Perú Deportes

La tierna reacción de una pequeña hincha de Universitario tras recibir la camiseta de Jairo Concha en Huánuco

El futbolista ‘merengue‘ protagonizó un emotivo encuentro con una niña tras el pitazo final del compromiso que terminó con victoria de su equipo frente a Alianza Universidad

Por José Manuel Quintana

Guardar
Ocurrió luego del triunfo 'crema' en Huánuco. (Video: L1MAX)

Universitario de Deportes regresó a Lima con los tres puntos en la maleta luego de derrotar a Alianza Universidad, en Huánuco. El equipo de Jorge Fossati se impuso gracias a los tantos de José Rivera y Jairo Vélez. Los ‘merengues‘ suman diez unidades en cuatro jornadas y escoltan a Sporting Cristal y al líder Cusco FC.

En el gramado del estadio Heraclio Tapia, Jairo Concha no tuvo una actuación descollante como las que acostumbró a mostrar en el primer torneo del año. No obstante, el mediocampista registró una nueva asistencia en la diana del ‘Tunche. Luego del pitazo final de Kevin Ortega, ‘Jairoco‘ vivió un conmovedor momento con una pequeña hincha de Universitario.

La niña ingresó al campo de juego del recinto deportivo con un cartel que el jugador leyó y atendió el pedido: “Me harías muy feliz al regalarme tu camiseta“, se lee en el afiche hecho a mano que minutos más tarde compartió el futbolista en sus redes sociales.

Jairo Concha y el emotivo
Jairo Concha y el emotivo encuentro con una hincha de Universitario en Huánuco. Crédito: Captura L1 MAX

El nacido futbolísticamente en la Universidad San Martín le regaló la camiseta a la pequeña y le dio un abrazo final. La niña salió corriendo en busca de sus familiares y con una imborrable sonrisa en el rostro mientras abrazaba la mica del ‘17‘.

“Hola. Me llamo Chelsy y soy tu admiradora“, también se aprecia en el cartel, adornado con el logo de la institución y frases relacionadas al club: “Con la ‘U‘ hasta el final“, “Vamos Merengues“, “Pasión y sentimiento“ y “Somos los que nunca te dejamos de alentar“.

El futbolista compartió el mensaje
El futbolista compartió el mensaje que contenía el cartel a través de su cuenta de Instagram.

El 2025 de Concha

La actual temporada de Jairo Concha en Universitario de Deportes es la más destacada de lo que va de su carrera. Desde el inicio del año, Concha ha contribuido al equipo con seis tantos y ocho asistencias. Estas cifras superan su rendimiento en la temporada 2021 con Alianza Lima, donde marcó cuatro veces y brindó cinco asistencias.

La actuación de Jairo con la camiseta de Universitario ha sido vital en la obtención del Torneo Apertura 2025 y la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores. Por el torneo local, Concha movió las redes de los arcos en los duelos claves, por ejemplo, ante Melgar en Lima y Binacional en Juliaca.

En el plano internacional, desde la llegada de Jorge Fossati, el volante de 26 años cumplió un rol más protagónico. Su asistencia en el gol de Álex Valera para la victoria frente a Barcelona en Lima puso un pie y medio del equipo en la siguiente ronda. Pero el cénit de la temporada tuvo lugar en el Monumental de Núñez, donde desenvainó un violento derechazo que sentenció el empate y la clasificación de los ‘merengues‘ en cancha de River Plate.

El volante puso el empate en Buenos Aires. (Video: ESPN)

Próximo partido de Universitario de Deportes

Universitario de Deportes necesita continuar por la senda de la victoria para no perderle el paso al firme Cusco FC, líder del campeonato por una distancia de dos puntos con ‘cremas‘ y ‘celestes‘. En su próximo compromiso, la escuadra estudiantil recibirá en casa al Sporting Boys.

El compromiso entre ‘merengues‘ y ‘chalacos’ está pactado para el sábado 9 de agosto a las 18:30 horas en el territorio nacional. El cotejo tendrá lugar en el estadio Monumental de Ate.

La transmisión del partido estará a cargo de la señal de cable GOLPERU, encargada de transmitir todos los partidos de local de Universitario. El canal cuenta con la emisión del encuentro desde cualquier dispositivo móvil y/o ordenador desde la aplicación Movistar Play.

