Perú Deportes

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025: así van los equipos en la fecha 5 del Torneo Clausura y Acumulada

Alianza Lima venció a Ayacucho FC de visita. Universitario y Sporting Cristal juegan de local durante esta jornada

Tabla de posiciones del Torneo
Tabla de posiciones del Torneo Clausura y Acumulada de Liga 1 2025 - Crédito: Infobae Perú.

Se juega la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Mientras algunos equipos buscan mantenerse entre los primeros lugares de la tabla de posiciones, otros luchan para salir de los puestos de descenso. En pocas jornadas podemos ver que la pelea por el título dará mucho que hablar, pues hay hasta cuatro clubes que no conocen la derrota y uno con puntaje perfecto.

El primero en tener acción fue Alianza Lima. Los ‘blanquiazules’, que vienen de un amargo empate con Sporting Cristal en Matute, visitó una plaza difícil: Ayacucho. Los de Néstor Gorosito se quedaron con los tres puntos gracias a un gol de penal de Pablo Ceppelini luego de la intervención del VAR para cobrar una mano de un defensor ayacuchano.

GOL Pablo Cepellini pone el 1-0 ante Ayacucho FC en la Liga 1 | Liga 1 Max

Después, Universitario, que hace unos días cumplió 101 años de vida institucional, recibirá a Sport Boys en el Estadio Monumental de Ate, que seguro lucirá un impresionante marco de aficionados. Los ‘cremas’ marchan invictos y podrían llegar al primer lugar del Torneo Clausura si consiguen los tres puntos (también dependen de otros resultados). Los ‘rosados’, que viven otra realidad, tendrán que hacer su mejor partido, para al menos sacar un empate en un recinto invencible.

El encuentro de la fecha lo protagonizarán Sporting Cristal y Melgar en el Estadio Alberto Gallardo. Los ‘celestes’ vienen mostrando una mejor versión de la que vimos en el Torneo Apertura y eso se grafica en la tabla de posiciones, donde también son invictos. Además, vienen de días donde presentaron a dos refuerzos más: Luis Abram y Cristian Benavente. Este último sorprendió a hinchas y medios, ya que ninguno lo tenían en el radar.

Al frente estará Melgar, que atraviesa un presente irregular. Debido a ello, presentaron a un viejo conocido: Juan Reynoso. El DT vuelve a Arequipa tras fracasar en la selección peruana luego de la era Ricardo Gareca. El ‘Cabezón’ buscará recuperar la mejor versión de los ‘rojinegros’. Eso sí, no estará en el Rímac y su debut será en la próxima fecha del Torneo Clausura.

Tabla del Torneo Clausura 2025 mientras se juega la fecha 5

Tabla de posiciones del Torneo
Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025 durante la victoria de Universitario ante Sport Boys.

Tabla Acumulada de la Liga 1 2025

Tabla Acumulada de Liga 1
Tabla Acumulada de Liga 1 2025.

Programación y resultados de la fecha 5 del Torneo Clausura 2025

Viernes 8 de agosto

- Comerciantes Unidos 1-1 Cienciano (Finalizado)

Sábado 9 de agosto

- Ayacucho FC 0-1 Alianza Lima (Finalizado)

- ADT vs Sport Huancayo (15:15 horas)

- Universitario vs Sport Boys (18:30 horas)

Domingo 10 de agosto

- Sporting Cristal vs Melgar (11:00 horas)

- Los Chankas vs Atlético Grau (13:15 horas)

- Juan Pablo II vs Binacional (15:30 horas)

Lunes 11 de agosto

- Alianza Atlético vs UTC (15:00 horas)

- Deportivo Garcilaso vs Alianza Universidad (19:00 horas)

Descansa: Cusco FC

