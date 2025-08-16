Perú Deportes

Golazo de Fernando Pacheco con definición perfecta en Sporting Cristal vs Binacional por Liga 1 2025

El extremo marcó el primero de los ‘cerveceros’ en Juliaca tras espectacular asistencia de Santiago González a los 12 minutos

Grace Nole Alcántara

GOL de Pacheco que pone el 1-0 para Sporting Cristal ante Binacional | Liga 1 Max

Sporting Cristal visitó a Deportivo Binacional en Juliaca con la misión de asegurar el triunfo que le permita mantenerse en el liderato del Torneo Clausura 2025, y lo consiguió con contundencia. Fernando Pacheco apareció con espectacular definición para poner a su equipo arriba en el marcador.

A los 12 minutos, Santiago González recuperó el balón casi a mitad de la cancha, se metió a la puerta del área rival y mandó gran pase directo a los pies de Pacheco. No desaprovechó la oportunidad y apareció entre la marca de los dos defensores del ‘poderoso del sur’ y anotó el primero de los rimenses.

El disparo directo al segundo palo provocó la celebración del extremo de 26 años, lo festejó abrazando al ‘Santi’, quien fue su socio en la tremenda anotación. Cabe resaltar que el popular ‘Pachegol’ jugó como ‘9′ y fue la carta gol de Paulo Autuori.

Esos tres puntos que aseguraron los bajopontinos de visita son vitales en su lucha por el trofeo del segundo campeonato de la Liga 1 2025: se mantiene líder y también invicto hasta el momento.

El segundo gol de Sporting Cristal en Juliaca

La superioridad de Sporting Cristal en Juliaca creció tras la gran anotación de Fernando Pacheco, por ello los ‘celestes’ no tardaron de celebrar su segundo gol frente Deportivo Binacional. Alejandro Pósito se hizo presente y aumentó el marcador en el estadio Guillermo Briceño Rosamedina.

En el minuto 17, Martín Távara se adueñó del balón para ejecutar un tiro libre y la mandó dentro del área del ‘poderoso de sur’. Entre la lucha por la pelota entre jugadores de Binacional y Cristal, apareció el defensa de los rimeneses y de cabeza amplió la ventaja en Juliaca.

Su cabezazo fue directo al segundo palo y el arquero Facundo Silva no pudo hacer nada para salvar su portería generando el malestar entre sus compañeros. Binacional no pudo recuperarse tras los errores defensivos que mostraron en el primer tiempo.

GOL de Pósito que pone el 2-0 para Sporting Cristial ante Binacional | Liga 1 Max

El show de Martín Távara en Sporting Cristal vs Binacional

Los ‘celestes’ salieron con todo frente el ‘poderoso del sur’ y solo les bastó 21 minutos para sacar una importante ventaja que le aseguró un triunfo que le permite consolidarse en el primer lugar de la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025. Martín Távara se convirtió en la figura del encuentro luego de su gran desempeño en Juliaca, donde se lució con una asistencia y un golazo de tiro libre en el primer tiempo.

Sporting Cristal ganó un tiro libre peligroso cerca del área del rival y al frente del balón se puso el volante de 26 años. Su disparo que iba directo al arco de Binacional terminó impactando en un jugador de los locales, y ayudó a la espectacular anotación de Távara.

Así, Martín festejó su tercer tanto mediante esa vía en la temporada, y consiguió su mejor marca en su carrera futbolística.

GOL de Távara que pone el 3-0 para Sporting Cristal ante Binacional | Liga 1 Max

