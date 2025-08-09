A qué hora juega Perú vs Venezuela: partido por el quinto lugar de la Copa Panamericana de vóley 2025

Perú vs Venezuela: horarios del partido por el quinto lugar de la Copa Panamericana de vóley 2025.

Perú vs Venezuela: El partido por el quinto lugar de la Copa Panamericana de vóley 2025 se disputará este domingo 10 de agosto en el Auditorio Multifuncional Unidad Deportiva Morelos, en la ciudad de Colima, sede central del torneo. Conoce los horarios de este decisivo compromiso en la siguiente nota.

La ‘bicolor’ viene de hacer una buena fase de grupos, ganando sus tres primeros partidos -Cuba, Costa Rica y México- y perdiendo el último ante Puerto Rico. Estos resultados la colocaron en el tercer lugar del Grupo A y la forzaron a disputar los cuartos de final.

En dicha instancia, el conjunto de Antonio Rizola se midió con Colombia, un rival que el técnico brasileño conocía muy bien porque lo dirigió en el pasado. Eso no fue suficiente, debido a que la ‘blanquirroja’ fue muy superada y terminó cayendo 3-0 ante las ‘cafeteras’.

Así fue el match point de Colombia que venció sin sobresaltos a Perú por el Panamericano de Vóley. YouTube

La ‘vinotinto’, por su lado, tuvo una fase de grupos muy irregular, marcada por derrotas y victorias. Pese a ello, quedó en el tercer puesto del Grupo B, sellando su boleto a los cuartos de final, donde le tocó el anfitrión, México.

La inexperiencia de las ‘llaneras’ le pasó factura ante un cuadro sólido como el ‘azteca’, que terminó llevándose la victoria 3-1 y el boleto a las semifinales. De esta forma, habrá choque sudamericano por el quinto puesto de la Copa Panamericana de vóley.

Venezuela solo ha podido ganar dos partidos en lo que va de la Copa Panamericana de vóley 2025.

Horarios del Perú vs Venezuela

El encuentro comenzará a las 14:30 horas en Perú. En otros países, el horario será el siguiente: 13:30 horas en México; 14:30 horas en Colombia y Ecuador; 15:30 horas en Venezuela, Bolivia, Estados Unidos y Chile; y 16:30 horas en Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina.

Dónde ver Perú vs Venezuela: canal TV del duelo por el quinto lugar

La señal oficial del partido estará disponible en el canal de YouTube de la Federación Mexicana de Voleibol (FMVB), plataforma accesible para la audiencia internacional. En Perú, ningún canal de televisión cuenta con los derechos de retransmisión, por lo que la transmisión online será la única opción para quienes deseen seguir el torneo.

Por otro lado, Infobae Perú realizará una cobertura en directo, informando punto a punto, todas las incidencias y el marcador final, con especial atención al rendimiento de la selección nacional. El medio digital ofrecerá un seguimiento completo para quienes quieran conocer a fondo la actuación del equipo peruano, que buscará finalizar su participación de la mejor manera y mostrar el crecimiento de la nueva camada de la ‘bicolor’ en el ámbito regional.

Perú enfrentará a Venezuela por el quinto lugar de la Copa Panamericana de vóley 2025.

Próximos torneos de Perú

Con este partido ante Venezuela, la selección peruana de vóley cerrará un buen 2025, donde no solo compitió, sino también subió varios puestos en el ranking mundial. Su travesía inició en la Copa América, en la cual dio la sorpresa al ubicarse en el segundo lugar, solo por detrás de Argentina y superando a Brasil.

En la Copa Panamericana, con rivales de más nivel, mostró una buena versión con Antonio Rizola en el mando, pero no fue suficiente para subirse al podio. Así, la ‘bicolor’ dará por culminado su participación en el presente año y los hinchas tendrán que esperar hasta el siguiente para volver a verla en acción.

Rizola y compañía apuntan al Campeonato Sudamericano y la segunda edición de la Copa América, que -de acuerdo a los directivos- podría realizarse en el país. Hay mucha expectativa de los peruanos por seguir observando el trabajo de la escuadra nacional.