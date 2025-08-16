Perú Deportes

Golazo de Martín Távara de tiro libre para 3-0 en Sporting Cristal vs Binacional por Torneo Clausura de Liga 1 2025

En menos de 25′ minutos, el club ‘cervecero’ resolvió el pleito, en Juliaca. El gol de la confirmación de la superioridad fue obra del mediocentro surgido en las canteras del Rímac

Renzo Galiano

Por Renzo Galiano

GOL de Távara que pone el 3-0 para Sporting Cristal ante Binacional | Liga 1 Max

Sporting Cristal no dejó pasar la oportunidad para arrollar a Binacional, en el marco de la sexta fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Ni siquiera la altitud de Juliaca fue un impedimento para que los visitantes sacaran a relucir toda su plenitud goleadora. La segunda diana que confirmó la superioridad fue anotada por Martín Távara.

[HABRÁ AMPLIACIÓN...]

