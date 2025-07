Santiago Ormeño entró en la órbita de Sporting Cristal y Universitario para Liga 1 2025: “Está en evaluación de ambos”

Así lo dio a conocer el periodista Gustavo Peralta. (Video: L1MAX)

Universitario de Deportes y Sporting Cristal buscan un delantero centro para reforzar su ataque. Desde Ate, año tras año el problema parece ser el mismo: no encuentran un delantero que marque la diferencia, sin embargo, en campañas anteriores el gol ha recaído en otros elementos que podían suplir esa necesidad. No obstante, quieren por fin romper esa mala racha con los delanteros y traer a uno que pueda ser el distinto.

Por su parte, los rimenses sufren la partida de Martín Cauteruccio, que hoy confirmó, con un video, su salida del equipo. La directiva apunta a reemplazarlo con un nacional, ya que el cupo de extranjero que dejó el uruguayo lo tendrían reservado para un defensor que llegaría de la Serie B de Brasil.

Primero buscaron a Raúl Ruidíaz, pero al parecer las conversaciones se cayeron porque el jugador prefiere quedarse en Atlético Grau y esperar hasta la próxima temporada para regresar al equipo de sus amores: Universitario.

Ante esta situación, tanto ‘cremas’ como ‘celestes’ consultaron por la situación de Santiago Ormeño, con pasado en la selección peruana, que milita en el fútbol de China. Así lo dio a conocer el periodista Gustavo Peralta en L1MAX.

“Un jugador por el cual Universitario y Cristal han preguntado y está en análisis es Santiago Ormeño. Está en evaluación de ambos. No significa que sea la opción principal de la ‘U’ porque la primera opción es Luis Ramos, pero teniendo en cuenta lo difícil que está, han preguntado por Santiago Ormeño y Sporting Cristal también”, afirmó.

A su vez, explicó sobre el contrato que tiene el delantero peruano con el Qingdao Hainiu, que compite en la máxima categoría del país asiático.

“Tiene contrato hasta diciembre en el club de China (Qingdao Hainiu) y lo que se está viendo es desvincularlo y tras eso decidir a dónde va”, sostuvo.

Santiago Ormeño en la temporada

El delantero no atraviesa su momento más goleador en el año. Llegó a China en febrero de este año y no ha podido consolidarse ni encontrar su espacio en el elenco asiático. Es así como solamente ha disputado dos encuentros desde su llegada y no ha podido marcar ningún tanto.

Santiago Ormeño dejó el fútbol mexicano y ficha por club de liga exótica que pagó millonarios sueldos y ahora sufre problemas económicos. - créditos: Mexsport

Por años ha sido un delantero que ha tenido mucha participación en el fútbol mexicano. Pasó por equipos como León, Guadalajara y Puebla, en este último es el club donde mejor le ha ido y allí se consolidó como delantero. Dentro del equipo anotó 23 goles en 68 partidos disputados, además brindó dos pases gol que contribuyeron al equipo.

El principal atractivo para que ‘cremas’ y ‘celestes’ apunten a su fichaje es que el delantero de 31 años es peruano y no ocuparía plaza de extranjero, ya que a Universitario no le quedan cupos y Sporting Cristal buscaría sumar a un defensor y no un delantero foráneo.

¿Es la primera vez que Santiago Ormeño jugaría en Perú?

No. El futbolista sí ha tenido un paso corto en tierras nacionales en el 2019, exactamente disputó tres partidos con Cusco FC en ese entonces llamado Real Garcilaso.

Santiago Ormeño (Foto: Cortesía/ Club Puebla)

En el elenco cusqueño tuvo la oportunidad de anotarle a Melgar en Arequipa en el Clausura de aquella temporada. El jugador llegó por pedido de Juan Reynoso, que finalmente se terminó yendo. Ante aquella situación Ormeño también decidió regresar al Puebla de México aduciendo problemas familiares.

Por su parte, el nombre de Santiago Ormeño despertó interés en tierras nacionales en su momento que pasaba en México, es así como Ricardo Gareca lo convocó a la selección peruana donde hasta el momento ha jugado 13 partidos: seis en Copa América, seis en Eliminatorias y un partido amistoso. Todavía no se ha estrenado como goleador en el equipo de todos.