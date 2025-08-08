Paolo Guerrero saludó a Universitario de Deportes por su aniversario, pero advirtió: “Alianza es el más grande”

Paolo Guerrero se refirió a un nuevo aniversario de Universitario de Deportes.

Universitario de Deportes celebra por todo lo alto sus 101 años de fundación. El club que nació en las aulas de la Universidad de San Marcos hoy es un pilar en la sociedad peruana por sus éxitos a lo largo de los años.

Diferentes figuras y entidades nacionales e internacionales saludaron al club. Paolo Guerrero, futbolista de Alianza Lima, el tradicional rival de la ‘U’, fue consultado sobre la celebración del cuadro estudiantil a la salida de un entrenamiento.

El goleador histórico de la selección peruano envió sus mejores deseos en el día de fiesta para todos los identificados con Universitario de Deportes: “Le deseo lo mejor a ellos”, sostuvo Guerrero ante las cámaras de ‘Jax Latin Media’.

Pero el ‘Depredador’ advirtió, con una sonrisa en el rostro: “Igual, Alianza sigue siendo el más grande”, cerró el ex Flamengo e Internacional de Porto Alegre, fuera de la lista de convocados en el último compromiso de su equipo a causa de una lesión.

Problema físico superado

Paolo Guerrero no ha sido tomado en cuenta en las dos últimas presentaciones de Alianza Lima debido a un problema físico sufrido tras la clasificación de los dirigidos por Gorosito a los octavos de final de la Copa Sudamericana.

De acuerdo con el parte médico del club, “luego de los exámenes realizados, se detectó que sufrió un esguince en el tobillo derecho. Ya se encuentra realizando trabajos de recuperación”, compartió la institución ‘íntima’.

Sin actividad ante Juan Pablo II en Trujillo y frente a Sporting Cristal en Matute, el ariete nacional de 41 años alista su regreso al gramado ante Ayacucho en Huanta, puesto que la lesión del tobillo “está superada”. Por lo tanto, Paolo está poniéndose a punto para “volver lo mejor posible”.

Néstor Gorosito necesita a como dé lugar una victoria frente a los ‘zorros’ para no complicar sus chances en el Torneo Clausura 2025. En ese contexto, el regreso de Paolo Guerrero y toda su pericia en el área rival será de sustancial ayuda a los ‘victorianos’. “Necesitamos sumar puntos en este campeonato “, reconoció.

La integración de Gianfranco Chávez

Alianza Lima ha cerrado su quinta contratación en el mercado invernal peruano —. A las llegadas de Alessandro Burlamaqui, Gaspar Gentile, Josué Estrada y Sergio Peña se suma la de Gianfranco Chávez, central proveniente de Sporting Cristal.

El defensor formado en el predio de La Florida entrenó por primera vez bajo las órdenes de Néstor Gorosito, apremiado por las constantes bajas en defensa. Chávez podrá ser alineado ante expulsiones o lesiones de Zambrano o Garcés, una constante en la temporada.

“El grupo lo recibió muy bien”, destacó Guerrero sobre la adaptación del defensor en las instalaciones del complejo del Esther Grande de Bentín. “Es un jugador con mucha proyección”, subrayó.

Paolo Guerrero ante Universitario

El ‘Depredador’ aún no ha podido celebrar ante el clásico rival desde su debut en el fútbol peruano en la temporada 2024. Guerrero solo ha enfrentado dos veces a la escuadra ‘crema’. El primer antecedente se remonta a la jornada 9 del Torneo Apertura en marzo del año pasado.

El estadio Mansiche de Trujillo acogió el empate sin goles entre los combinados que dirigían Roberto Mosquera y Fabián Bustos. Un año más tarde, el delantero volvió a verse las caras ante Universitario por la séptima jornada del Apertura 2025 en el empate agónico de la ‘U’ en el estadio Alejandro Villanueva.

Partido clave en Huanta

Alianza Lima se medirá ante Ayacucho FC este sábado 9 de agosto en el Municipal Manuel Eloy Molina Robles de Huanta. El elenco ‘blanquiazul’, al igual que los ‘zorros’, solo registran una victoria en el Torneo Clausura 2025.

El cuero empezará a rodar en el gramado del recinto deportivo desde las 13:00 horas de Perú. La transmisión del compromiso estará a cargo de la señal de L1 MAX y su plataforma de streaming L1 PLAY. Asimismo, Infobae Perú traerá todos los pormenores en vivo del partido desde su página web.