Perú vs Venezuela EN VIVO HOY: punto a punto del partido por el quinto lugar de la Copa Panamericana de vóley 2025

Infobae Perú , por su parte, ofrecerá cobertura en tiempo real, con el desarrollo del partido punto a punto, todas las incidencias del juego, las reacciones y el resultado final, con foco especial en la actuación de la selección. La plataforma digital brindará el seguimiento completo para no perder detalle del desempeño del equipo nacional, que buscará cerrar su participación con una sonrisa y demostrar que la nueva generación de la ‘bicolor’ tiene potencial para escalar dentro del panorama regional.

La transmisión oficial se realizará a través del canal de YouTube de la Federación Mexicana de Voleibol (FMVB) , plataforma que estará habilitada para el público en todo el ámbito internacional. En el territorio peruano, ningún canal de televisión cuenta con los derechos para retransmitir el torneo, lo que convierte a la señal online en la única alternativa disponible para los seguidores del voleibol nacional.

El árbitro dará inicio a este compromiso a las 14:30 horas de Perú . Con respecto a otros países, arrancará de la siguiente manera: a las 13:30 horas de México; a las 14:30 horas de Colombia y Ecuador; a las 15:30 horas de Venezuela , Bolivia, Estados Unidos y Chile; y a las 16:30 horas de Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina.

La última jornada de la fase de grupos le deparó un triunfo por 3-0 frente a Trinidad y Tobago , resultado que le aseguró el tercer lugar de su serie. Ya en cuartos de final, el conjunto ‘llanero’ no pudo contra México y perdió 3-1, despidiéndose de la pelea por los puestos de arriba. Ahora, con la opción de finalizar el certamen en la quinta casilla, intentará despedirse del torneo Panamericano con un triunfo.

Por su parte, Venezuela se enfrentó a un camino accidentado en el Grupo B. El debut fue adverso, con una derrota por 3-0 ante República Dominicana , pero el equipo logró recuperarse en una vibrante victoria por 3-2 sobre Canadá . En la tercera fecha, la selección ‘vinotinto’ volvió a caer con marcador contundente ante Colombia .

Sin embargo, la última jornada del grupo A marcó un quiebre: Puerto Rico se impuso 3-0 y privó a la ‘bicolor’ del primer lugar de su serie. Esta caída obligó a las peruanas a disputar los cuartos de final, donde se encontraron con Colombia . La derrota nuevamente por 3-0 las dejó fuera de la lucha por el título y con la misión de pelear el quinto puesto.

Perú atravesó una Copa Panamericana de emociones encontradas. En la fase de grupos, el equipo nacional comenzó con autoridad al obtener tres victorias consecutivas frente a Cuba , México y Costa Rica . En esos dos primeros compromisos, las dirigidas por Antonio Rizola lograron revertir desventajas iniciales para cerrar partidos de alta intensidad.

¡Día de partido! El quinto lugar de la Copa Panamericana de vóley se definirá con el esperado enfrentamiento entre Perú y Venezuela , el domingo 10 de agosto a las 14:30 horas de Perú. El encuentro se disputará en Auditorio Multifuncional Unidad Deportiva Morelos de Colima y representa la última oportunidad para ambos equipos de terminar el torneo con una victoria.

