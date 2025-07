Miguel Ángel Torres rompió su silencio y respondió a Jean Ferrari por críticas a su postulación como administrador de Universitario: “Para pelear se necesitan dos”

El exfutbolista afirmó que no se peleará con el exadministrador de Universitario de Deportes, pese a cuestionamientos. (Tik Tok)

No falta nada para que la SUNAT nombre al nuevo administrador de Universitario de Deportes, hay seis candidatos, pero solo uno podrá tomar las riendas del club ‘crema’ y será oficializado hoy, jueves 31 de julio. Miguel Ángel Torres es una de las opciones y se convirtió en uno de los más cuestionamientos por parte de los hinchas y actuales directivos.

El exjugador decidió postularse como el nuevo mandamás de la ‘U’, y Jean Ferrari mostró su disconformidad. El directivo reveló que apoya a Franco Velazco, el asesor legal que también está luchando por el cargo de administrador. Álvaro Barco también cuestionó al popular ‘Frodo’ mencionando que su lista era improvisada.

Después de varias semanas de silencio, Torres le respondió a Jean y todos sus detractores. Fue tajante al mencionar que entrará en rivalidades porque respeta mucho a los actuales dirigentes ‘merengues’.

“Antonio García Pye es como un padre para mí y él lo sabe. A Álvaro Barco lo respeto por lo que ha hecho, por lo que es como gerente deportivo; yo no tengo nada en contra de ellos. Para pelear se necesitan dos personas; si ellos quieren pelear, de mi lado no van a encontrar rivalidad; todo lo contrario, agradecimiento porque son hermanos cremas y quieren lo mejor para el club, igual que yo”, apuntó el exjugador en conversación con una cuenta de TikTok.

Miguel Ángel Torres aclaró sus polémicas declaraciones sobre la deuda de Universitario

Los hinchas de Universitario de Deportes sacaron un video de hace cinco años donde Miguel Ángel Torres aseguró que le parece raro que el club no pague su deuda cuando tiene la plata para hacerlo. Y también pegó contra la fanaticada. El exfutbolista aclaró ese tema y dejó en claro que todo se trata de una confusión.

“Tendría que ver esa declaración del 2020; yo, con la experiencia como jugador profesional, no podría decir que el club no quería pagar. Ya sabíamos cuál era el cáncer; tendría que ver esa declaración, tendría que verlo y dar mi versión”, comentó.

Además, se refirió a las afirmaciones que se filtraron donde se precisó que Jean Ferrari cobraba bonos en la ‘U’ y aseguró que eso no pasará durante su mandato si es que sale elegido.

“No soy la persona más adecuada para poder responder eso, pero, como he mencionado, yo eliminaría todos los bonos. También hacer ajustes a los sueldos de la parte únicamente administrativa; en lo deportivo lo dejaría como está porque está caminando muy bien. Los bonos, chau”, añadió.

Miguel Ángel Torres y el por qué quiere ser administrador de Universitario

El exfutbolista reveló las razones por las que decidió postularse como nuevo administrador de Universitario de Deportes y resaltó su experiencia como jugador. También aseguró que conoce muy bien al club de Ate.

“Desde mi experiencia como exfutbolista profesional, conozco todas las etapas del futbolista. He vivido todas las etapas: de años austeros, años difíciles y también años bonitos. He campeonado tres años con la institución, en los años 2000, 2009 y 2013. He sido campeón del Apertura en 2002 y 2008. Y también lo que es no cobrar casi todo el año; igual estuve ahí, en los tiempos difíciles. Creo que ese valor agregado no lo tienen. La idea es generar más ingresos a la institución”, expuso.

Los seis postulantes a la administración de Universitario

La SUNAT tendrá que decidir entre seis postulantes al nuevo administrador de Universitario de Deportes. Los candidatos son Miguel Ángel Torres, Franco Velazco, Raúl Leguía, Eduardo López, Reynaldo Moquillaza y Miguel Arismendi. Todos presentaron sus proyectos y tuvieron entrevistas en la modalidad virtual, y esperan la decisión para asumir el rol de administrador, que tendrá a su cargo la gran responsabilidad de encaminar el futuro institucional y deportivo de la ‘U’.