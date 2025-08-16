Golazo de Martín Távara de tiro libre para 3-0 en Sporting Cristal vs Binacional por Torneo Clausura de Liga 1 2025

Sporting Cristal no dejó pasar la oportunidad para arrollar a Binacional, en el marco de la sexta fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Ni siquiera la altitud de Juliaca fue un impedimento para que los visitantes sacaran a relucir toda su plenitud goleadora. La segunda diana que confirmó la superioridad fue anotada por Martín Távara.
[HABRÁ AMPLIACIÓN...]
Más Noticias
El descargo de Raúl Ruidíaz por controversial video que supuestamente implicó a Universitario: “Sería incapaz de burlarme”
La ‘Pulga’ se ha convertido en el foco de todas las críticas del hincha de la ‘U’ por el polémico clip en el que, aparentemente, hace mofa de la goleada ocurrida a manos de Palmeiras, por Libertadores
Sporting Cristal vs Binacional EN VIVO HOY 3-0: minuto a minuto en Juliaca por Torneo Clausura de la Liga 1 2025
Los ‘cerveceros’ ganan en la altura de Juliaca con goles de Távara, Pósito y Pacheco en apenas 20 minutos del primer tiempo. Sigue las incidencias del duelo
Golazo de Fernando Pacheco con definición perfecta en Sporting Cristal vs Binacional por Liga 1 2025
El extremo marcó el primero de los ‘cerveceros’ en Juliaca tras espectacular asistencia de Santiago González a los 12 minutos
Tabla de posiciones de la Liga 1 2025: Así marcha Sporting Cristal, Universitario y Alianza en la fecha 6 de Torneo Clausura y Acumulada
Luego de la participación de los clubes peruanos en los torneos internacionales, continúa el campeonato local con encuentros que no te puedes perder. Así va la lucha por el título y los puestos de descenso
Claudio Pizarro representó a Bayern Múnich en la final de la Supercopa de Alemania: apareció como leyenda cargando la Bundesliga
Acompañado de un ídolo del Stuttgart, rival por la definición del nuevo título de la temporada 2025/26, el ‘Bombardero de los Andes’ se robó toda la atención por su condición de mito muniqués
MÁS NOTICIAS