Delegado de Universitario arremete contra Miguel Ángel Torres: “Soberbio. Tu amor por la ‘U’ es nulo”

Delegado de Universitario arremete contra Miguel Ángel Torres por declaraciones sobre su postulación como administrador.

El proceso de elección para la nueva administración temporal de Universitario de Deportes ha generado un clima de tensión y enfrentamiento entre algunos de sus protagonistas. En los últimos días, Martín Kohatsu, actual delegado del club y parte del equipo de Franco Velazco, lanzó duras críticas en redes sociales contra Miguel Ángel Torres, exfutbolista identificado con la ‘U’ y uno de los seis candidatos finales para dirigir la institución tras la renuncia de Jean Ferrari.

Kohatsu, conocido por su presencia activa en las internas del cuadro ‘crema’ y su rol durante la reciente gestión, publicó un mensaje contundente en su cuenta de X (antes Twitter). En este texto, puso en duda el perfil, las motivaciones y la idoneidad de Torres para asumir la administración, sugiriendo que su candidatura responde más al deseo de protagonismo que al verdadero amor por el club.

El delegado empezó su publicación señalando la actitud que percibió en el exfutbolista luego de su reciente aparición mediática: “El mensaje de ayer de Miguel Ángel Torres fue de una soberbia del ganador que tiene que salir a hablar casi obligado porque le dicen que exponer su plan es obligatorio y además entrevistado por tus dos compañeros de campaña porque no me queda duda que ellos trabajarán en la U, así como le dejo abierta la puerta a la caja crema”.

Kohatsu, quien respalda abiertamente a Franco Velazco, subrayó su escepticismo ante el conocimiento y el compromiso de ‘Frodo’ con la institución: “Ojalá que me equivoque pero el poco conocimiento que tienes de la U y tu afán por seguir esta aventura solo me indica que tu amor por la U es nulo y tu agradecimiento a Jean y a todos los que pasamos estos 4 años son falsas”. Además, manifestó que Torres apenas ha prestado atención a las críticas y sugerencias de la hinchada y que, si realmente reflexionara sobre ellas, habría desistido de la postulación: “Si has leído todo lo que te han puesto en las últimas 12 horas llegarías a la entrevista el día de hoy con Sunat y dirías que renuncias”.

El delegado ahondó en críticas personales, aludiendo al “afán de aventura” de Torres y comparándolo con situaciones previas en la historia del club donde líderes con falta de autocrítica no lograron buenos resultados. Incluso señaló que “cada error es enmendado de una manera peor que un niño de primaria, ¿crees que en la U eso es posible?”. Finalizó destacando su convicción por seguir luchando por Universitario desde dentro o desde fuera y no ocultó su preferencia: “Ojalá Franco Velazco sea el elegido, suerte hoy en la entrevista que sabemos que SUNAT prefiere a otros pero como en la cancha hasta quemar el último segundo”.

¿Qué dijo Miguel Ángel Torres sobre su postulación como administrador de Universitario?

Mientras Kohatsu lanzaba sus cuestionamientos, Miguel Ángel Torres optó por la mesura y el reconocimiento en sus declaraciones públicas. En una entrevista en la plataforma Tik Tok, el exfutbolista rechazó cualquier tipo de conflicto con miembros actuales del equipo dirigencial y de gestión. “Antonio García Pye es como un padre para mí y él lo sabe. A Álvaro Barco lo respeto por lo que ha hecho, por lo que es como gerente deportivo; yo no tengo nada en contra de ellos. Para pelear se necesitan dos personas; si ellos quieren pelear, de mi lado no van a encontrar rivalidad; todo lo contrario, agradecimiento porque son hermanos cremas y quieren lo mejor para el club, igual que yo”, aseguró.

Sobre su experiencia y objetivos, Torres remarcó los conocimientos adquiridos en su paso como jugador y la identificación que tiene con la institución: “Desde mi experiencia como exfutbolista profesional, conozco todas las etapas del futbolista. He vivido todas las etapas: de años austeros, años difíciles y también años bonitos. He campeonado tres años con la institución, en los años 2000, 2009 y 2013. He sido campeón del Apertura en 2002 y 2008. Y también lo que es no cobrar casi todo el año; igual estuve ahí, en los tiempos difíciles”. Para cerrar, resaltó cuál será su meta principal en caso de ser designado: “Creo que ese valor agregado no lo tienen. La idea es generar más ingresos a la institución”.