Alianza Lima recupera jugador clave para duelo contra U. Católica por octavos de final de la Copa Sudamericana 2025

Víctor Guzmán desvela el proceso que lo llevó a fichar por Sporting de Lisboa: “Me sorprendió bastante, porque yo he estado jugando en Liga 3” De 19 años, el prometedor delantero peruano aún no sale de su asombro por haber llegado a uno de los clubes más grandes y laureados de Portugal

Franco Navarro se mostró optimista con la renovación de Néstor Gorosito en Alianza Lima: “Si quiere, mañana nos sentamos y firmamos” El estratega argentino aseguró que en septiembre deberá definirse su continuidad. Por su parte, el ‘Pepón’ Navarro fue claro: no ve razón alguna para que Gorosito no siga, incluso si no gana el Torneo Clausura