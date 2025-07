“Es el mejor Alianza Lima de la historia internacionalmente”: la contundente opinión de Diego Rebagliati tras hazaña en Copa Sudamericana

El empate de Alianza Lima ante Gremio en Porto Alegre, que selló la clasificación de los ‘blanquiazules’ a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025, desató reacciones en todo el entorno del fútbol peruano. Entre ellas, destacó la opinión del comentarista Diego Rebagliati, quien en el programa Al Ángulo afirmó que la actual versión del club es la mejor de toda su historia a nivel internacional, situando la campaña por encima de cualquier otra incursión del cuadro íntimo en el exterior.

Rebagliati se mostró enfático al analizar el rendimiento de los ‘íntimos’, que igualaron 1-1 en suelo brasileño y confirmaron su pasaje a la siguiente ronda gracias a la victoria lograda en Matute. “Este Alianza es el mejor Alianza de la historia internacionalmente. Claramente 16 partidos. Un técnico que sale a jugar siempre, que hace un gol con diez hombres, que el primer tiempo Alianza fue perfecto, Gremio no tuvo una situación de gol. En el primero Alianza tampoco tuvo ninguna, pero se jugó el partido como lo quería Alianza al ritmo de Peña jugando Peña más adelantado. Gremio lo mete porque hoy va a haber muchos que te digan qué mal Gremio, yo creo que Alianza lo hizo ver mal a Gremio y en el segundo tiempo demostró que era un equipo que te podía llevar por delante”.

El partido en Porto Alegre fue cerrado y estratégico. Gustavo Martins adelantó a Gremio tras un balón detenido, pero en la fase final del encuentro, Hernán Barcos igualó con un remate tras una serie de toques y presión, asegurando el pase aliancista con marcador global de 3-1. Para Rebagliati, la forma de competir y la identidad plasmada en el juego colocan a este plantel y a su cuerpo técnico como protagonistas de un ciclo histórico, en el que los peruanos compiten en alta exigencia y aspiran a instancias superiores.

El comentarista subrayó que no se trata solo de una hazaña aislada, sino de un ciclo regular y sostenido. “No es un equipo que en el Brasileirao esté peleando el descenso, esté jugando Segunda, es un equipo de media tabla de Brasil, pero tiene jugadores de jerarquía y y no, a mí me parece espectacular, emocionante lo de (Hernán) Barcos y nada, que siga así. El año es el mejor año de los clubes peruanos desde desde mucho, mucho tiempo, porque por ahí hay algo aislado. Lo de Melgar en la semifinal de Sudamericana, pero este año regularmente los equipos peruanos están, están haciéndolo muy bien y el partido da para analizar”.

Rebagliati sostuvo que la propuesta táctica de Alianza Lima, bajo la dirección de Néstor Gorosito, permite a los jugadores competir de igual a igual en cualquier estadio del continente y que la solidez demostrada ante rivales de peso amplifica la confianza en la capacidad del fútbol peruano para lograr grandes campañas internacionales.

La figura de Alianza Lima según Diego Rebagliati

Al referirse al rendimiento individual, Diego Rebagliati destacó a varios jugadores clave en la gesta de Alianza Lima en Brasil. “Yo creo que a mí en el partido me encantó (Carlos) Zambrano, me encantó (Renzo) Garcés y lo de (Sergio) Peña y (Erick) Noriega en el medio, pero al final creo que (Guillermo) Vizcarra fue decisivo”.

El comentarista puso en valor la solidez defensiva mostrada especialmente por Zambrano y Garcés, así como la habilidad de Noriega y Peña para sumar en la marca y la distribución. No obstante, terminó elogiando particularmente la actuación de Vizcarra en el arco, quien resultó determinante para evitar que Gremio amplíe la cuenta y complicara la clasificación en los tramos finales del partido.

Próximo partido de Alianza Lima en Copa Sudamericana

Alianza Lima seguirá su camino en la Copa Sudamericana y enfrentará en octavos de final a Universidad Católica de Ecuador, conjunto que alcanzó esta instancia luego de liderar el grupo B del torneo, por encima de rivales como Cerro Largo de Uruguay.

El compromiso de ida se desarrollará en la semana del 12 de agosto, con día, horario y escenario aún por confirmar. En tanto, la revancha se jugará en la semana del 19 del mismo mes, cuando se definirá el pase a los cuartos de final.

En los próximos días se conocerán detalles exactos de fechas, horarios y sedes para que los hinchas de ambas instituciones puedan prepararse y alentar a sus equipos en una llave que promete alto nivel e intensidad, dando continuidad al gran año internacional de Alianza Lima.