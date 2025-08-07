La tierna reacción de una pequeña hincha de Universitario tras recibir la camiseta de Jairo Concha en Huánuco

Ocurrió luego del triunfo 'crema' en Huánuco. (Video: L1MAX)

Universitario de Deportes regresó a Lima con los tres puntos en la maleta luego de derrotar a Alianza Universidad, en Huánuco. El equipo de Jorge Fossati se impuso gracias a los tantos de José Rivera y Jairo Vélez. Los ‘merengues‘ suman diez unidades en cuatro jornadas y escoltan a Sporting Cristal y al líder Cusco FC.

En el gramado del estadio Heraclio Tapia, Jairo Concha no tuvo una actuación descollante como las que acostumbró a mostrar en el primer torneo del año. No obstante, el mediocampista registró una nueva asistencia en la diana del ‘Tunche‘. Luego del pitazo final de Kevin Ortega, ‘Jairoco‘ vivió un conmovedor momento con una pequeña hincha de Universitario.

La niña ingresó al campo de juego del recinto deportivo con un cartel que el jugador leyó y atendió el pedido: “Me harías muy feliz al regalarme tu camiseta“, se lee en el afiche hecho a mano que minutos más tarde compartió el futbolista en sus redes sociales.

Jairo Concha y el emotivo encuentro con una hincha de Universitario en Huánuco. Crédito: Captura L1 MAX

El nacido futbolísticamente en la Universidad San Martín le regaló la camiseta a la pequeña y le dio un abrazo final. La niña salió corriendo en busca de sus familiares y con una imborrable sonrisa en el rostro mientras abrazaba la mica del ‘17‘.

“Hola. Me llamo Chelsy y soy tu admiradora“, también se aprecia en el cartel, adornado con el logo de la institución y frases relacionadas al club: “Con la ‘U‘ hasta el final“, “Vamos Merengues“, “Pasión y sentimiento“ y “Somos los que nunca te dejamos de alentar“.

El futbolista compartió el mensaje que contenía el cartel a través de su cuenta de Instagram.

El 2025 de Concha

La actual temporada de Jairo Concha en Universitario de Deportes es la más destacada de lo que va de su carrera. Desde el inicio del año, Concha ha contribuido al equipo con seis tantos y ocho asistencias. Estas cifras superan su rendimiento en la temporada 2021 con Alianza Lima, donde marcó cuatro veces y brindó cinco asistencias.

La actuación de Jairo con la camiseta de Universitario ha sido vital en la obtención del Torneo Apertura 2025 y la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores. Por el torneo local, Concha movió las redes de los arcos en los duelos claves, por ejemplo, ante Melgar en Lima y Binacional en Juliaca.

En el plano internacional, desde la llegada de Jorge Fossati, el volante de 26 años cumplió un rol más protagónico. Su asistencia en el gol de Álex Valera para la victoria frente a Barcelona en Lima puso un pie y medio del equipo en la siguiente ronda. Pero el cénit de la temporada tuvo lugar en el Monumental de Núñez, donde desenvainó un violento derechazo que sentenció el empate y la clasificación de los ‘merengues‘ en cancha de River Plate.

Próximo partido de Universitario de Deportes

Universitario de Deportes necesita continuar por la senda de la victoria para no perderle el paso al firme Cusco FC, líder del campeonato por una distancia de dos puntos con ‘cremas‘ y ‘celestes‘. En su próximo compromiso, la escuadra estudiantil recibirá en casa al Sporting Boys.

El compromiso entre ‘merengues‘ y ‘chalacos’ está pactado para el sábado 9 de agosto a las 18:30 horas en el territorio nacional. El cotejo tendrá lugar en el estadio Monumental de Ate.

La transmisión del partido estará a cargo de la señal de cable GOLPERU, encargada de transmitir todos los partidos de local de Universitario. El canal cuenta con la emisión del encuentro desde cualquier dispositivo móvil y/o ordenador desde la aplicación Movistar Play.

De la misma manera, el portal web de Infobae Perú ofrecerá cobertura detallada con información previa, incidencias y declaraciones de los protagonistas.