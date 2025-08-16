Perú Deportes

Dónde ver Sporting Cristal vs Deportivo Binacional HOY: canal tv online del partido por fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Los ‘cerveceros’ saldrán con la misión de mantener el liderato y su invicto frente el ‘poderoso del sur’ en Juliaca. Entérate cómo sintonizar el crucial choque

Sporting Cristal tendrá la oportunidad para adueñarse del liderato del Torneo Clausura 2025. Los ‘celestes’ comparten la punta con Universitario de Deportes, ambos con 13 puntos, y tendrán el momento ideal para sacar ventaja: se enfrentarán a Deportivo Binacional en Juliaca.

Los dirigidos por Paulo Autuori visitarán al ‘poderoso del sur’ hoy, sábado 16 de agosto, a las 17:30 horas en el estadio Guillermo Briceño Rosamedina por la fecha 6 del campeonato nacional. Los rimeneses llegarán con el cartel de favorito debido a la increíble racha que mantienen: no han perdido hasta el momento.

El cuadro ‘cervecero’ acaba de presentar a su ‘9′ y llegó desde Brasil. Felipe Vizeu fue oficializado como flamante refuerzo por todo lo alto y mostró su entusiasmo al defender su nueva camiseta. También se refirió a la relación que tiene con Paolo Guerrero, ambos compartieron vestuarios en Flamengo.

“Estoy muy feliz de haber llegado a un equipo con la grandeza de Cristal. Vengo a ayudar al equipo, correr, marcar; ese es mi foco principal. Quiero hacerme un nombre en la historia de Sporting Cristal. Conozco a Paolo, jugué con él durante tres años cuando iniciaba mi carrera, y eso me ayudó mucho. También conozco a Cazonatti, con quien compartí equipo, y a Yotún o Ávila“, disparó el delantero en conferencia de prensa.

Dónde ver Sporting Cristal vs Deportivo Binacional por el Torneo Clausura 2025

El duelo entre los ‘cerveceros’ y el ‘poderoso del sur’ será televisado por L1 Max, canal oficial del campeonato nacional y podrá ser sintonizado por los diferentes operadores como DirecTV, Best Cable, Claro TV, Win TV, Zapping TV, entre otros. También estará disponible por L1 Play, plataforma streaming que cuenta con un pago mensual dependiendo del plan a elección.

Además, Infobae Perú informará todos los detalles que se vivirán e Juliaca con la previa, minuto a minuto, mejores jugadas, polémicas, goles, declaraciones de los protagonistas, tabla de posiciones, y mucho más.

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Deportivo Binacional por el Torneo Clausura 2025?

El choque en Juliaca se jugará hoy, sábado 16 de agosto, en el estadio Guillermo Briceño Rosamedina, por la fecha 6 del Torneo Clausura 2025. El horario pactado es a las 17:30 horas para Perú, Colombia y Ecuador; mientras que en Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami) iniciará a las 18:30 horas. Y en Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil arrancará a las 19:30 horas.

Así llega Deportivo Binacional al partido

El ‘poderoso del sur’ está obligado a quedarse con los tres puntos frente Sporting Cristal en su condición de local para no entrar en la zona del descenso: marcha en el puesto 15 con 23 puntos en la tabla de posiciones acumulada de la Liga 1 2025. Deportivo Binacional se hizo fuerte en Juliaca y lleva seis partidos consecutivos sin perder: cuatro empates y dos triunfos.

Hay mucha expectativa por el duelo contra los ‘cerveceros’, por ello los hinchas están asegurando sus asientos en las tribunas para apoyar al equipo de sus amores. Los precios van desde los S/. 40 soles para sur hasta los S/. 85 soles para occidente. Los tickets se podrán adquirir en las boleterias del estadio Guillermo Briceño Rosamedina.

