Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025: así van los equipos tras la fecha 4 de Torneo Clausura y Acumulada

Tabla de posiciones de Liga 1 2025: así marcha mientras se juega la fecha 5 del Torneo Clausura.

La fecha 4 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025 se inició y en esta nueva jornada del campeonato peruano tendrá grandes enfrentamientos, como el Alianza Lima vs Sporting Cristal, que alterarán -sin duda alguna- las posiciones en las dos tablas del certamen.

La nueva fecha de partidos se encuentra en pleno desarrollo y la tabla de posiciones actualizada refleja la disputa punto a punto en la parte alta del campeonato peruano. Con la mayoría de los equipos ya con tres partidos jugados y expectativas renovadas tras el inicio de la segunda parte del campeonato, la pelea por el título se intensifica.

Tabla del Torneo Clausura 2025

Cusco FC se mantiene en lo más alto de la tabla de posiciones con puntaje perfecto luego de 4 triunfos al hilo. Luego quedó Universitario tras vencer a Alianza Universidad en Huánuco. Tercero es Sporting Cristal, que también está invicto en victorias, pero hoy juega frente a Alianza Lima, octavo en la pelea y obligado a ganar en casa.

En la cuarta casilla se ubica Deportivo Garcilaso con la misma cantidad de puntos que Sport Huancayo. Melgar, que no pudo con Juan Pablo II, es sexto. Cienciano está séptimo y Sport Boys puesto 11. Mientras que en los últimos lugares están Comerciantes Unidos, Binacional y UTC. Realidades distintas.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura tras la fecha 4.

Tabla acumulada de Liga 1 2025

Respecto a la tabla acumulada, Alianza Lima, Universitario, Cusco FC y Sporting Cristal se encuentran en zona de clasificación a la Copa Libertadores. Mientras que Alianza Atlético, Sport Huancayo, Melgar y Deportivo Garcilaso; están en posición de poder ir a la Copa Sudamericana

En tanto, Ayacucho FC, Alianza Universidad y Comerciantes Unidos están en zona de descenso.

Tabla Acumulada de Liga 1 tras la fecha 4 del Torneo Clausura.

Fecha 4 de la Liga 1

El Sport Huancayo vs Ayacucho FC, un duelo de altura, abrió el telón. El ‘rojo matador’, que se encontraba de local, se impuso ante los ‘zorros’, aprovechando que su rival se quedó con 10 hombres a los 49 minutos de juego. Javier Sanguinetti, Marcelo Gaona y Diego Carabaño marcaron en la ciudad incontrastable.

El lunes 4 continuó el fútbol. Cusco FC le remontó el partido a UTC en Cajabamba en el último minuto. Comenzó perdiendo 1-0, pero Aldair Fuentes apareció en los descuentos para marcar el segundo y mantener a los ‘aurinegros’ en la cima de la tabla de colocaciones.

Sport Boys hizo respetar su localía en el Callao, venciendo por la mínima a ADT con un gol de penal de su capitán Hansell Riojas. De esta manera, cortó una mala racha de seis partidos sin victorias y alargó el mal momento de la escuadra tarmeña en el torneo doméstico.

Cienciano, otro conjunto de altura, goleó 3-0 a Los Chankas en el Inca Garcilaso de la Vega. El elenco de Carlos Desio fue muy superior desde el pitazo inicial y consiguió un gran resultado gracias a los tantos de Alejandro Hohberg, Carlos Garcés y Luis Benites.

Los 'aurinegros' le dieron vuelta al marcador en la última jugada. (L1 Max)

El martes 5 de agosto, se desarrollarán los compromisos más atractivos de esta cuarta fecha. Universitario de Deportes visitará a Alianza Universidad en Huánuco con el objetivo de sumar un triunfo que le permita acortar distancias con el líder. No será nada fácil, ya que su rival recuperó la confianza tras la llegada de Roberto Mosquera.

Melgar, por su parte, se medirá con Juan Pablo II en Arequipa. Los ‘rojinegros’ se quedaron sin técnico tras los malos resultados y la destitución del argentino Walter Ribonetto, por ese motivo, necesitan un resultado positivo para dejar atrás este momento.

Alianza Lima vs Sporting Cristal será el choque más esperado. Los ‘blanquiazules’ recibirán a los ‘celestes’, los cuales pueden quitarle el liderato a Cusco FC. El equipo de Néstor Gorosito llega con muchas bajas, entre ellas las de Paolo Guerrero y Eryc Castillo por lesión. Desde el lado del cuadro de La Florida, Yoshimar Yotún podría sumar más minutos.

Alianza Lima y Sporting Cristal chocan por la fecha 4 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025.

La jornada finalizará el miércoles 6 con dos choques. Primero, Atlético Grau jugará ante Deportivo Garcilaso en el calor de Sullana. Y finalmente, Deportivo Binacional enfrentará a Alianza Atlético en la altura de Juliaca.

Programación y resultados de la fecha 4 del Torneo Clausura 2025

Domingo 3 de agosto

- Sport Huancayo 3-1 Ayacucho FC (Finalizado)

Lunes 4 de agosto

- UTC 1-2 Cusco FC (Finalizado)

- Sport Boys 1-0 ADT (Finalizado)

- Cienciano 3-0 Los Chankas (Finalizado)

Martes 5 de agosto

- Alianza Universidad 0-2 Universitario de Deportes (Finalizado)

- Melgar 1-1 Juan Pablo II (Finalizado)

- Alianza Lima 0-0 Sporting Cristal (Finalizado)

Miércoles 6 de agosto

- Atlético Grau 1-1 Deportivo Garcilaso (Finalizado)

- Deportivo Binacional 2-0 Alianza Atlético (Finalizado)

Descansa: Comerciantes Unidos