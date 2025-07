Martín Cauteruccio rompió su silencio y confirmó inesperada salida de Sporting Cristal: “Tengo sentimientos encontrados”

El delantero uruguayo dio a conocer sus sensaciones por dejar el cuadro 'cervecero' para firmar por Bolívar. (Video: Sporting Cristal)

La sorpresiva salida de Martín Cauteruccio de Sporting Cristal cayó como un baldazo de agua fría a los hinchas ‘celestes’ a poco días del inicio del Torneo Clausura 2025. El uruguayo decidió dejar La Florida para emprender un nuevo reto en un club histórico de Bolivia: Club Bolívar de La Paz.

Después de varios días de incertidumbre porque el club rimense no se pronunciaba al respecto, el delantero decidió romper su silencio y confirmó su partida después de dos temporadas. Realizó un emotivo video de despedida para todos los fanáticos y expresó su sentir tras drástica decisión.

Hola a los hinchas celestes, espero que estén muy bien. Quería contarles un poco cómo me estoy sintiendo con estos sentimientos encontrados. Primero, una tristeza por este paso, pero por otro lado muy contento por esta nueva oportunidad que se me brinda y quería compartirla con todos ustedes. Agradecerles por todo el apoyo que siempre me han brindado, el cariño en cada cancha, en cada estadio, en cada partido”, fueron las primeras palabras del goleador a través del canal oficial de Cristal.

Sporting Cristal hizo oficial la salida de Martín Cauteruccio

“Las pelotas que me llevé en cada ‘hat trick’”

Martín Cauteruccio no pudo evitar recordar los goles que celebró con Sporting Cristal durante su estadía en el Rímac: anotó 49 goles y brindó 6 asistencias. Bromeó con las pelotas que se llevó con cada triplete que lo tocó convertir.

“Recordar tantos lindos momentos que me ha tocado vivir, afuera como dentro del campo. La cantidad de goles que pude realizar, las pelotas que me llevé en cada ‘hat trick’, los festejos de gol con cada uno de ustedes; es algo que queda en mi corazón. Quería agradecer a mis compañeros, a todo el staff, al gran grupo humano que había dentro del club”, añadió.

Además, el delantero uruguayo hizo un pedido especial a los hinchas ‘cerveceros’ para el Torneo Clausura 2025. Pidió no dejar de apoyar al equipo a pesar del mal momento futbolístico que está buscando revertir.

“Exhortar a toda la gente que siga como lo hizo siempre, apoyando y acompañando; ese es un gran aliento para todos los jugadores. Por último, despedirme en este momento que ha sido tan importante para mi carrera, un año y medio en el cual viví muchos hermosos momentos. Y con todo cariño les deseo todo lo mejor, y muchos éxitos para lo que viene. Fuerza Cristal”, finalizó.

El delantero puso el 1-0 vía penal en el Gallardo. (Video: L1MAX)

¿Cómo fue la salida de Martín Cauteruccio de Sporting Cristal?

Cuando salió la información de la repentina salida de Martín Cauteruccio de Sporting Cristal se aseguró que el Club Bolívar había comprado el pase del delantero ya que tenía contrato vigente con los ‘celestes’ hasta fines del 2025. Sin embargo, los rimenses confirmaron que la desvinculación se dio por mutuo acuerdo.

"¡Muchas gracias por todo, goleador! El club llegó a un acuerdo con Martín Cauteruccio para la resolución de su contrato. ¡Éxitos en todos tus proyectos futuros!“, fue la publicación del cuadro bajopontino por sus redes sociales.

Club Bolívar oficializó fichaje de Martín Cauteruccio

El cuadro boliviano hizo oficial la llegada del delantero uruguayo a través de sus redes sociales. Martín Cauteruccio defenderá la camiseta del Club Bolívar y fue anunciado como el “Rey de los hat-tricks”.

“¡Bienvenido, su majestad! El Rey del gol, Martín Cauteruccio, se instala en el Club Bolívar. Aún mantiene el trono de máximo goleador de Sudamérica. Su nombre lleva impreso el sello del gol. Es un delantero de raza. Martín Cauteruccio se instala en el Club Bolívar con el instinto intacto y con el compromiso de aportar jerarquía, experiencia y eficacia en el camino hacia la Copa Sudamericana y los torneos locales", se lee en el comunicado del cuadro altiplánico.

Club Bolívar oficializó fichaje de Martín Cauteruccio