De la misma manera, el portal web de Infobae Perú ofrecerá cobertura detallada con información previa, incidencias y declaraciones de los protagonistas.

Temas Relacionados

Jairo ConchaUniversitario de DeportesLiga 1peru-deportes

Más Noticias

DT de Emelec elogió a Christian Cueva por su ‘nueva cualidad’ dentro del campo: “Si lo utilizamos bien, partiremos al equipo contrario”

Guillermo Duró se refirió a las características del volante peruano para que el ‘bombillo’ remonte en la LigaPro 2025

DT de Emelec elogió a

Bernardo Cuesta no tira la toalla del Torneo Clausura 2025 tras negativo inicio de Melgar: “Queda mucho por delante“

El delantero ‘rojinegro‘ aseguró que el equipo “revertirá“ la situación y envió disculpas a la hinchada del ‘dominó‘, que viene de presenciar un amargo empate a uno frente a Juan Pablo II de Chongoyape

Bernardo Cuesta no tira la

Edwin Oviedo ratificó, con documentos, su versión sobre el caso Juan Carlos Oblitas: detalló los tres bonos que pidió a la FPF

El empresario cusqueño de mayor éxito en Perú presentó los archivos que sostienen su argumentación, desbaratando así la defensa del ‘Ciego’. “Fueron tres adendas al contrato inicial”, mencionó con documentos en mano

Edwin Oviedo ratificó, con documentos,

Ricardo Gareca eligió su once ideal de los mejores jugadores que dirigió: consideró a cuatro peruanos

El ‘Tigre’ enumeró a los futbolistas más destacados que tuvo bajo su mando, incluyendo a varios de la ‘bicolor’ y también Arturo Vidal, entre otros

Ricardo Gareca eligió su once

Luis Abram se alista para regresar a Sporting Cristal: negociaciones avanzadas que definirán su incorporación

El central peruano se dispone a concluir su larga etapa en el extranjero para arribar al Rímac, con el propósito de revalorizarse y robustecer al equipo de sus amores en Perú

Luis Abram se alista para
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Elecciones 2026: el 1 de

Elecciones 2026: el 1 de septiembre es el plazo final para inscribir alianzas políticas ante el JNE

Manuel Merino en Infobae Perú: “Al segundo día de asumir la Presidencia me advirtieron que habría cinco muertes”

Prófugo Vladimir Cerrón pide ser excluido de investigación por presunto financiamiento ilegal de Perú Libre

Rafael López Aliaga anuncia que MML no pagará defensa legal solicitada por Susana Villarán: “Saque plata de lo que ha robado”

José Luna acusado de encabezar organización criminal: Fiscalía formaliza pedido de más de 22 años contra el líder de Podemos Perú

ENTRETENIMIENTO

Gian Piero Díaz se reencontró

Gian Piero Díaz se reencontró con Renzo Schuller, pero aclaró que continúa en Willax: “El origen es Combate”

Exjefe de ‘Combate’ reaparece en ‘EGG’ y celebra el reencuentro de Gian Piero Díaz y Renzo Schuller: “Qué bonita fotografía”

Diealis y Angye Zapata viven tenso momento en restaurante: ¿transmisión fue interrumpida por su novio?, y él acabó en la comisaría

Carlos Alcántara trolea a Ricardo Morán en ‘Yo Soy’: el actor recordó ‘Pataclaun’ y provocó risas en todo el set

Suheyn Cipriani confesará en ‘El Valor de la Verdad’ las agresiones y amenazas de muerte que sufrió de César Vega

DEPORTES

Edwin Oviedo ratificó, con documentos,

Edwin Oviedo ratificó, con documentos, su versión sobre el caso Juan Carlos Oblitas: detalló los tres bonos que pidió a la FPF

DT de Emelec elogió a Christian Cueva por su ‘nueva cualidad’ dentro del campo: “Si lo utilizamos bien, partiremos al equipo contrario”

Bernardo Cuesta no tira la toalla del Torneo Clausura 2025 tras negativo inicio de Melgar: “Queda mucho por delante“

Ricardo Gareca eligió su once ideal de los mejores jugadores que dirigió: consideró a cuatro peruanos

Luis Abram se alista para regresar a Sporting Cristal: negociaciones avanzadas que definirán su incorporación