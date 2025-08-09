Gol de Pablo Ceppelini con sutil definición para el 1-0 de Alianza Lima vs Ayacucho FC por Liga 1 2025

GOL Pablo Cepellini pone el 1-0 ante Ayacucho FC en la Liga 1 | Liga 1 Max

El sábado 9 de agosto, Alianza Lima visitó a Ayacucho FC por la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. El partido fue muy parejo hasta que un penal por una mano -tras revisión del VAR- le permitió a los ‘blanquiazules’ romper la igualdad en el estadio Ciudad de Las Americas. Pablo Ceppelini se encargó de cambiarlo por gol.

Sucedió a los 76 minutos de juego. José María Ataupillco fue a la marca de Matías Succar, quien se encontraba dentro del área y de espaldas al arco ayacuchano. El defensor de los ‘zorros’, en su afán de alejar el peligro de su portería, impactó la pelota con su mano, acción que fue reclamada por los ‘íntimos’ de forma inmediata.

El árbitro principal Micke Palomino esperó el llamado del VAR y terminó yendo a ver la repetición en la pantalla en el coloso deportivo situado en la ciudad de Huamanga. Ahí, luego de revisar varios ángulos y cámaras, decretó que fue penal para el equipo de Néstor Gorosito.

Pablo Ceppelini, al conocer la decisión del juez, le quitó el balón a Hernán Barcos, quien no puso oposición, y se situó al frente del guardameta colombiano Juan David Valencia. El volante uruguayo definió al medio, mientras que el arquero ‘cafetero’ se arrojó a su mano izquierda, demostrando que la experiencia del exAtlético Nacional pesó más.

Ceppelini celebró con mucha efusividad su gol en medio de un polémico momento y sacó su camiseta. Sus compañeros lo siguieron en su festejo y lo abrazaron cerca del tiro de esquina. Buen momento del ‘charrúa’ y de los ‘íntimos’ en este compromiso válido por la quinta jornada del campeonato peruano.

Reclamo VAR previo al penal a favor de Alianza Lima ante Ayacucho FC | Liga 1

El aporte de Pablo Ceppelini en Alianza

Ceppelini llegó a Alianza Lima con un cartel muy grande, debido a su reciente paso exitoso por Atlético Nacional de Colombia. En el arranque de la temporada, el uruguayo dejó buenas sensaciones al hincha ‘blanquiazul’, inclusive le marcó un gol a Boca Juniors para eliminarlo en la fase previa de la Copa Libertadores.

Pero, las lesiones y su conducta fuera de las canchas le jugaron una mala pasada, perdiendo el titularato en el conjunto de ‘Pipo’ Gorosito. El argentino prefirió a un canterano como Piero Cari por encima del ‘charrúa’ y los cuestionamientos para el ‘10′ extranjero no tardaron en llegar.

Hasta el momento, Pablo ha disputado 19 encuentros entre la Libertadores y Liga 1 y ha marcado dos tantos, contando este último ante Ayacucho FC. Además, ha brindado tres asistencias a sus compañeros. Números muy alejados de la expectativa de la hinchada ‘victoriana’.

Pablo Ceppelini anotó gol para el 1-0 de Alianza Lima vs Ayacucho FC por Liga 1 2025.

Próximo partido de Alianza Lima

Alianza Lima hará una pausa en su participación en la Liga 1 para afrontar un partido importante en la Copa Sudamericana. Los ‘blanquiazules’ recibirán el miércoles 13 de agosto a Universidad Católica por el partido de ida de los octavos de final, desde las 19:30 horas en el estadio Alejandro Villanueva.

Después de su choque con los ecuatorianos, jugará con ADT por la fecha 6 del Torneo Clausura. Este compromiso se llevará a cabo el sábado 16 de agosto a las 20:00 horas en Matute. Su rival de turno llegará tras disputar el clásico del centro con Sport Huancayo.