Universitario sufrió sensible baja de Williams Riveros: ¿Se perderá el partido contra Palmeiras por Copa Libertadores 2025?

Universitario de Deportes sufrió una dura baja a pocas horas del duelo con Los Chankas por la definición del Torneo Apertura 2025. Williams Riveros no pudo terminar el entrenamiento porque presentó un cuadro de apendicitis y fue trasladado de emergencia a una clínica local.

El defensa tuvo que ser intervenido quirúrgicamente la noche del jueves 10 de julio, y está en plena recuperación. No podrá jugar frente los ‘guerreros’ este sábado 12 de julio a las 15:00 horas en el estadio Monumental, por la fecha 19 de la competición.

Su estado de salud preocupó a muchos, y los hinchas lamentaron su ausencia en el choque decisivo debido al gran momento futbolístico que estaba viviendo. Y también se perdará el arranque del Clausura, el cual iniciará el próximo viernes 18 de julio.

La incertidumbre se apoderó de Ate y todos se preguntan si el popular ‘Tarzán’ llegará al cotejo con Palmeira del próximo jueves 14 de agosto a las 19:30 horas en el recinto de Ate, por los octavos de final de la Copa Libertadores 2025.

Williams Riveros hizo mea culpa por ‘blooper’ en Universitario vs Deportivo Garcilaso.

¿Williams Riveros se perderá el partido contra Palmeiras por Copa Libertadores 2025?

Universitario de Deportes no solo está pensando en el título del Torneo Apertura 2025, también está mentalizado en el choque por los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. Los ‘cremas’ se enfrentarán a Palmeiras en casi un mes, y la baja de Williams Riveros preocupa a todos.

El paraguayo podría perderse el primer choque con el ‘verdao’ debido al cuadro de apendicitis que sufrió. Aunque no hay fecha exacta de su recuperación, José Carvallo reveló que pasó por el mismo proceso de salud y demoró 25 días en regresar a las canchas.

Ese sería el tiempo estimado para el regreso del defensa, es decir llegaría con lo justo para el cotejo con el cuadro brasileño. Claro, eso dependerá de la evolución que vaya teniendo durante los próximos días. Mientras eso se define, Anderson Santamaría será la principal opción para ocupar su lugar.

“Me pasó en plena temporada en 2022. Era para porque íbamos a viajar con la selección peruana a Uruguay, en ese partido que perdimos 1-0 en el Centenario. Me agarró la apendicitis en horas, así como le pasó a Williams. Y son por lo menos 30 días para que pueda volver a jugar. Yo empecé a entrenar a las dos semanas recién, con dolor; es un trote muy suave. Yo jugué mi primer partido a los 25 días de operado; el doctor me decía ‘Loco, todo bien, pero cuidado’. Yo quería jugar y la verdad no me sentí al cien por ciento; me arriesgué. No tuve ninguna complicación, mi recuperación fue rápida, sino que es un corte que te hacen. Tienes un corte y ante un golpe o roce, por eso te dicen cero deporte. A los 25 días pude volver a jugar porque era arquero y no tenía muchos movimientos, pero para un central yo me imagino que sería 30 días, por lo menos”, apuntó el exarquero de los ‘merengues’ en el programa ‘L1 Radio’.

Williams Riveros llegó a los 100 partidos con Universitario de Deportes.

Parte médico de Universitario sobre Williams Riveros

La ‘U’ se pronunció sobre la salud del defensa paraguayo y publicó el parte médico asegurando que la operación fue exitosa. No precisó el tiempo de recuperación, pero precisó que será evaluado de manera constante.

“El futbolista Williams Riveros, defensor del plantel profesional, presentó un cuadro de apendicitis aguda, el cual fue atendido oportunamente y resuelto mediante una intervención quirúrgica exitosa. Actualmente se encuentra en proceso de recuperación y bajo evaluación constante del cuerpo médico del club. Esperamos su pronta recuperación“, se lee en el oficio médico de los ‘cremas’.

El reemplazo de Williams Riveros en Universitario vs Los Chankas

Sin Williams Riveros, Jorge Fossati ya tiene definido quién reemplazará al paraguayo frente Los Chankas. El elegido por el técnico es Gustavo Dulanto, acompañará a Matías Di Benedetto y Aldo Corzo en la línea defensiva.