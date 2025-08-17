Perú Deportes

¿Alianza Lima fichará a Pedro Aquino? Franco Navarro Jr se refirió a la opción de contratar a la ‘Roca’ como reemplazo de Erick Noriega

El gerente deportivo del club ‘blanquiazul’ dio detalles de la salida del ‘Samurai’ rumbo a Gremio de Brasil, y también habló de la posibilidad de firmar al volante de Santos Laguna

Joaquín Parra

Por Joaquín Parra

Franco Navarro da detalles del pase de Erick Noriega a Gremio | Liga 1 Max

Alianza Lima ha vivido días movidos debido a que uno de sus jugadores más importantes como Erick Noriega, será nuevo fichaje de Gremio de Brasil, que pagó una importante suma de dinero por el 80% de su pase. De hecho, su último partido fue ante ADT, en el triunfo 3-1 en Matute. Ante esta situación, se ha generado una incertidumbre por si es que la directiva ‘blanquiazul’ saldrá al mercado a fichar a un reemplazante, sonando el nombre de Pedro Aquino. En ese sentido, Franco Navarro Mandayo, gerente deportivo de la institución, habló al respecto.

“Llegó al club una propuesta formal e importante por Erick. Quiero valorar a Erick más que como deportista, como persona. Es un chico formado en el club y que esta propuesta excede el tema económico, deportivamente es muy buena para él; evidentemente en lo económico también. Estamos apenados por su partida, pero como club es algo que hemos hablado en la interna, no buscaríamos nunca truncarle un sueño de vida a un chico sin que esto vaya en desmedro de los intereses de la institución. Faltan detalles y sería una venta importante para la institución”, dijo en primera instancia en diálogo con ‘L1 MAX’.

De la misma manera, el popular ‘Franquito’ aseguró que el ‘Samurai’ y otros jugadores han recibido varias ofertas en este semestre, aunque la del club brasileño fue la más concreta.

“Erick es un proyecto del club. De hecho, en los últimos meses, extendió su vínculo con nosotros hasta 2028, entonces Alianza ha hecho el trabajo de retenerlo. Se fijó una cláusula de salida como pasa en todo el mundo, dentro de los valores del mercado, e incluso por encima. Pero el fútbol es así, tiene estas cosas. En las grandes ligas hay cláusulas, vienen otros clubes y se toman. Pero esta no es la primera oferta que viene por Erick, en su momento se han desechado cosas... Y no solo por él, sino por otros jugadores nuestros que han tenido un gran año y esta es la propuesta que le convenía a todas las partes”, precisó.

Erick Noriega fue uno de
Erick Noriega fue uno de los mejores jugadores de Alianza Lima, que eliminó a Gremio en la Copa Sudamericana 2025 - créditos: Paloma del Solar / A Presión

El gerente deportivo de Alianza Lima valoró la emotiva despedida que tuvo Erick Noriega en el choque con ADT en el estadio Alejandro Villanueva, donde fue ovacionado por la hinchada. “Es importante para el desarrollo de un chico formado en el club, que es un sueño de vida para él y la muestra fue el estadio, los compañeros, el cuerpo técnico y nosotros desde la parte administrativa. Estamos muy felices esperando ultimar detalles para hacer oficial este tema”, señaló.

Además de la partida del nacido en Japón, el club ‘íntimo’ ha vendido a otros futbolistas al extranjero este año, como Víctor Guzmán a Sporting de Lisboa y Bassco Soyer a Gil Vicente, ambos del fútbol portugués. Eso sin contar que el año pasado hizo lo mismo con Kevin Serna y Juan Pablo Freytes a Fluminense. En esa línea, Navarro elogió la política institucional.

Alianza viene siendo y se viene consolidando largamente como un club exportador. Alianza Lima es una vitrina importante. Los rendimientos en el campeonato internacional y el torneo local de nuestro equipo son importantes. Estamos muy felices por eso”, indicó.

Noriega es despedido por todos sus compañeros y la Tribuna Sur en Matute | Liga 1 Max

¿Alianza Lima fichará a un reemplazo de Erick Noriega?

Con la partida de Erick Noriega rumbo a Gremio, Alianza Lima se queda sin un jugador clave en el mediocampo y la defensa. Y pese a que Néstor Gorosito ha utilizado en ese puesto de la volante a Alessandro Burlamaqui, ‘Franquito’ no ha descartado incorporar más jugadores.

El libro de pases cierra el lunes (18), todo puede pasar hasta ese día. Nosotros estamos contentos con el plantel que tenemos. Evidentemente, Erick es un jugador vital para nosotros, pero tenemos un plantel de 30 jugadores. Tenemos chicos que pueden ocupar esa posición y lo van a hacer de buena manera, esto es un plantel”, expresó.

Pedro Aquino es una opción que ha sonado en los últimos días luego de ser descartado en Sporting Cristal y el dirigente ‘aliancista’ dejó abierta la posibilidad de buscar su fichaje, luego de no ser tenido en cuenta en Santos Laguna de México. “Se está especulando, el libro de pases cierra el lunes, no lo descarto, pero por el momento diría que estamos bien con el plantel que tenemos”, sostuvo.

Pedro Aquino disputó las últimas
Pedro Aquino disputó las últimas dos temporadas en Santos Laguna de México y ahora busca un nuevo club. - créditos: AFP

