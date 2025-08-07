Perú Deportes

La firme postura de Alianza Lima sobre Paolo Guerrero y Pablo Ceppelini tras salidas nocturnas y múltiples críticas

El presidente del Fondo Blanquiazul, Jorge Zuñiga, se refirió a los polémicos videos filtrados de los dos jugadores previo al duelo con Sporting Cristal

Jorge Zuñiga se refirió a los polémicos videos de los dos jugadores de Alianza Lima. (TV Perú)

Jorge Zuñiga, presidente de la asociación de inversores Aliancistas por el Perú (antes Fondo Blanquiazul), brindó declaraciones tras los recientes episodios que involucran a dos figuras de Alianza Lima: Paolo Guerrero y Pablo Ceppelini. El dirigente se mostró firme al respaldar tanto al delantero nacional, que fue objeto de críticas tras la aparición de un video donde aparece bailando y realizando piruetas pese a estar lesionado, como al mediocampista uruguayo, cuestionado por sus actuaciones y su comportamiento fuera del campo.

En entrevista con el programa En Pared, Zuñiga se refirió inicialmente al video de Guerrero que circuló en redes sociales antes del duelo con Sporting Cristal, donde algunos usuarios y medios llegaron a especular sobre el nivel de compromiso y profesionalismo del delantero con el equipo de Néstor Gorosito. El directivo ‘íntimo’ consideró que estas situaciones forman parte de una constante exposición mediática que enfrenta el club por su relevancia en el fútbol nacional. “Siempre ha habido campañas en contra de Alianza, porque obviamente es el equipo más grande del Perú, después de las noticias políticas, el club Alianza Lima siempre va a dar noticia”, expresó.

El mandamás del Fondo Blanquiazul defendió la trayectoria y el profesionalismo del ‘Depredador’, asegurando que cuenta con pruebas y referencias personales de su buen compartamiento. “Conozco al señor Guerrero, un profesional dedicado, muy cuidadoso, muy profesional, yo nunca en lo personal le he visto una inconducta, no podría juzgarlo por un videito que sale filtrado de mala fe, con algunos episodios que podrían ser tergiversación de lo ocurrido realmente”, sentenció.

El 'Depredador' lució algunos sorpresivos pasos en la pista de baile. (Tik Tok)

Su opinión sobre Pablo Ceppelini

El dirigente también se refirió al caso de Pablo Ceppelini, refuerzo extranjero de Alianza Lima para la presente campaña. El jugador ha sido objeto de cuestionamientos tanto por su rendimiento deportivo como por ciertas apariciones en locales nocturnos, situación reflejada en programas de espectáculos. Zuñiga reafirmó la confianza del directorio y del cuerpo técnico en el volante, aunque advirtió que debe mantener el compromiso y la disciplina requeridos por la institución.

Pablo va a recuperarse su nivel, él tiene que comprometerse como todos los deportistas, seguir la disciplina que todos los deportistas se comprometen a seguir, él va a lograr los objetivos, no me cabe duda”, declaró, remarcando el desafío que implica vestir la camiseta blanquiazul y la expectativa de que el futbolista pueda exhibir sus mejores capacidades en el tramo decisivo del torneo.

Ceppelini, hasta el momento, ha disputado 19 partidos con Alianza, en los cuales solo ha podido anotar un gol frente a Boca Juniors y dar tres asistencias, entre la Copa Libertadores y la Liga 1.

Pablo Ceppelini perdió el titularato
Pablo Ceppelini perdió el titularato tras la promoción de Piero Cari y llegada de Sergio Peña.

Próximo partido de Alianza Lima

Tras el empate 1-1 ante Sporting Cristal en el estadio Alejandro Villanueva, Alianza Lima perdió la oportunidad de recortar distancias con el líder del Torneo Clausura, Cusco FC, que ostenta un puntaje ideal de 12 unidades en cuatro fechas disputadas. Los ‘blanquiazules’ marchan sextos con cinco puntos y el margen de error comienza a reducirse para sus aspiraciones en esta segunda parte del campeonato.

Ante ese panorama, el cuadro de Néstor Gorosito afrontará la próxima fecha con la obligación de sumar de a tres frente a Ayacucho FC. El duelo se disputará el sábado 9 de agosto a las 13:00 horas en el estadio Ciudad de Las Américas. El equipo victoriano buscará no solo acercarse al primer lugar, sino también recuperar la confianza interna tras una seguidilla de semanas intensas tanto dentro como fuera de la cancha.

