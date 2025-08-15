Oliver Sonne pone en marcha su primera aparición en la Premier League con el Burnley: “Contando las horas”

Oliver Sonne entra en la consideración del Burnley para el arranque de la Premier League 2025/26. - Crédito: Difusión

Oliver Sonne mantiene la adrenalina al máximo a pocos días del inicio de la nueva temporada de la Premier League. El peruano-danés podrá cumplir con el sueño de estrenarse en una de las cinco grandes ligas de Europa, lo que, además, lo convertirá en el único legionario de mayor relevancia.

Varias semanas después, el cuerpo técnico del Burnley ha dado por cerrado su plantel para dar inicio a la operación permanencia en la élite de Inglaterra. Su condición como 2do ascendido de la Sky Championship le augura un camino duro y añade la etiqueta de luchador en la máxima categoría, aunque desplegará todos sus esfuerzos para no ser una simple comparsa.

Oliver Sonne, disponible para el inicio de la Premier League 2025/26. - Crédito: Burnley

En la última sesión de la pretemporada, el entrenador Scott Parker, a quien le ratificaron la confianza por su enorme campaña en la Segunda División, afirmó la importancia de cada uno de los futbolistas en su planificación toda vez que fue perfilando su primer esquema para el choque inaugural contra Tottenham, en Londres.

Culminada las prácticas, Oliver Sonne compartió su ilusión con una publicación en Instagram que encontró una amplia respuesta por parte de aquellos peruanos que siguen muy de cerca su rendimiento deportivo. “Contando las horas”, redactó mientras acompañó el mensaje con una imagen institucional suya vistiendo la camiseta oficial del Burnley.

El Vikingo festeja en los vestuarios del Turf Moor el éxito del Burnley. | VIDEO: @oliiversonne

El Vikingo, por el momento, disputa un puesto como titular con Connor Roberts, uno de los inamovibles del recorrido por el ascenso. Sin embargo, existen probabilidades altas de que ocupe el lugar del galés por temas vinculados a una larga lesión que han afectado su estado físico.

Así las cosas, no debería sorprender la disponibilidad y titularato de Oliver Sonne en la 1era fecha de la Premier League 2025/26 ocupando el sitial de carrilero por derecha en un sistema matriz 5-4-1. Al menos, esa fue su función en el último amistoso (contra Lazio) en el que destacó con un desempeño sobresaliente.

Oliver Sonne dirá presente en la Premier League 2025/26. - Crédito: Nine Group

Burnley confía en Sonne

Desde su fichaje por el Burnley en diciembre de 2024, procedente del Silkeborg IF donde trascendió con rendimientos superlativos, Oliver Sonne inició un nuevo capítulo como lateral derecho bajo el mando de Scott Parker en la Sky Bet Championship.

Aunque el técnico elogió la calidad mostrada en sus primeros entrenamientos y destacó sus condiciones físicas y ofensivas, el defensor peruano-danés apenas dispuso de minutos en la liga inglesa. Se le registran solo dos participaciones en el Championship, resultado de su posición como reserva detrás del galés Connor Roberts.

Oliver Sonne fichó por Burnley de la segunda división de Inglaterra

Su debut llegó en la FA Cup, no en la liga de ascenso, donde fue titular en tres partidos. En su estreno en Championship, contra el Sunderland, cometió un penal decisivo que obligó a su equipo a depender de las atajadas de James Trafford para salvaguardar un empate sin goles.

A pesar de su escasa presencia en cancha, Oliver Sonne estuvo presente en los emotivos festejos por el ascenso de Burnley a la Premier League, luciendo la bandera peruana, aunque no jugó en el partido decisivo que concretó el retorno a la élite.