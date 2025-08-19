Diego Rebagliati reveló que Sporting Cristal contactó a Pedro Aquino cuando se enteró que ficharía por Alianza Lima: “No tenía ninguna opción de competir”

Pedro Aquino es nuevo jugador de Alianza Lima y en las próximas horas se oficializará su llegada a Matute por una temporada. El volante llegará en condición de préstamo y se sumará al equipo de Néstor Gorosito tras la salida de Erick Noriega, quien fichó por Gremio de Porto Alegre.

El arribo de la popular ‘Roca’ al cuadro victoriano generó el malestar de los hinchas de Sporting Cristal ya que es identificado con los ‘celestes’. Diego Rebagliati precisó que Aquino tuvo la intención de regresar a La Florida, pero la dirigencia nunca se contactó con él. Incluso, Julio César Uribe aseguró que el plantel estaba cerrado.

“Todo apunta a que Pedro Aquino será el reemplazante de Erick Noriega; los hinchas de Sporting Cristal seguramente van a estar bien fastidiados con esta noticia. Ha sido una situación complicada para Cristal, como se dieron los tiempos. La información que tengo es que es un préstamo y comparten el sueldo porque es muy alto. En Alianza, a partir de que se abrió la posibilidad de Noriega, es que atacó lo de Pedro. Inicialmente, parecía que se quedaba solo con Alessandro Burlamaqui, pero entró buena plata con la venta de Noriega y ahí le entró un presupuesto que Cristal no tenía. Cristal debió buscarlo hace un mes porque la disposición de Pedro era muy grande y Santos Laguna hubiese valorado eso”, apuntó el comentarista deportivo en el programa ‘Diego y Talía’.

El director general de fútbol del club 'rimense' habló de la chance de incorporar al volante de Santos Laguna de México. (Video: Gol and Gol)

“Sporting Cristal se comunicó con Pedro Aquino”

Diego Rebagliati reveló que Sporting Cristal se contactó con Pedro Aquino cuando se enteró que estaba en negociaciones con Alianza Lima. Sin embargo, todo fue demasiado tarde porque todo ya estaba concretado. Además, el comentarista deportivo resaltó que los ‘cerveceros’ no tenían el respaldo económico como para competir con la propuesta de los ‘blanquiazules’.

“Hoy en día salir a competirle a Alianza es imposible; Alianza tiene la necesidad y tiene la billetera. Pedro estaba esperando que Cristal lo llame. Es mucho más urgente para Alianza un jugador como Pedro, mientras que en Cristal se sienten cómodos con Jesús Pretell, con Yoshimar Yotún volviendo, con Gustavo Cazonatti empezando a trotar. Se sienten cómodos con lo que tienen, y salió a decir Julio César Uribe que el plantel estaba cerrado. Tengo entendido que Cristal intentó comunicar con Pedro, pero ya no había manera de competir con Alianza, con billetera ancha y con la necesidad futbolística. Cristal no tenía ninguna opción de competir con Alianza a estas alturas”, disparó el comunicador.

Pedro Aquino se alista para llegar a Alianza Lima. - Crédito: Revista Blanquiazul

¿Alianza Lima logró inscribir a Pedro Aquino en la Liga 1 2025?

El fichaje de Pedro Aquino a Alianza Lima fue en tiempo récord, los ‘blanquiazules’ solo tuvieron 48 horas para cerrar la negociación e iniciar el trámite correspondiente para poder inscribirlo en la Liga 1 2025 debido a que el libro de pases cerró el pasado lunes 18 de agosto.

Hubo mucha expectativa por conocer si los ‘blanquiazules’ lograron apuntar a la ‘Roca’ en la Federación Peruana de Fútbol porque se conoció que aún faltaban algunos documentos y el tiempo estaba en contra, pero se confirmó que Aquino podrá jugar lo que resta del Torneo Clausura sin problemas.

“Pedro Aquino ya está inscrito en los registros de la FPF como nuevo futbolista de Alianza Lima. Área deportiva de club blanquiazul culminó todos los pasos para cerrar el fichaje antes del vencimiento del libro de pases”, informó Kevin Pacheco, periodista de RPP.