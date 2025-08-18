DT de Gremio se pronunció sobre la llegada de Erick Noriega para repuntar en Brasileirao: “Teníamos que fichar jugadores en este momento”

DT de Gremio se pronunció sobre la llegada de Erick Noriega para repuntar en Brasileirao.

Alianza Lima viene logrando una notable mejoría en la Liga 1 luego del triunfo en casa sobre ADT, que lo posiciona en el quinto lugar del Torneo Clausura. A ello se le suma la buena participación a nivel internacional, con la ventaja a favor contra Universidad Católica de Ecuador en la Copa Sudamericana. Sin embargo, en medio de esto y rápidamente, se llevó a cabo la salida de Erick Noriega rumbo a Gremio de Brasil. En ese sentido, el técnico del cuadro de Porto Alegre, Mano Menezes, se pronunció por la llegada del ‘Samurai’ y recalcó su importancia.

En conferencia de prensa, luego de la victoria de visita por 3-1 ante Atlético Mineiro, el DT fue consultado por los refuerzos, entre ellos, el volante peruano, el exjugador de Barcelona, Arthur, y Marcos Rocha, que viene de Palmeiras. Además, aguarda el arribo de un ‘10′.

“Gremio comprendió de inmediato que el trabajo merecía continuar y no dije que no iba a ser así. Les agradecí su confianza, pero quería dejar claro que esa confianza tenía un límite, que no era el mío, el fútbol tiene límites. Porque no tiene sentido que hagamos un buen trabajo. Todo está bien, confiamos los unos en los otros y es una experiencia cruda. Luego, en el siguiente partido, seguimos confiando, el trabajo es bueno y crudo, ningún trabajo puede sostenerse así (...)”, dijo en primera instancia.

La emoción de Erick Noriega luego que Barcos le entregara la cinta de capitán | Liga 1 Max

De la misma manera, el exentrenador de la selección de Brasil remarcó que la directiva de Gremio ya está alineada con los intereses del comando técnico para dejar la zona media del Brasileirao 2025.

“Querían un líder, lo cual no siempre digo, seguían enfrentando a la directiva contra el entrenador, al entrenador contra la directiva. Por suerte, tenemos transparencia en nuestra gestión y sabemos que estamos del mismo lado. Estamos en el mismo barco, pero remando en la misma dirección, porque se puede estar en el mismo barco y remar a medias para un lado y a medias para el otro. No es así. Seguimos esto porque creemos en ello, pero no dejamos de trabajar. No fueron solo nuestras palabras la semana pasada las que apuntaron a una posibilidad", comentó.

Erick Noriega fue uno de los mejores jugadores de Alianza Lima ante Gremio en los duelos por Copa Sudamericana 2025 - créditos: Paloma del Solar / A Presión

DT de Gremio sobre el fichaje de Erick Noriega y otros jugadores

Ahí fue cuando Mano Menezes explicó el proceso detrás de la llegada de nuevos refuerzos, entre los que figura el peruano Erick Noriega. El entrenador de Gremio subrayó la importancia de incorporar futbolistas en este periodo y señaló las complicaciones que presenta el mercado: “Entendimos que debíamos fichar jugadores y que esto era importante en este momento. Llevamos meses trabajando para fichar jugadores, pero no es fácil. Cuando analizas el mercado y te gusta un jugador, ganan rápidamente 15 millones de euros. En el mercado brasileño, en general, no hay 15 millones de euros para ganar, salvo raras excepciones en los clubes. Así que tenemos que buscar otras alternativas, ser creativos, encontrar al jugador que tenga las características que buscamos”.

El entrenador remarcó que la intención siempre fue concretar estas incorporaciones cuanto antes y destacó: “La afición empieza a ver que el trabajo no son solo palabras, que realmente estamos avanzando en la dirección de lo que decimos, para que nuestras palabras ganen más confianza y credibilidad”.

Noriega es despedido por todos sus compañeros y la Tribuna Sur en Matute | Liga 1 Max

Por lo pronto, se espera que el nacido en Japón pueda arriba a suelo brasileño el lunes 18 de agosto y firme su contrato. Si bien la intención de Alianza Lima era que se quede una semana más para disputar el duelo por Copa Sudamericana y el clásico ante Universitario. No obstante, esto fue rechazado debido a una posible lesión en cualquiera de los dos encuentros.

Eso sí, Erick Noriega habló en una reciente entrevista y admitió que buscará aprovechar esta gran oportunidad en su carrera deportiva y que en un futuro planea volver al elenco ‘íntimo’.