Dónde ver Alianza Lima vs Ayacucho FC HOY: canal TV online del partido por fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Los ‘íntimos’ visitan a los ‘zorros’ con el objetivo de ganar para cortar distancias del líder del certamen. Conoce cómo sintonizar este enfrentamiento en vivo

Alianza Lima vs Ayacucho FC:
Este sábado 9 de agosto, Alianza Lima visita a Ayacucho FC por la quinta fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. El partido está programado para las 13:00 horas y se disputará en el estadio Ciudad de Las Américas, ubicado en la ciudad de Huamanga.

Alianza llega a este compromiso tras empatar 0-0 con Sporting Cristal en la jornada anterior. El equipo dirigido por Néstor Gorosito mostró solidez defensiva pero no pudo quebrar la resistencia ‘celeste’ en Matute. En esta ocasión, los ‘blanquiazules’ afrontan una serie de ausencias importantes. Paolo Guerrero, Guillermo Enrique, Piero Cari, Eryc Castillo y Sergio Peña no formarán parte de la delegación por diferentes motivos médicos y técnicos. El entrenador argentino deberá reorganizar su oncena titular, otorgando minutos a jugadores alternativos y opciones en el banco.

La principal novedad en el conjunto ‘íntimo’ es la inclusión de Gianfranco Chávez en la lista de convocados. El defensor central, transferido recientemente desde Sporting Cristal, fue habilitado y podría tener su debut con la camiseta ‘victoriana’ en este partido. Su llegada busca reforzar la última línea y otorgar mayores variantes a ‘Pipo’ Gorosito para afrontar un calendario cargado y exigente.

Empate sin goles y con varias polémicas en Matute. (Video: L1MAX)

Por su parte, Ayacucho FC afronta una situación delicada en el Torneo Clausura. En la jornada previa, los ‘zorros’ cayeron por 3-1 ante Sport Huancayo, resultado que complicó aún más su posición en la tabla acumulada. Javier Sanguinetti, Marcelo Gaona y Diego Carabaño marcaron para el ‘rojo matador’, mientras que Dylan Caro puso el descuento.

Con apenas una victoria en el certamen y un presente irregular, el equipo dirigido por Sergio Castellanos se encuentra en la duodécima posición. Sumar de a tres puntos en condición de local representa una urgencia para el cuadro ayacuchano, dado que la lucha por evitar el descenso se ha tornado cada vez más cerrada.

Ayacucho FC se ubica en la casilla 17 de la tabla acumulada de la Liga 1 2025.

Horarios del Alianza Lima vs Ayacucho FC

El enfrentamiento entre Alianza Lima y Ayacucho FC arrancará a las 13:00 horas en Perú. Los hinchas de otros países podrán seguir el duelo conforme a este cronograma:

  • México: 12:00 horas
  • Colombia y Ecuador: 13:00 horas
  • Bolivia, Venezuela, Estados Unidos (hora este) y Chile: 14:00 horas
  • Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay: 15:00 horas

Dónde ver Alianza Lima vs Ayacucho FC: canal TV del duelo por Torneo Clausura

La transmisión oficial del partido estará a cargo de L1 Max, canal habilitado en operadores como Best Cable, Claro, Win y DirecTV, entre otros. Además, los suscriptores podrán acceder al contenido a través de la aplicación L1 Play, disponible para dispositivos móviles y computadoras, para seguir el partido desde cualquier lugar con conexión a internet.

Infobae Perú, por su parte, realizará la cobertura integral del encuentro. En su web, se podrá encontrar la previa, el minuto a minuto, las incidencias relevantes, los goles, las declaraciones y todos los detalles del choque entre Alianza Lima y Ayacucho FC.

Los 'blanquiazules' visitan a los 'zorros' en Ayacucho.

Posibles alineaciones

  • Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Josué Estrada, Carlos Zambrano, Erick Noriega, Miguel Trauco; Alessando Burlamaqui, Fernando Gaibor, Mauricio Arrasco; Kevin Quevedo, Gaspar Gentile y Matías Succar. DT: Néstor Gorosito.
  • Ayacucho FC: Juan David Valencia; Jean Franco Falconí, Brackson León, Manuel Ganoza (José María Ataupillco), Alonso Yovera; Jonathan Bilbao, Juan Lucumí, Gustavo Loayza, Derlis Orué. Jean Pier Vílchez; Maximiliano Pérez. DT: Sergio Castellanos.

