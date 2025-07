Polémica en postulación de Miguel Ángel Torres como administrador de Universitario: exministra expuso que tomó su nombre sin permiso

Polémica en postulación de Miguel Ángel Torres como administrador de Universitario: Rosario Sasieta expuso que tomó su nombre sin permiso.

La carrera por la administración temporal de Universitario de Deportes, uno de los clubes más importantes del fútbol peruano, sumó un episodio de controversia tras la presentación del proyecto de Miguel Ángel Torres, exjugador del equipo ‘crema’. El popular ‘Frodo’, quien planea liderar la nueva gestión, consideró en su plan de acción social a una figura pública: la abogada y exministra Rosario Sasieta. Sin embargo, la inclusión de su nombre desató una polémica que rápidamente escaló en redes sociales y vinculó a la SUNAT, entidad responsable de supervisar este proceso administrativo.

De acuerdo con la información conocida, Torres señaló en su postulación que Sasieta se encargaría de ofrecer apoyo legal gratuito a socias y mujeres del entorno ‘merengue’. La noticia sorprendió a la exministra, quien de inmediato denunció públicamente que nunca fue informada ni consultada sobre su participación en ese equipo de trabajo. “Señores SUNAT: he sido informada que en un proceso que desconozco aparezco como dentro de un equipo MAT que al parecer ustedes dirigen. No tengo relación ni he sido informada o citada a esta supuesta postulación. Están mal utilizando mi nombre pretendiendo sorprender a los socios de la ‘U’”, publicó en su cuenta oficial de X.

En un segundo tweet, la abogada fue aún más enfática al apuntar directamente al exfutbolista: “Señor Miguel Ángel Torres, acabo de informarme que usted postula a un cargo en el prestigioso club, Universitario. En su plan de trabajo presentado a SUNAT me incluye ofreciendo apoyo legal gratuito a los socios. ¿Yo lo conozco? ¿Alguna vez lo he visto en mi vida? Jamás”. La publicación generó múltiples reacciones y planteó interrogantes sobre la transparencia en la elaboración de los proyectos para la administración del club.

El proceso eleccionario actual prevé que la SUNAT elegirá el próximo 31 de julio al nuevo administrador temporal de Universitario de Deportes, luego de la gestión de Jean Ferrari. El caso puso en relieve la importancia de la claridad y coordinación entre los postulantes y los profesionales que pretenden incorporar en sus equipos, y evidenció el protagonismo de las redes sociales como canal para denunciar hechos que afectan la imagen de las partes involucradas.

Miguel Ángel Torres se comunicó con la exministra para rectificarse

Horas después de que Rosario Sasieta hiciera públicos sus cuestionamientos, Miguel Ángel Torres decidió enviarle un mensaje en el que explicó lo sucedido y ofreció disculpas por el uso indebido de su nombre. En la comunicación, el exjugador expresó: “Por medio de la presente me dirijo a usted en mi calidad de postulante a la administración temporal del Club Universitario de Deportes, proyecto que vengo impulsando con gran ilusión, el mismo que contiene propuestas importantes en el ámbito deportivo, tanto del equipo profesional como al desarrollo de las divisiones de menores, así como el resto de deportes que el club desarrolla, asimismo, consideramos fundamental dentro de la propuesta un plan integral que incluya el desarrollo institucional y la transmisión de valores que el club históricamente ha impulsado”.

Torres relató que la mención a Sasieta surgió en una reunión de trabajo interno, resaltando la importancia que consideraban tendría contar con su apoyo, “dada su férrea formación profesional y moral que representan los valores de la institución”. Reconoció que por un error en la coordinación administrativa se incluyó el nombre de la exministra en el documento presentado, sin haberlo hablado previamente. “Le pedimos las disculpas por este hecho, nuestra intención siempre es poder contar con gente valiosa y que promueva los valores que representan al club”, indicó.

En su mensaje, Torres reiteró el compromiso de gestionar el club de acuerdo con los principios y valores históricos, y concluyó que “de ser el caso que la SUNAT considere que nuestra propuesta es lo suficientemente robusta y tome la decisión de elegirnos, reiteramos nuestro compromiso de desarrollar a nuestro club como la mejor institución deportiva e institucional del país”. Sasieta dio por zanjado el asunto tras la rectificación, aunque la situación dejó en evidencia la necesidad de mayor prolijidad en la presentación de planes y equipos de trabajo en estos concursos públicos.

Los 6 postulantes a la administración de Universitario

El proceso para definir a la nueva administración temporal del club cuenta con seis postulantes en competencia. Además de Miguel Ángel Torres, los candidatos son Franco Velazco, Raúl Leguía, Eduardo López, Reynaldo Moquillaza y Miguel Arismendi. Todos presentaron sus proyectos ante la SUNAT y esperan la decisión para asumir el rol de administrador, que tendrá a su cargo la gran responsabilidad de encaminar el futuro institucional y deportivo de Universitario de Deportes.