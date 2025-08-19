Perú Deportes

Diego Rebagliati reveló que Sporting Cristal contactó a Pedro Aquino cuando se enteró que ficharía por Alianza Lima: “No tenía ninguna opción de competir”

El comentarista deportivo precisó que el volante tuvo la intención de regresar a La Florida, pero no recibió ningún llamado. Y también puntualizó las razones por las que la ‘Roca’ decidió irse a Matute

Grace Nole Alcántara

Por Grace Nole Alcántara

Guardar

Pedro Aquino es nuevo jugador de Alianza Lima y en las próximas horas se oficializará su llegada a Matute por una temporada. El volante llegará en condición de préstamo y se sumará al equipo de Néstor Gorosito tras la salida de Erick Noriega, quien fichó por Gremio de Porto Alegre.

El arribo de la popular ‘Roca’ al cuadro victoriano generó el malestar de los hinchas de Sporting Cristal ya que es identificado con los ‘celestes’. Diego Rebagliati precisó que Aquino tuvo la intención de regresar a La Florida, pero la dirigencia nunca se contactó con él. Incluso, Julio César Uribe aseguró que el plantel estaba cerrado.

“Todo apunta a que Pedro Aquino será el reemplazante de Erick Noriega; los hinchas de Sporting Cristal seguramente van a estar bien fastidiados con esta noticia. Ha sido una situación complicada para Cristal, como se dieron los tiempos. La información que tengo es que es un préstamo y comparten el sueldo porque es muy alto. En Alianza, a partir de que se abrió la posibilidad de Noriega, es que atacó lo de Pedro. Inicialmente, parecía que se quedaba solo con Alessandro Burlamaqui, pero entró buena plata con la venta de Noriega y ahí le entró un presupuesto que Cristal no tenía. Cristal debió buscarlo hace un mes porque la disposición de Pedro era muy grande y Santos Laguna hubiese valorado eso”, apuntó el comentarista deportivo en el programa ‘Diego y Talía’.

El director general de fútbol del club 'rimense' habló de la chance de incorporar al volante de Santos Laguna de México. (Video: Gol and Gol)

“Sporting Cristal se comunicó con Pedro Aquino”

Diego Rebagliati reveló que Sporting Cristal se contactó con Pedro Aquino cuando se enteró que estaba en negociaciones con Alianza Lima. Sin embargo, todo fue demasiado tarde porque todo ya estaba concretado. Además, el comentarista deportivo resaltó que los ‘cerveceros’ no tenían el respaldo económico como para competir con la propuesta de los ‘blanquiazules’.

“Hoy en día salir a competirle a Alianza es imposible; Alianza tiene la necesidad y tiene la billetera. Pedro estaba esperando que Cristal lo llame. Es mucho más urgente para Alianza un jugador como Pedro, mientras que en Cristal se sienten cómodos con Jesús Pretell, con Yoshimar Yotún volviendo, con Gustavo Cazonatti empezando a trotar. Se sienten cómodos con lo que tienen, y salió a decir Julio César Uribe que el plantel estaba cerrado. Tengo entendido que Cristal intentó comunicar con Pedro, pero ya no había manera de competir con Alianza, con billetera ancha y con la necesidad futbolística. Cristal no tenía ninguna opción de competir con Alianza a estas alturas”, disparó el comunicador.

Pedro Aquino se alista para
Pedro Aquino se alista para llegar a Alianza Lima. - Crédito: Revista Blanquiazul

¿Alianza Lima logró inscribir a Pedro Aquino en la Liga 1 2025?

El fichaje de Pedro Aquino a Alianza Lima fue en tiempo récord, los ‘blanquiazules’ solo tuvieron 48 horas para cerrar la negociación e iniciar el trámite correspondiente para poder inscribirlo en la Liga 1 2025 debido a que el libro de pases cerró el pasado lunes 18 de agosto.

Hubo mucha expectativa por conocer si los ‘blanquiazules’ lograron apuntar a la ‘Roca’ en la Federación Peruana de Fútbol porque se conoció que aún faltaban algunos documentos y el tiempo estaba en contra, pero se confirmó que Aquino podrá jugar lo que resta del Torneo Clausura sin problemas.

