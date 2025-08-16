Perú Deportes

Dónde ver Alianza Lima vs ADT HOY: canal tv online del partido por fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Sin Paolo Guerrero, los ‘blanquiazules’ buscarán cerrar una semana inolvidable frente el ‘vendaval celeste’ en Matute. Conoce las señales disponibles para vibrante cotejo

Alianza Lima cambió de chip de la Copa Sudamericana 2025 y quedó concentrado para su duelo con ADT hoy, sábado 16 de agosto, a las 20:00 horas en Matute, por la fecha 6 del Torneo Clausura 2025. El equipo de Néstor Gorosito marcha en el quinto lugar, y está a cinco puntos de los líderes Sporting Cristal y Universitario de Deportes.

Los ‘blanquiazules’ viven un presente diferente en la Liga 1 y continuarán con su lucha por obtener el segundo trofeo del campeonato nacional. Y por ello, está obligado a sacar un triunfo frente el ‘vendaval celeste’ ante toda su hinchada, la cual espera cerrar una semana inolvidable tras la importante victoria 2-0 con Universidad Católica de Ecuador.

Sin Paolo Guerrero por lesión, los ‘íntimos’ saldrá por su tercera consquista en la competición peruana. El ‘Depredador’ presenta un desgarro y tendrá un periodo de recuperación entre 2 a 4 semanas, aquella dolencia no le permitió terminar el cotejo frente el cuadro norteño.

Sin embargo, el ‘Pipo’ podrá contar sus otras figuras y entre ellas estarán Sergio Peña, Alan Cantero, Eryc Castillo, Gianfranco Chávez. Hernán Barcos será el hombre gol de la escuadra victoriana.

“Antes tenemos ADT, no puedo pensar en Quito porque en el torneo necesitamos ganar en nuestra cancha. Después recién viene Católica, primero tenemos que ganar porque hemos empatado de local. Cantero venía de una lesión larga, en los últimos 4 meses ha jugado tres partidos y venía con temores por las lesiones que había tenido. El otro día entró y no jugó bien y hoy entró y fue importantísimo, tiene mucha llegada vacía al área y es lo que necesitamos más de los volantes”, apuntó el DT en conferencia de prensa.

Jugada de Alianza Lima que pudo romper el empate ante Ayacucho FC | Liga 1 Max

El choque entre los ‘blanquiazules’ y el ‘vendaval celeste’ será televisado por L1 Max, canal oficial del campeonato peruano, y se podrá ver por los diferentes operadores como DirecTV, Best Cable, Claro TV, Zapping TV, Win TV, entre otros. También estará disponible en L1 Play, plataforma streaming que tiene un costo mensual dependiendo del plan a elección.

Además, Infobae Perú informará todos los detalles del vibrante cotejo que se vivirá en el estadio Alejandro Villanueva con la previa, minuto a minuto, mejores jugadas, declaraciones de los protagonistas, resultados, tabla de posiciones, y mucho más.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs ADT por el Torneo Clausura 2025?

El vibrante cotejo se jugará hoy, sábado 16 de agosto, en el estadio Alejandro Villanueva por la fecha 6 del Torneo Clausura 2025. El horario establecido es a las 20:00 horas para Perú, Colombia y Ecuador; mientras que en Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami) iniciará a las 21:00 horas. Y en Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil arrancará a las 22:00 horas.

Alianza Lima vs ADT: posibles alineaciones

- Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Guillermo Enrique, Renzo Garcés, Carlos Zambrano, Miguel Trauco; Erick Noriega, Sergio Peña, Fernando Gaibor, Eryc Castillo, Kevin Quevedo; Hernán Barcos

- ADT: Carlos Grados; D’Alessandro Montenegro, Gu Rum Choi. Jhair Soto, Gustavo Dulanto; John Narvaez, Ademar Robles, Victor Cedrón, Joao Rojas; Carlos Cabello y Néstor Fernández.

