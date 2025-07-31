Perú Deportes

Entradas Alianza Lima vs U. Católica: precios y cómo comprar boletos para duelo por octavos de final de la Copa Sudamericana 2025

Conoce qué tribunas quedan disponibles para el choque de los ‘blanquiazules’ con la escuadra ecuatoriana el próximo miércoles 13 de agosto por el duelo de ida del torneo internacional

Grace Nole Alcántara

Por Grace Nole Alcántara

Guardar
Entradas de Alianza Lima vs
Entradas de Alianza Lima vs U. Católica por Copa Sudamericana 2025

Alianza Lima está a punto de empezar un nuevo desafío en la Copa Sudamericana 2025, arrancará su camino en los octavos de final y se enfrentará a Universidad Católica de Ecuador el próximo miércoles 13 de agosto en el estadio Alejandro Villanueva, por el partido de ida de la etapa eliminatoria.

Los ‘blanquiazules’ buscarán sacar ventaja en su condición de local, así como lo hizo frente Gremio en los ‘playoffs’, donde pudo celebrar un triunfo por 2-0 en Matute. Ese resultado le permitió cerrar la serie en Brasil con mayor tranquilidad y pudo eliminarlo de la competencia tras lograr histórico empate 1-1.

¿Aún quedan entradas para Alianza Lima vs U. Católica?

Alianza Lima mantiene abierta la venta de entradas para el partido frente a Universidad Católica de Ecuador, que se disputará en el estadio Alejandro Villanueva, conocido como Matute. Las localidades de las tribunas populares sur y norte ya no se encuentran disponibles por la alta demanda, aunque aún quedan opciones para quienes deseen asistir al encuentro. Los boletos se podrán comprar a través de la plataforma Joinnus.com

Las zonas aún disponibles y sus precios son las siguientes:

  • Oriente CONADIS a 99.90 soles
  • Oriente a 159.90 soles
  • Occidente con silla a 159.90 soles
  • Occidente Lateral a 239.90 soles
  • Occidente Central a 299.90 soles.
Ubicaciones disponibles para el Alianza
Ubicaciones disponibles para el Alianza Lima vs U. Católica de Ecuador por la Copa Sudamericana 2025

La organización recomienda a los hinchas adquirir sus boletos lo antes posible, ya que la expectativa para este compromiso es alta y se espera un estadio lleno. El encuentro correspondiente a un torneo internacional genera interés tanto en los seguidores de Alianza Lima como en quienes disfrutan del fútbol sudamericano.

Para asegurar el acceso, las entradas se pueden comprar a través de los canales oficiales del club y de la plataforma designada para eventos deportivos. Se recomienda verificar la información antes de la compra y respetar las indicaciones para el ingreso al estadio.

Mapa de las entradas disponibles
Mapa de las entradas disponibles para el Alianza Lima vs U. Católica de Ecuador por la Copa Sudamericana 2025

¿Cómo llega Alianza Lima a octavos de la Copa Sudamericana?

Néstor Gorosito buscará mantener a su equipo en carrera y tendrá que hacer todo lo posible para asegurar su pase a los cuartos de final del torneo internacional. Se estima que tendrá a todas sus figuras al cien por ciento, tal como lo indica su lista de convocados, donde Paolo Guerrero, Sergio Peña, Piero Cari, Eryc Castillo y Alan Cantero están óptimos para el duelo ante la U. Católica.

Alianza Lima se medirá ante
Alianza Lima se medirá ante la Universidad Católica de Ecuador por el encuentro de ida de la Copa Sudamericana. Crédito: Alianza Lima

La única baja confirmada hasta el momento será Carlos Zambrano, quien fue expulsado contra el cuadro brasileño y quedó suspendido por una fecha. El ‘Pipo’ tendrá que definir su reemplazo en la zaga central.

Este choque es crucial para las aspiraciones de los ‘grones’, por ello necesita el aliento incondicional de sus hinchas. El cuadro victoriano arrancó con la venta de entradas y se podrá aquirir por medio del portal de Joinnus. Los hinchas tendrán la chande de asegurar su asiento en el decisivo cotejo que afrontará Alianza.

El festejo de la delegación 'blanquiazul' en el camerino luego del empate con Gremio en Brasil. (Video: Alianza Lima)

Reaparición de jugador clave de Alianza Lima para duelo con U. Católica

A pesar de que Alianza Lima no podrá contar con Carlos Zambrano por expulsión, Néstor Gorosito recuperará a una pieza clave para el choque con Universidad Católica de Ecuador: Pablo Ceppelini. El uruguayo quedó habilitado tras suspensión por supuesto acto de discriminación.

La Conmebol decidió castigar al atacante con cuatro meses por llamar ‘boliviano’ a un hincha ‘xeneize’ en el Alianza Lima vs Boca Juniors en La Bombonera, por la fase 3 de la Copa Libertadores 2025.

