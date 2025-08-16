Perú Deportes

Oliver Sonne debuta en la Premier League 2025/26: titular inesperado contra Tottenham en primera fecha

El ‘Vikingo’ convenció al entrenador Scott Parker por su buen desempeño en la pretemporada y su rendimiento sobresaliente en el último partido amistoso contra Lazio

Renzo Galiano

Renzo Galiano

Oliver Sonne, disponible para el
Oliver Sonne, disponible para el inicio de la Premier League 2025/26. - Crédito: Burnley

Perú, oficialmente, vuelve a tener un representante en una de las mejores ligas del mundo como la Premier League. El protagonista de tan emocionante noticia es Oliver Sonne, acaso el legionario con el mayor crecimiento exponencial de los últimos años tras su sobresaliente irrupción en la Superliga de Dinamarca con posterior llamamiento a la selección nacional para afrontar las Clasificatorias Sudamericanas 2026.

En el transcurso de la pretemporada, luego de obtener el último boleto del ascenso a la élite de Inglaterra desde la Sky Championship, el futbolista peruano-danés mostró su disponibilidad en cada uno de los entrenamientos del cuerpo técnico ‘clarett’, aunque se discutía su continuidad por la presencia de otros efectivos con mayor recorrido. Por esa razón, corría con cierta desventaja dentro de las planificaciones.

Aun así, Sonne fue convenciendo al entrenador Scott Parker en cada una de las sesiones implementadas. Su velocidad, intuición y fuerza lo fueron llevando a ser uno de los laterales a observar con miras a la ejecución del sistema 3-2-2-1-1. La coronación que lo llevó al titularato fue su correctísimo desenvolvimiento en la prueba final contra Lazio. Aunque el resultado fue adverso, el peruano sobresalió e incluso contó con una inmejorable opción de gol.

Sonne en el gran escenario

Aprobado con creces, el ‘Vikingo’ fue considerado en la convocatoria para el estreno en Premier League 2025/26 contra Tottenham, en Londres. Y lo mejor vino después cuando se develó su nombre en el plantel titular cumpliendo con el rol de carrilero derecho mientras que Quilindschy Hartman, reciente incorporación, iba a velar por el flanco izquierdo.

La composición de tres centrales, entretanto, fue protagonizada por Kyle Walker, Hjalmar Ekdal y Maxime Esteve. Así las cosas, se conoció que la fase defensiva tuvo un trabajo especial con cinco hombres, dos de ellos como laterales-volantes y el resto dedicado a cercar cualquier tipo de avance al arco defendido por Martin Dúbravka.

En concreto, la oncena inaugural del Burnley en su regreso a la Premier League fue la siguiente: Dúbravka, Sonne, Walker, Ekdal, Esteve, Hartman, Cullen, Laurent, Hannibal, Anthony, Foster. Y en la zona de relevos se quedaron a la espera Weiss, Worrall, Pires, Ugochukwu, Ramsey, Bruun Larsen, Edwards, Tchouana, Flemming.

