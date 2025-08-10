Perú Deportes

Sporting Cristal vs Melgar EN VIVO HOY: minuto a minuto del partidazo por fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Los ‘celestes’ están invictos en esta segunda fase y recibirán al ‘dominó’, que tendrá muy atento a su nuevo técnico Juan Reynoso desde fuera de la cancha del Gallardo. Sigue todas las incidencias

Miguel Solis Ruiz

Por Miguel Solis Ruiz

21:55 hsAyer

¡Día de partido! Sporting Cristal y Melgar se enfrentan hoy domingo 10 de agosto en el estadio Alberto Gallardo, por la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025, desde las 11:00, en un duelo clave para las aspiraciones de ambos equipos.

21:54 hsAyer

Presente de Sporting Cristal

Cristal llega al partido con una racha positiva y la confianza en alto. El cuadro dirigido por Paulo Autuori se mantiene invicto en el Torneo Clausura, tras cosechar tres victorias y un empate en las primeras cuatro jornadas, lo que le asegura el segundo lugar en la tabla con diez puntos, a solo dos de Cusco FC.

En la última fecha, los ‘celestes’ rescataron un valioso empate sin goles ante Alianza Lima en condición de visitante, demostrando solidez y carácter lejos de casa. El equipo rimense ha marcado la pauta de su nueva etapa al mostrarse competitivo en cualquier escenario y al no resignar protagonismo fuera del Gallardo.

La semana estuvo marcada por el optimismo, debido a los fichajes de Luis Abram y Cristian Benavente. Ambos han declarado estar disponibles frente a Melgar, aunque será el entrenador quien decida su presencia en el once inicial. Por otro lado, una noticia negativa afectó la planificación: Miguel Araujo, una de las incorporaciones recientes, quedó descartado tras sufrir una lesión en la muñeca durante el clásico contra los ‘blanquiazules‘.

Empate sin goles y con varias polémicas en Matute. (Video: L1MAX)
21:52 hsAyer

Presente de Melgar

El presente de Melgar contrasta con el de su rival. Marcha octavo en el Torneo Clausura y apenas suma cinco puntos, cifra que refleja un periodo complicado. Los resultados desfavorables acumulados al cierre del Apertura y en el inicio de esta nueva fase provocaron la salida del técnico argentino Walter Ribonetto.

En su última presentación, el conjunto ‘rojinegro’ empató 1-1 como local ante Juan Pablo II en el estadio Monumental UNSA, perdiendo la oportunidad de acercarse a los puestos altos. La seguidilla de empates y derrotas impactó en el ánimo del grupo y en la estabilidad del proyecto deportivo.

La llegada de Juan Reynoso, quien retorna a Arequipa tras dirigir a la selección nacional en las Eliminatorias 2026, ha generado expectativa. Aunque el ‘Cabezón’ todavía no debuta oficialmente y observará desde fuera ante Sporting Cristal, su presentación será el lunes 11, antes de tomar las riendas en el choque ante Ayacucho FC.

Juan Reynoso fue presentado como
Juan Reynoso fue presentado como nuevo técnico de Melgar tras salida de Walter Ribonetto.
21:51 hsAyer

Horarios del Sporting Cristal vs Melgar

Las acciones comenzarán a las 11:00 horas de Perú. Con respecto a otros países, arrancarán de la siguiente forma: a las 10:00 horas de México; a las 11:00 horas de Colombia y Ecuador; a las 12:00 horas de Venezuela, Bolivia, Estados Unidos y Chile; y a las 13:00 horas de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.

21:50 hsAyer

Dónde ver Sporting Cristal vs Melgar: canal TV online del duelo por Torneo Clausura

El Sporting Cristal vs Melgar será transmitido de manera exclusiva por L1 Max, que se puede encontrar en la parrilla televisiva de Best Cable, DirecTV, Claro, Win y entre otras empresas más. Así como también, cuenta con una aplicación llamada Liga 1 Play.

Infobae Perú hará la cobertura total del duelo válido por la quinta jornada del Torneo Clausura. La previa y el minuto a minuto en esta nota, mientras que las incidencias, declaraciones y más en su página web. No te lo puedes perder.

21:47 hsAyer

Posibles alineaciones

- Sporting Cristal: Diego Enríquez, Leandro Sosa, Alejandro Pósito, Rafael Lutiger, Nicolás Pasquini, Jesús Pretell, Martín Távara, Ian Wisdom, Christofer Gonzales, Fernando Pacheco, Irven Ávila. DT: Paulo Autuori.

- Melgar: Carlos Cáceda, Pier Barrios, Leonel González, Matías Lazo, Mathías Llontop, Horacio Orzán, Alexis Arias, Tomás Martínez, Cristian Bordacahar, Jhonny Vidales, Bernardo Cuesta. DT: Víctor Balta.