La espera terminó para Ceppelini y volverá a la competencia internacional, será opción en el ataque ‘blanquiazul’ y los hinchas esperan que tenga el mismo nivel que desmotró en la etapa previa del torneo.

Pablo Ceppelini lleva el '10'
Pablo Ceppelini lleva el '10' en Alianza Lima. - Crédito: Difusión

Canal TV para ver Alianza Lima vs U. Católica por la Copa Sudamericana 2025

El primer enfrentamiento por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025 será televisado por ESPN para Perú y el resto de Sudamérica. Y también estará disponible por Disney+, plataforma streaming que tiene un costo mensual dependiendo del plan a elección que va desde los S/. 49.90 soles hasta los S/. 68.90 soles.

Además, Infobae Perú informará todos los detalles del crucial cotejo que se vivirá en Matute con la previa, minuto a minuto, mejores jugadas, goles, palabra de los protagonistas, resultados en vivo y mucho más.

Temas Relacionados

Alianza LimaUniversidad Católica de EcuadorCopa SudamericanaNéstor Gorositoperu-deportes

Más Noticias

Felipe Chávez hizo su debut profesional con Bayern Múnich a sus 18 años: peruano fue titular en amistoso europeo

El atacante nacional cumplió su sueño de afrontar un partido con el equipo de Vincent Kompany tras brillar en la reserva y categorías menores

Felipe Chávez hizo su debut

Copa Libertadores, octavos de final ida: fechas, horarios y canales de TV de los partidos del torneo de Conmebol

Universitario de Deportes es el único equipo peruano que disputará esta instancia del certamen continental. Revisa los diversos enfrentamientos

Copa Libertadores, octavos de final

Entradas Universitario vs Palmeiras por Copa Libertadores 2025: precios y dónde comprar para el partido de ida de octavos

Aún quedan tickets para el primer duelo entre la ‘U’ y el equipo brasileño que se jugará este jueves 14 de agosto en el estadio Monumental de Ate

Entradas Universitario vs Palmeiras por

Copa Sudamericana, octavos de final ida: fechas, horarios y canales de TV de los partidos del torneo de Conmebol

Los enfrentamientos comenzarán hoy, martes 12 de agosto. Dos equipos peruanos luchan por su boleto a la siguiente instancia de la competición

Copa Sudamericana, octavos de final

Alianza Lima recupera a jugadores claves para el partido ante la U. Católica por octavos de la Copa Sudamericana: Lista de convocados

El cuadro ‘blanquiazul’ dio a conocer los futbolistas concentrados para el crucial duelo ante la Universidad Católica de Ecuador este miércoles en el estadio Alejandro Villanueva

Alianza Lima recupera a jugadores
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Entre manifestantes y policías: Así

Entre manifestantes y policías: Así fue el ingreso de Patricia Benavides al Ministerio Público

Gobernador del Cusco lanza crítica a tren Lima–Chosica durante presentación de proyecto ferroviario: “No aceptamos chatarra ni trenes de segundo uso”

Alfredo Barnechea lanzó su precandidatura presidencial desde un chifa en Jesús María

Crisis en Acción Popular por nombramiento de Raúl Doroteo en Comisión de Presupuesto: las graves acusaciones contra el parlamentario

Congreso despide a Yessenia Lozano, la “hija política” de César Acuña

ENTRETENIMIENTO

Cristian Castro en Perú: fecha,

Cristian Castro en Perú: fecha, hora, venta de entradas y todos los detalles de su esperado concierto

Xiomy Kanashiro asegura que paga sus citas con Jefferson Farfán: “No tengo problema en pagar la cuenta”

Edwin Sierra se defiende luego de ser acusado de invadir terreno de parque en Surco: “Es totalmente falso”

El Reventonazo de la Chola, El Valor de la Verdad con Suheyn Cipriani y Yo Soy: ¿Cuánto rating lograron el sábado 9 y domingo 10?

El quinceañero de la nieta de César Acuña: quienes animaron la celebración de más de medio millón de soles

DEPORTES

Felipe Chávez hizo su debut

Felipe Chávez hizo su debut profesional con Bayern Múnich a sus 18 años: peruano fue titular en amistoso europeo

Copa Libertadores, octavos de final ida: fechas, horarios y canales de TV de los partidos del torneo de Conmebol

Entradas Universitario vs Palmeiras por Copa Libertadores 2025: precios y dónde comprar para el partido de ida de octavos

Copa Sudamericana, octavos de final ida: fechas, horarios y canales de TV de los partidos del torneo de Conmebol

Alianza Lima recupera a jugadores claves para el partido ante la U. Católica por octavos de la Copa Sudamericana: Lista de convocados