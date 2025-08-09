Golazo de Jairo Concha con potente disparo desde fuera del área en Universitario vs Sport Boys por Liga 1 2025

GOL Jairo Concha: pone 1-0 a favor de Universitario ante Boys

El sábado 9 de agosto, Universitario de Deportes chocó con Sport Boys por la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. El mediocampista Jairo Concha abrió el marcador a favor de los ‘cremas’ con un remate potente desde el borde del área y desató la euforia de los más de 50 mil hinchas presentes en el estadio Monumental de Ate.

Sucedió a los 21 minutos de juego. La ‘misilera’ sorprendió a la ‘U’ asumiendo la posesión del balón en su cancha. El técnico Jorge Fossati se percató de ello y pidió a sus dirigidos que presionen en la salida del cuadro del Callao. Fue así como forzaron el error de la defensa rival y consiguieron marcar el 1-0.

Rodrigo Colombo quiso salir jugando desde su arco y se equivocó en su pase. La pelota le cayó a Jairo Concha, quien se la cedió a Alex Valera. El delantero se la devolvió al volante peruano, que la controló, se acomodó y sacó violento disparo con su pierna derecha desde fuera del ‘cajón grande’ y sorprendió al portero Steven Rivadeneyra.

El cancerbero de Boys intentó evitar el primero de los ‘merengues’, estirando toda su humanidad, pero no tuvo éxito. El esférico terminó ingresando pegada al segundo poste y besando las redes. La celebración de Concha fue total, saltó, gritó y hasta besó el escudo del equipo del cual es hincha.

Jairo Concha anotó golazo para el 1-0 de Universitario vs Sport Boys por Liga 1 2025.

Gran temporada de Jairo Concha

Jairo Concha está protagonizando su mejor temporada en su carrera como futbolista. En el Apertura, el mediocampista de 26 años marcó 5 goles y dio 5 asistencias en 18 compromisos, que sirvieron para que la ‘U’ levante el trofeo y él sea considerado el MVP de la primera etapa del campeonato peruano.

Ahora, en el arranque del Clausura, el exAlianza Lima lleva 1 tanto y 2 habilitaciones en cuatro encuentros. Sus números tienen muy contento al técnico Jorge Fossati, quien lo considera un titular indiscutible, por encima de refuerzos como Jesús Castillo y Jairo Vélez. Gran momento de ‘Jairoco’, que pide selección.

Jairo Concha fue considerado el mejor jugador del Torneo Apertura 2025.

Erick Gonzales salió lesionado por dura falta de Di Benedetto

Previo al gol de Jairo Concha, Sport Boys se vio forzado a hacer un cambio muy temprano. Lo que ocurrió fue que el defensor Matías Di Benedetto trabó a Erick Gonzales en el tobillo y lo derribó. El mediocampista ‘rosado’ quedó muy sentido y el árbitro amonestó al central ‘crema’.

La ‘Roca’ permaneció tirado en el gramado del estadio Monumental durante varios minutos y recibió atención médico. El volante peruano intentó seguir jugando, pero tiempo después tuvo que pedir su salida. Jostin Alarcón -quien hizo su debut- ingresó en su lugar.

Falta de Matías Di Benedetto sobre Erick Gonzáles apenas iniciado el partido | GOLPERU

Próximo partido de Universitario

La ‘U’ hará una pausa a su participación en el Torneo Clausura para disputar un partido muy importante por los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. Los ‘merengues’ recibirán a Palmeiras en el duelo de ida.

Este primer enfrentamiento está pactado para el jueves 14 de agosto a las 19:30 horas de Perú en el estadio Monumental de Ate. Las entradas para este cotejo ya salieron a la venta mediante la plataforma de Ticketmaster.

Después del choque con el ‘verdao’, Universitario visitará a Sport Huancayo en la ciudad incontrastable por la jornada 6 de la segunda fase de la Liga 1. Este partido se llevará a cabo el domingo 17 de agosto a las 12:00 horas en el estadio IPD.