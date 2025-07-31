Entradas Alianza Lima vs U. Católica: precios y cómo comprar boletos para duelo por octavos de final de la Copa Sudamericana 2025

Entradas de Alianza Lima vs U. Católica por Copa Sudamericana 2025

Alianza Lima está a punto de empezar un nuevo desafío en la Copa Sudamericana 2025, arrancará su camino en los octavos de final y se enfrentará a Universidad Católica de Ecuador el próximo miércoles 13 de agosto en el estadio Alejandro Villanueva, por el partido de ida de la etapa eliminatoria.

Los ‘blanquiazules’ buscarán sacar ventaja en su condición de local, así como lo hizo frente Gremio en los ‘playoffs’, donde pudo celebrar un triunfo por 2-0 en Matute. Ese resultado le permitió cerrar la serie en Brasil con mayor tranquilidad y pudo eliminarlo de la competencia tras lograr histórico empate 1-1.

¿Aún quedan entradas para Alianza Lima vs U. Católica?

Alianza Lima mantiene abierta la venta de entradas para el partido frente a Universidad Católica de Ecuador, que se disputará en el estadio Alejandro Villanueva, conocido como Matute. Las localidades de las tribunas populares sur y norte ya no se encuentran disponibles por la alta demanda, aunque aún quedan opciones para quienes deseen asistir al encuentro. Los boletos se podrán comprar a través de la plataforma Joinnus.com

Las zonas aún disponibles y sus precios son las siguientes:

Oriente CONADIS a 99.90 soles

Oriente a 159.90 soles

Occidente con silla a 159.90 soles

Occidente Lateral a 239.90 soles

Occidente Central a 299.90 soles.

Ubicaciones disponibles para el Alianza Lima vs U. Católica de Ecuador por la Copa Sudamericana 2025

La organización recomienda a los hinchas adquirir sus boletos lo antes posible, ya que la expectativa para este compromiso es alta y se espera un estadio lleno. El encuentro correspondiente a un torneo internacional genera interés tanto en los seguidores de Alianza Lima como en quienes disfrutan del fútbol sudamericano.

Para asegurar el acceso, las entradas se pueden comprar a través de los canales oficiales del club y de la plataforma designada para eventos deportivos. Se recomienda verificar la información antes de la compra y respetar las indicaciones para el ingreso al estadio.

Mapa de las entradas disponibles para el Alianza Lima vs U. Católica de Ecuador por la Copa Sudamericana 2025

¿Cómo llega Alianza Lima a octavos de la Copa Sudamericana?

Néstor Gorosito buscará mantener a su equipo en carrera y tendrá que hacer todo lo posible para asegurar su pase a los cuartos de final del torneo internacional. Se estima que tendrá a todas sus figuras al cien por ciento, tal como lo indica su lista de convocados, donde Paolo Guerrero, Sergio Peña, Piero Cari, Eryc Castillo y Alan Cantero están óptimos para el duelo ante la U. Católica.

Alianza Lima se medirá ante la Universidad Católica de Ecuador por el encuentro de ida de la Copa Sudamericana. Crédito: Alianza Lima

La única baja confirmada hasta el momento será Carlos Zambrano, quien fue expulsado contra el cuadro brasileño y quedó suspendido por una fecha. El ‘Pipo’ tendrá que definir su reemplazo en la zaga central.

Este choque es crucial para las aspiraciones de los ‘grones’, por ello necesita el aliento incondicional de sus hinchas. El cuadro victoriano arrancó con la venta de entradas y se podrá aquirir por medio del portal de Joinnus. Los hinchas tendrán la chande de asegurar su asiento en el decisivo cotejo que afrontará Alianza.

El festejo de la delegación 'blanquiazul' en el camerino luego del empate con Gremio en Brasil. (Video: Alianza Lima)

Reaparición de jugador clave de Alianza Lima para duelo con U. Católica

A pesar de que Alianza Lima no podrá contar con Carlos Zambrano por expulsión, Néstor Gorosito recuperará a una pieza clave para el choque con Universidad Católica de Ecuador: Pablo Ceppelini. El uruguayo quedó habilitado tras suspensión por supuesto acto de discriminación.

La Conmebol decidió castigar al atacante con cuatro meses por llamar ‘boliviano’ a un hincha ‘xeneize’ en el Alianza Lima vs Boca Juniors en La Bombonera, por la fase 3 de la Copa Libertadores 2025.

La espera terminó para Ceppelini y volverá a la competencia internacional, será opción en el ataque ‘blanquiazul’ y los hinchas esperan que tenga el mismo nivel que desmotró en la etapa previa del torneo.

Pablo Ceppelini lleva el '10' en Alianza Lima. - Crédito: Difusión

Canal TV para ver Alianza Lima vs U. Católica por la Copa Sudamericana 2025

El primer enfrentamiento por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025 será televisado por ESPN para Perú y el resto de Sudamérica. Y también estará disponible por Disney+, plataforma streaming que tiene un costo mensual dependiendo del plan a elección que va desde los S/. 49.90 soles hasta los S/. 68.90 soles.

Además, Infobae Perú informará todos los detalles del crucial cotejo que se vivirá en Matute con la previa, minuto a minuto, mejores jugadas, goles, palabra de los protagonistas, resultados en vivo y mucho más.