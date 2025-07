Franco Navarro sobre la posibilidad de sumar a Gianfranco Chávez para reforzar a Alianza Lima: “Esperemos incorporarlo”

Franco Navarro anunció que esperan sumar a Gianfranco Chávez como nuevo jugador de Alianza Lima.

Gremio, empujado por más de 60 mil personas en un repleto Arena do Gremio, intentó imponer condiciones desde el inicio. Sin embargo, Alianza resistió con orden y, en un momento clave, marcó el 1-1 que selló la clasificación a los Alianza Lima logró una verdadera hazaña en Brasil. La llave que parecía imposible para el equipo de Néstor Gorosito fue superada con carácter y estrategia frente a uno de los históricos candidatos del continente., empujado por más de 60 mil personas en un repleto Arena do Gremio, intentó imponer condiciones desde el inicio. Sin embargo, Alianza resistió con orden y, en un momento clave, marcó el 1-1 que selló la clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana.

La fiebre por la gesta del cuadro ‘blanquiazul’ continúa encendida, pero desde la interna ya se trabaja con miras a lo que viene. Franco Navarro, director deportivo del club, conversó con el programa ‘Fútbol Como Cancha’ y fue consultado sobre posibles refuerzos en la defensa, especialmente por el nombre de Gianfranco Chávez, quien estaría muy cerca de salir de Sporting Cristal.

“Gianfranco Chávez es una buena alternativa. Es una posibilidad, ya hablamos con su representante. Esperemos poder incorporarlo”, sostuvo Navarro.

La llegada de un defensor central es prioridad en el plantel de Gorosito. Actualmente, Alianza solo cuenta con dos zagueros de experiencia: Carlos Zambrano y Renzo Garcés. A ellos se suma Erick Noriega, habitual mediocampista, en esta temporada, que ha sido utilizado como zaguero en situaciones de emergencia, como ocurrió ante Gremio tras la expulsión de Zambrano. Completan la nómina los juveniles Jhoao Velásquez (19) y Brian Arias (18), ambos aún en etapa de consolidación.

En este contexto, el posible fichaje de Gianfranco Chávez representa una oportunidad importante de mercado. Su salida de Cristal parece inminente, y en La Victoria estarían dispuestos a aprovecharlo para reforzar una zona clave con miras al tramo más exigente de la temporada.

Gianfranco Chávez y la camiseta ‘celeste’

La historia de Gianfranco Chávez con Sporting Cristal es de aquellas que parecen escritas con tinta de fidelidad y esfuerzo. Llegó al club siendo apenas un niño y, con el tiempo, se consolidó como titular y referente en la defensa. Su consagración llegó en la temporada 2020, cuando fue una de las grandes revelaciones del equipo que logró el último título nacional hasta la fecha. Hincha confeso del club, Chávez ha contado en varias ocasiones que su abuela lo acompañaba a los entrenamientos desde que tenía nueve años.

Soccer Football - Copa Libertadores - Group G - Sporting Cristal v Palmeiras - Estadio Nacional, Lima, Peru - April 3, 2025 Sporting Cristal's Gianfranco Chavez remonstrates with referee Dario Herrera REUTERS/Sebastian Castaneda

Sin embargo, la temporada actual no ha sido la mejor vistiendo la camiseta ‘celeste’. Sporting Cristal quedó relegado de la pelea por el Torneo Apertura, en gran parte por el rendimiento irregular de varios integrantes del plantel dirigido por Paulo Autuori. En lo que va del año, Chávez ha disputado 18 partidos: 12 por la Liga 1 y seis por la fase de grupos de la Copa Libertadores. No obstante, su situación parece haber cambiado: en la primera fecha del Torneo Clausura no fue convocado por el técnico brasileño, lo que refuerza los rumores de una inminente salida de La Florida.

Las salidas en Sporting Cristal

No es un secreto que en Sporting Cristal hay preocupación por el rendimiento del equipo en lo que va de la temporada. Lejos de la pelea por el Torneo Apertura y con un rendimiento irregular en la Copa Libertadores, la dirigencia ha decidido tomar medidas durante este mercado de pases. La incorporación del defensor de la selección peruana, Miguel Araujo, fue un primer paso firme en busca de reforzar el plantel.

Miguel Araujo se convirtió en la nueva pieza clave en la defensa de Sporting Cristal. - créditos: Twitter

Sin embargo, los cambios no se limitan a las llegadas. Según declaraciones del propio Julio César Uribe, siete jugadores saldrán del equipo, aunque prefirió no revelar sus nombres. Hasta el momento, Cristal ya ha oficializado las salidas de Martín Cauteruccio, Misael Sosa, Franco Romero y Leonardo Díaz.

Aún faltan confirmaciones oficiales, pero entre los posibles nombres que estarían en la lista figuran Gianfranco Chávez, Flavio Alcedo y Jhilmar Lora, tres futbolistas formados en casa que podrían cerrar su ciclo en La Florida durante esta ventana de transferencias.