Perú vs Colombia EN VIVO HOY: punto a punto por cuartos de final de la Copa Panamericana de Vóley 2025

La selección peruana de vóley continúa su marcha en la Copa Panamericana 2025 y buscará alcanzar un logro internacional, luego de su reciente subcampeonato en la Copa América. Tras superar con éxito la fase de grupos, el conjunto ‘blanquirrojo’ apunta a un lugar en las semifinales del torneo. En cuartos de final, se enfrentará a Colombia , un rival que también llega con aspiraciones de avanzar y mantenerse en carrera por el título.

El enfrentamiento entre Perú y Colombia por los cuartos de final de la Copa Panamericana de Vóley 2025 está programado para desarrollarse este viernes 8 de agosto a partir de las 19:00 horas de Perú (18:00 horas de México) , de acuerdo a la programación oficial de la Norceca. El encuentro se desarrollará en el Auditorio Multifuncional Unidad Deportiva Morelos, en la ciudad de Colima, sede del evento.

La transmisión oficial del enfrentamiento entre peruanas y colombianas estará a cargo de la Federación Mexicana de Voleibol (FMVB) , a través de su canal oficial de Youtube para todo el mundo. En territorio nacional, ningún canal emitirá el encuentro, al no adquirir los derechos de transmisión del torneo. Eso sí, en Infobae Perú podrás seguir el punto a punto, las incidencias y todos los detalles en tiempo real sobre el desempeño de la ‘blanquirroja’ en la contienda.

En la edición anterior de la Copa Panamericana de Vóley, la selección peruana finalizó en la décima posición y atravesó dificultades al no contar con Antonio Rizola en el banco por el desarrollo de un Mundial Sub 17 en el país. Este año, el equipo llegó a Colima con expectativas renovadas y una campaña más sólida, con la meta de superar ampliamente el resultado previo y consolidarse entre los principales protagonistas del torneo. Su clasificación a cuartos de final refleja que está en el camino correcto.

Colombia arrancó ganando 3-0 a Canadá . Luego mantuvo el nivel y también se impuso 3-0 frente a Trinidad y Tobago . Pero su caída fue ante República Dominicana (1-3), escuadra que clasificó directamente a semifinales del certamen. Y finalmente fue contundente con Venezuela, con un 3-0.

La selección colombiana culminó en segundo lugar del Grupo B de la Copa Panamericana de Vóley 2025. Debido a ello, se medirá con el tercero del Grupo A, que en esta caso es Perú. El desempeño de las ‘cafeteras’ fue similar al de las peruanas, aunque con menos sets perdidos.

La selección peruana ha protagonizado una notable campaña hasta el momento . Aunque no logró cerrar de la mejor manera la primera ronda, logró tres triunfos claves ante Cuba, México y Costa Rica para clasificar a cuartos de final. En la última fecha perdió el liderato ante Puerto Rico , que le privó del pase directo a semifinales, pero la ambición se mantiene. Tras ello, la ‘bicolor’ intentará seguir avanzando y espera mostrar su mejor nivel ante su contendiente colombiano.

¡Día de partido! La selección peruana enfrentará hoy, viernes 8 de agosto, a su similar de Colombia en los cuartos de final de la Copa Panamericana de Vóley 2025 . El boleto a semifinales estará en juego en Colima y las dirigidas por Antonio Rizola esperan exhibir su mejor versión para lograr la clasificación a esa instancia decisiva.

