrupación “Todo con el Pueblo”

ENTRETENIMIENTO

Samahara Lobatón revela los lujosos

Samahara Lobatón revela los lujosos regalos que recibía de Jefferson Farfán, pero aclara: “No nos pagaba el colegio”

Universidad San Marcos se disculpa con Marina Gold por expulsión y evalúa intervención de seguridad: “Se ha solicitado un informe”

Yahaira Plasencia cuenta detalles de su encuentro con la hija de Jefferson Farfán: “No es la primera vez”

Josi Martínez ingresó a EEG y tuvo tenso encuentro con Valentino: “Vengo a callar bocas”

Samahara Lobatón revela cuánto gana como influencer y Beto Ortiz reacciona: “Más que Dina Boluarte”

DEPORTES

¿Qué resultados necesita Alianza Lima

¿Qué resultados necesita Alianza Lima para eliminar a U. Católica y asegurar su clasificación a cuartos de Copa Sudamericana 2025?

José Carvallo contundente sobre la venta de Erick Noriega a Gremio: “¿Alguien va a pagar 3 o 4 millones por un peruano?"

Partidos de hoy, martes 19 de agosto de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Pedro Aquino es nuevo refuerzo de Alianza Lima: ¿Cuándo será su debut con los ‘blanquiazules’?

Diego Penny defendió a Pedro Aquino tras decidir jugar en Alianza Lima: “Cristal no pensó que era un opción porque gastó en Benavente”