“Pedro Aquino ya está inscrito en los registros de la FPF como nuevo futbolista de Alianza Lima. Área deportiva de club blanquiazul culminó todos los pasos para cerrar el fichaje antes del vencimiento del libro de pases”, informó Kevin Pacheco, periodista de RPP.

Temas Relacionados

Pedro AquinoDiego RebagliatiSporting CristalAlianza LimaLiga 1Santos Lagunaperu-deportes

Más Noticias

Partidos de hoy, martes 19 de agosto de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Real Madrid hará su estreno en LaLiga y se definirán a los primeros equipos clasificados a los cuartos de final de la Copa Sudamericana y Copa Libertadores

Partidos de hoy, martes 19

Jefferson Cáceres da por finalizada su fugaz etapa por Sheffield United: se sumó al Dunfermline del ascenso de Escocia

El jugador peruano fue recortado y puesto en venta en una operación que causó sorpresa e indignación por la ausencia de minutos en la Sky Championship. Su nuevo paradero será el Dunfermline Athletic

Jefferson Cáceres da por finalizada

La CONAR asegura que “fue correctamente anulado” el polémico gol de Universitario contra Sport Huancayo por Torneo Clausura 2025

El presidente Víctor Hugo Carrillo ha salido a defender la empleabilidad del VAR al tiempo que ha ratificado la anulación de la diana de Alex Valera por un ligero offside de José Carabalí

La CONAR asegura que “fue

Pedro Aquino se prepara para convertirse en la incorporación final de Alianza Lima en la Liga 1 2025

El área directiva del club de La Victoria se ha puesto de acuerdo para acometer la contratación del centrocampista de la selección peruana. Operación contra el tiempo por el cierre del libro de pases

Pedro Aquino se prepara para

Agustín Lozano se queda hasta el 2030 en la FPF con abrumador apoyo: “Ha sido un gesto y mensaje rotundo y contundente de los dirigentes”

El actual presidente de la FPF sostuvo que seguirá trabajando con “transparencia y responsabilidad”, y que “los resultados deportivos llegarán como consecuencia de la dedicación y pasión que pondremos en cada decisión”

Agustín Lozano se queda hasta
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Pedro Castillo ya tiene partido

Pedro Castillo ya tiene partido oficial: JNE inscribe su agrupación “Todo con el Pueblo”

Por qué Rafael López Aliaga aparece primero en las encuestas: Ipsos responde tras la caída de Keiko Fujimori

La vida de Martín Vizcarra en el penal Barbadillo: cómo es su celda y con qué expresidente comparte área común

Alejandro Toledo pide ser llevado a una clínica por grave estado de salud, pero INPE informa que se encuentra estable

Ministro de Justicia en contra de amnistía para policías y militares investigados por muertes en protestas durante 2022 y 2023

ENTRETENIMIENTO

Samahara Lobatón denuncia amenazas tras

Samahara Lobatón denuncia amenazas tras sus revelaciones en ‘El Valor de la Verdad’: “Tengo pruebas de todo”

Jefferson Farfán estaría pensando en donar los S/300 mil que ganó en juicio contra Magaly Medina: “Hará premios y sorteos”

Magaly Medina tras acusaciones de Samahara Lobatón a Jefferson Farfán: “¿Cómo armará un ampay el que anda demandando por ampays”

Mamá de Alexandra Díaz denuncia a fiscal por presionarla para archivar denuncia contra Guizasola: Muestra chats y audios comprometedores

Mary Moncada reaparece y le manda curioso consejo directo a Karla Tarazona sobre Christian Domínguez: “En provincia quizás hace sus cositas”

DEPORTES

Partidos de hoy, martes 19

Partidos de hoy, martes 19 de agosto de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Jefferson Cáceres da por finalizada su fugaz etapa por Sheffield United: se sumó al Dunfermline del ascenso de Escocia

La CONAR asegura que “fue correctamente anulado” el polémico gol de Universitario contra Sport Huancayo por Torneo Clausura 2025

Pedro Aquino se prepara para convertirse en la incorporación final de Alianza Lima en la Liga 1 2025

Agustín Lozano se queda hasta el 2030 en la FPF con abrumador apoyo: “Ha sido un gesto y mensaje rotundo y contundente de los dirigentes”