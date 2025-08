Ricardo Gareca se mostró sorprendido por la vigencia de Paolo Guerrero a los 41 años: “Está a un nivel bárbaro”

El 'Tigre' elogió el presente del goleador histórico de la selección peruana y lamentó no haber disfrutado mucho de su talento en la Eliminatoria a Qatar 2022. (Video: Eddie Fleischman)

Paolo Guerrero es uno de los grandes referentes del plantel de Alianza Lima y continúa ocupando un lugar clave como centrodelantero de la selección peruana. A pesar de haber enfrentado cuestionamientos en distintos momentos, el ‘Depredador’ ha reafirmado su vigencia con actuaciones destacadas, algo que no ha pasado desapercibido para Ricardo Gareca, exentrenador de la ‘blanquirroja’, quien resaltó su nivel actual.

El ‘Tigre’ volvió a reflexionar sobre su paso al frente de la escuadra nacional y analizó con honestidad varios momentos clave de su ciclo, especialmente el camino a Qatar 2022. En diálogo con Eddie Fleischman, el estratega argentino destacó los obstáculos que enfrentó su cuerpo técnico, en particular la ausencia de figuras determinantes como Paolo Guerrero y Jefferson Farfán en buena parte del proceso.

Gareca reconoció cuánto pesó la ausencia de sus principales referentes durante la clasificatoria, en especial la del ‘Depredador’, quien a sus 41 años mantiene un alto rendimiento. Para el entrenador, la capacidad de mantenerse vigente del máximo goleador histórico de la selección resulta notable, ya que evidencia el nivel que aún posee y deja abierta la incógnita sobre cuánto más podría haber contribuido al equipo de no haber sufrido lesiones en momentos decisivos del proceso eliminatorio.

“En el segundo periodo, que se vino la renovación para continuar, tuvimos innumerables lesionados. Vemos la actualidad de Paolo y no podemos creer que no lo hayamos podido tener en el segundo proceso de eliminatoria, prácticamente nunca por la lesión y hoy en día está en un nivel bárbaro, ya con una edad de 40 y pico de años. Jefferson (Farfán) lo mismo”, señaló Gareca en la entrevista.

Ricardo Gareca no pudo aprovechar el talento de Paolo Guerrero en la Eliminatoria rumbo a Qatar 2022. Crédito: AFP

Guerrero solo estuvo disponible en cinco partidos de la selección peruana durante las Eliminatorias a Qatar 2022 y también se perdió el repechaje. Ante su ausencia, la responsabilidad en el ataque recayó principalmente en Gianluca Lapadula, quien cumplió un papel destacado como titular, y en menor medida en Alex Valera como alternativa. Pese a los esfuerzos del equipo, esta vez la ‘bicolor’ no consiguió repetir la clasificación lograda en el proceso hacia Rusia 2018.

Dificultades de Perú en las Eliminatorias

Ricardo Greca también profundizó en las adversidades que debió gestionar durante las eliminatorias, remarcando un contexto dominado por la pandemia y la acumulación de encuentros en fechas triples. En ese escenario, Perú consiguió sumar más puntos que en el ciclo anterior, aunque el desenlace fue diferente.

“En las cuentas nosotros tomábamos todo eso. Nos agarró la pandemia, triple fecha y aún así hicimos más puntos que en la eliminatoria pasada. O sea, el hecho cambia radicalmente en el hecho de clasificar o no clasificar. El no clasificar pareciera que, lógicamente, nosotros fuimos los máximos responsables o que hay que encontrar una responsabilidad a algo, porque no se logró una clasificación que a lo mejor se daba por descontada, pero que en lo previo era muy difícil”, sostuvo.

Sobre el repechaje ante Australia, recalcó las dificultades de llegar a un partido único en Qatar y la ventaja que tenía el rival por haber jugado previamente y adaptarse al entorno. “Ellos ya venían jugando en lo previo con Emirato Árabes, ya estaban adaptados ahí. Se dieron un montón de cosas, lesiones de todo tipo y sin embargo, nos reinventamos en un proceso de innumerables inconvenientes, que por ahí la gente se olvida. La opinión pública, la crítica, se queda solamente con un partido”, comentó el DT.

Perú cayó 5-4 ante Australia en penales en el repechaje para Qatar 2022

Además, Gareca puso en perspectiva la labor del plantel, comparando los resultados numéricos entre ambos ciclos clasificatorios. “Hicimos 24 puntos la primera eliminatoria, 26 puntos la segunda. Se dio la circunstancia de esta manera, un solo partido en un lugar que en la cual era muy difícil para los dos. Los muchachos llegamos como pudimos, no tuvimos un buen nivel el último partido, eso lo tenemos que reconocer. No estuvimos finos, pero así y todo llegamos a los penales”.

“No es que no quiera tener una autocrítica, por supuesto que debe haber errores y habremos cometido todo, pero yo creo que así se dieron las circunstancias. No te puedo decir más nada porque fue un proceso lleno de dificultades”, concluyó.