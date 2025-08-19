Alianza Lima anunció a Pedro Aquino como su sexto refuerzo en inmejorable mercado de pases de Liga 1 2025

Pedro Aquino es nuevo jugador de Alianza Lima para el Torneo Clausura 2025.

Es oficial. Luego de que vendiera a Erick Noriega a Gremio, Alianza Lima volvió al mercado de pases en búsqueda de un nuevo elemento en el mediocampo. En ese momento, apareció el nombre de Pedro Aquino, que no contaba con minutos en Santos Laguna, y el cuadro ‘blanquiazul’ cerró su contratación en tiempo récord.

Este martes 19 de agosto, los ‘íntimos’ presentaron a la ‘Roca’ como su sexto refuerzo mediante sus redes sociales, completando así una ventana de transferencias de ensueño, en la que lograron repatriar a dos jugadores de la selección peruana y sumaron a futbolistas que venían destacando en la Liga 1.

“¡Bienvenido, Pedro Aquino! A darlo todo por la blanquiazul”, fueron las palabras de recibimiento del elenco ‘victoriano’ para el mediocampista nacional, que vuelve al campeonato doméstico después de ocho años. La publicación desató múltiples de comentarios positivos de los aliancistas.

El último partido de Pedro Aquino en la Liga 1 fue con la camiseta de Sporting Cristal el pasado 14 de mayo de 2017 cuando su equipo venció 2-0 a Melgar en condición de local en el desaparecido Torneo de Verano. Después de ello, emigró a México, donde hizo toda su carrera antes de retornar a su país.

Pedro Aquino posó con su nueva camiseta: la de Alianza Lima.

Los seis refuerzos de Alianza Lima

Alianza Lima viene haciendo una buena campaña internacional, superando las etapas previas de la Copa Libertadores y ahora afrontando los octavos de final de la Copa Sudamericana. Sin embargo, la deuda pendiente estaba en la Liga 1, donde se le escapó el trofeo del Torneo Apertura.

Por ese motivo, la directiva encabezada por Franco Navarro consideró armar un plantel amplio para tener dos equipos del mismo nivel y competir en ambos certamenes en simultáneo. El ‘Pepón’, en primera instancia, se centró en elementos que destacaban en el medio local, como es el caso de Gaspar Gentile y Josué Estrada de Cienciano.

Después, salió en búsqueda de un fichaje de peso. Así, concretó el regreso de Sergio Peña, procedente de PAOK de Grecia, comprando su ficha total. De Europa, también trajo a un joven talento con pasado en la ‘bicolor’, Alessandro Burlamaqui. Finalmente, previo al fichaje de Aquino, contrató a Gianfranco Chávez de Sporting Cristal.

Son seis refuerzos, con una mezcla de experiencia y juventud, que ilusionan el pueblo ‘blanquiazul’ con el pase a los cuartos de final de la Sudamericana y el título de la Liga 1 después de dos años de sequía. Sin duda alguna, Alianza hizo un inmejorable mercado de pases en la mitad de este 2025.

¿Cuándo debutará Pedro Aquino en Alianza Lima?

Pedro Aquino fue recibido con entusiasmo por la afición de Alianza Lima, que aguarda su debut en medio de un periodo clave. El equipo ‘íntimo’ afronta la búsqueda del pase a cuartos de final en la Copa Sudamericana 2025 y se prepara para el clásico ante Universitario de Deportespor el Torneo Clausura. Pese a la expectativa, la ‘Roca’ no podrá participar ante Universidad Católica de Ecuador, debido a la proximidad de su llegada, pero podría estar disponible para el clásico del 24 de agosto, sujeto a su estado físico.

El mediocampista, que tuvo su último partido oficial el pasado 30 de marzo con Santos Laguna, se integrará a las prácticas bajo las órdenes de Néstor Gorosito. El entrenador evaluará su condición antes de decidir su presencia frente al clásico rival, donde se define parte del futuro deportivo de la temporada. Si no es incluido ante la ‘U’, el debut de Aquino podría producirse en la octava jornada, en el duelo ante Deportivo Garcilaso en el estadio Alejandro Villanueva durante la segunda semana de septiembre.