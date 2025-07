Franco Navarro tras el Torneo Apertura 2025 que ganó Universitario: “A fin de año Alianza Lima dará la vuelta”

Franco Navarro confía que en diciembre Alianza Lima será el campeón nacional.

El primer semestre de la temporada 2025 ha llegado a su fin y con ello también el Torneo Apertura de la Liga 1, el cual terminó con Universitario de Deportes como campeón, logrando así su cuarto título corto consecutivo. En Alianza Lima, el balance ha sido más mesurado, ya que los objetivos trazados en el plano local no se cumplieron del todo, al no poder quedarse con el primer trofeo del año.

Por esa razón, la dirigencia del club ‘íntimo’ optó por convocar una conferencia de prensa este lunes 14 de julio, con la participación de Franco Navarro, actual director deportivo del club. El objetivo era claro: calmar las aguas tras un semestre irregular en lo local y transmitir un mensaje de confianza y trabajo al hincha ‘blanquiazul’.

Durante su intervención, Navarro respondió varias preguntas de la prensa y no esquivó la que más ruido han generado en los últimos días: la racha de Universitario, que ha logrado establecer una hegemonía en torneos cortos, alzando los títulos del Clausura en 2023, además del Apertura en 2024 y 2025, finalmente el Apertura 2025.

Con firmeza, el exentrenador y ahora dirigente deportivo de Alianza Lima aseguró que el club está enfocado en el objetivo más importante del año: el campeonato nacional, el cual se definirá en diciembre.

El director deportivo señaló que el atacante formado en Matute tiene planeado seguir en Europa. (Video: Alianza Lima)

“Los títulos se alternan, todos juegan y se preparan para salir primero, nosotros lo vamos a hacer porque el torneo acaba en diciembre. Después cada equipo que logre sus objetivos que lo celebre como corresponde. A nosotros ya nos tocará en diciembre, no porque yo lo diga sino porque lo veo cada día en el trabajo, en el profesionalismo, en la entrega. Yo estoy acá al frente de Alianza y no tengo ninguna duda que Alianza a final de año va a estar dando la vuelta”, sostuvo el directivo ‘íntimo’.

Con esta declaración, Navarro dejó claro que en Alianza el enfoque no está en lo que ya pasó, sino en lo que queda por disputar. Para el cuadro ‘blanquiazul’, el objetivo principal es el título nacional, el cual se definirá a fin de año.

¿El clásico se jugará un lunes?

Se acerca el segundo clásico del año, en el Apertura, ambos equipos empataron 1-1 con goles de Kevin Quevedo y José Rivera. En otro momento de la conferencia, Franco Navarro fue consultado sobre la programación del próximo clásico del fútbol peruano, que ha generado sorpresa en el entorno deportivo. Según la información oficial, el duelo entre Universitario y Alianza Lima se disputará el lunes 25 de agosto en el Estadio Monumental de Ate.

Navarro mostró su desacuerdo con la decisión y apuntó directamente a la organización del campeonato, cuestionando el criterio aplicado en un calendario que coincidirá con el inicio de los entrenamientos de la selección peruana.

“No creo que un lunes se programe un clásico. La selección empieza a entrenar ese día. Nunca se ha visto que un equipo se ha priorizado antes que la selección. El gerente de la liga trabaja para la Federación y los clubes lo único que tiene que hacer es ser imparcial y esperemos que eso no suceda. Espero que tome conciencia, el trabaja para los clubes y la Federación no para uno en especial”, expresó.

Duelo de vida o muerte

Alianza Lima debe pasar página rápido, el miércoles 16 de abril a las 19:30 se medirá frente a Gremio por los ‘playoffs’ de octavos de final de la Copa Sudamericana 2025 en el estadio Alejandro Villanueva de La Victoria.

Alianza Lima tendrá que vencer a Gremio para meterse a octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.

El duelo de vuelta se jugará el próximo 23 de julio a las 19:30, pero en territorio brasileño. El ganador de esta llave se medirá frente a la Universidad Católica de Ecuador por los octavos de final.