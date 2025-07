Universitario tomó tajante postura sobre fichar a un jugador ante la opción de Santiago Ormeño: “Van a esperar al final del Torneo Apertura”

El periodista Kevin Pacheco contó la decisión que tomó la 'U' ante la opción del delantero mexicano-peruano. (Video: Vamos al VAR / RPP)

En pleno mercado de transferencias, los 19 equipos de la Liga 1 buscan reforzarse para afrontar el Torneo Clausura de la mejor manera. Universitario de Deportes no es la excepción y pese a haber confirmado a Anderson Santamaría y Jesús Castillo, continúa en la búsqueda de más elementos. En las últimas horas sonó el nombre de Santiago Ormeño. En ese sentido, se conoció la postura que tomó la directiva de la ‘U’ sobre el delantero mexicano-peruano.

“En las últimas horas se ha tocado la posibilidad de que Santiago Ormeño pueda ir a Universitario de Deportes. La información que tengo por lo menos es que Ormeño ha sido ofrecido la ‘U’, es cierto”, fueron las primeras palabras del periodista Kevin Pacheco en el programa ‘Vamos al VAR’.

De la misma manera, el comunicador de RPP aseguró que los altos mandos de la entidad ‘merengue’ no tiene en los planes sumar al atacante de Qingdao Hainiu FC de China. “Pero Universitario no lo contempla como opción para que pueda llegar, así que está descartado, por lo menos para esta temporada. No lo contempla ni la dirección ni la gerencia deportiva del cuadro ‘crema’. Lo descartó 100%”, indicó.

Eso sí, Pacheco dio a conocer que Universitario no ha cerrado su plantel para la segunda parte del año y analiza una contratación más que la verá después de este fin de semana. “Se evalúa la posibilidad de un refuerzo, pero primero van a esperar cómo se termina todo el sábado. Ese es el punto”, precisó.

Santiago Ormeño acumula dos partidos con Qingdao Hainiu FC de China en el 2025. - créditos: CSL

Santiago Ormeño, en el radar de Universitario y Sporting Cristal

El periodista Gustavo Peralta anunció que Universitario y Sporting Cristal están evaluando la posibilidad de fichar a Santiago Ormeño para la próxima temporada. No obstante, remarcó que aún no se ha iniciado una negociación formal.

“Un jugador por el cual Universitario y Cristal han preguntado y está en análisis es Santiago Ormeño. No significa que sea la opción principal de la ‘U’ porque la primera opción es Luis Ramos, pero teniendo en cuenta lo difícil que está, han preguntado por Santiago Ormeño, y Sporting Cristal también”, declaró en ‘Hablemos de MAX’.

El reportero de ‘L1 MAX’ mencionó que el contato del nacido en Ciudad de México con el elenco asiático es hasta diciembre de 2025, aunque busca una salida. Asimismo, descartó que la directiva piense en rescindirle el vínculo al argentino Diego Churín y se quedará hasta fin de año.

Así lo dio a conocer el periodista Gustavo Peralta. (Video: L1MAX)

¿Raúl Ruidíaz puede volver a Universitario?

Con la opción desechada de Santiago Ormeño, los hinchas de Universitario podrían preguntarse si es que Raúl Ruidíaz está en la órbita para volver ante el fuerte interés de Sporting Cristal.

Por lo pronto, lo último que se conoció es que la ‘Pulga’ rechazó la primera oferta del conjunto ‘rimense’. Si bien esta le atrajo, el convencimiento del técnico de Atlético Grau, Ángel Comizzo, hizo efecto para que desista y se quede en Piura. Influyó mucho que le haya dado a entender que si su deseo era volver al equipo de sus amores en un futuro, aceptando ir al Rímac se le iba a complicar mucho.

El DT de Atlético Grau, Ángel Comizzo, tiene una gran relación con Raúl Ruidíaz, que lo conoce de su pasado en Universitario. - créditos: Liga 1

Universitario, con un ojo en la Copa Libertadores 2025

Independientemente de lo que ocurra el sábado con la última jornada del Torneo Apertura, de la que tiene chances de salir ganador, en Universitario también miran de reojo lo que serán los duelos que afrontará ante Palmeiras por los octavos de final de la Copa Libertadores 2025.

Una noticia que preocupa en la ‘U’ es el problema de salud que padece Williams Riveros, que lo obliga a perderse el choque con Los Chankas de este fin de semana, y cabe la posibilidad que no llegue para los duelos con el ‘verdao’ (14 de agosto y 21 del mismo mes).