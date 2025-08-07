Alianza Lima oficializa la contratación de Gianfranco Chávez: llega a Matute por las próximas dos temporadas

Gianfranco Chávez asume un nuevo reto mudándose a La Victoria. - Crédito: Alianza Lima

Gianfranco Chávez ya es nuevo futbolista de Alianza Lima. Aunque era un secreto a voces, desde hace varios días, la institución de La Victoria oficializó su incorporación tras perfilar un acuerdo de mediano plazo. La intención del joven central de enrolarse a las filas ‘blanquiazules’ hizo más rápido el cierre de la gestión.

El jugador, de 26 años, llegó a La Victoria después de un largo periodo jugando en Sporting Cristal. Es más, toda su carrera en la máxima categoría de Perú la hizo con los ‘cerveceros’. Sin embargo, el final de su estancia en La Florida llegó a mediados del periodo 2025, luego de que el entrenador Paulo Autuori lo recortara de su lista de considerados, orillando su salida no sin algunas reticencias de por medio.

Gianfranco Chávez llega a La Victoria para aportar experiencia. - Crédito: Alianza Lima

Gianfranco Chávez ha firmado un contrato, según ha adelantado Radio Programas del Perú, con duración por dos años. La finalización de la vinculación concluye en diciembre del 2027, aunque no se descarta una intención de renovación en caso destaque con un rendimiento óptimo y plausible. También ha trascendido que Alianza Lima ha abonado cerca de US$ 200.000 por la compra total de su ficha.

Las autoridades principales de la entidad victoriana estuvieron motivados a cercar la contratación no bien se conoció que Chávez ya no era parte de los planes de Cristal. El Director Deportivo, Franco Navarro, vio con buenos ojos acometer la operación no sin antes consultarle a Néstor Gorosito, quien dio el visto bueno con la intención de reforzar lo más pronto posible la zona defensiva del equipo del pueblo.

Por otro lado, algunos integrantes del plantel aliancista se han ido manifestado con respecto al arribo del jugador con pasado ‘rimense’. Uno de los más satisfechos por el último fichaje es Paolo Guerrero, goleador y capitán del club: “Gianfranco Chávez tiene muchas aspiraciones, es un jugador con mucha proyección, ayudará mucho”.

Así las cosas, la historia de Chávez sumará un nuevo capítulo. Durante su largo paso por Sporting Cristal, además de anotar 7 goles y ceder 2 asistencias, levantó 2 títulos nacionales de Liga 1 y la inédita edición de la Copa Bicentenario. Espera ampliar su palmarés defendiendo la camiseta de Alianza Lima.

Gianfranco Chávez se posicionó como pieza importante en Sporting Cristal. - Crédito: Iconsports

Mercado cerrado

Alianza Lima encaró la temporada 2025 con una renovación ambiciosa del plantel, apostando por experiencia, dinamismo y equilibrio. Primero se oficializaron seis incorporaciones clave: el mediocampista Jean Pierre Archimbaud, desde Melgar; el portero boliviano Guillermo Viscarra; los defensores Guillermo Enrique y el peruano Miguel Trauco; más los ofensivos Fernando Gaibor y Pablo Ceppelini.

A estos se sumaron refuerzos adicionales: jugadores como el veloz ecuatoriano Eryc Castillo, el delantero argentino Alan Cantero, y el nacionalizado uruguayo Pablo Lavandeira, completando una camada internacional poderosa que destacó sobremanera en su participación en la CONMEBOL Libertadores.

Además, en la segunda fase del año llegaron otros nombres: Gaspar Gentile y Josué Estrada desde Cienciano, Sergio Peña proveniente del PAOK Salónica (GRE) y Alessandro Burlamaqui. Esta combinación de experiencia local y extranjero, junto con estrategia técnica y deportiva, marcó una clara intención de competir en Liga 1 y torneos internacionales.