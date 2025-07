¿Sporting Cristal pagará capricho por Raúl Ruidíaz? Atlético Grau le puso millonario monto en su cláusula de salida

El periodista deportivo, Enrique de la Rosa reveló el monto por el que la 'Pulga' saldría, ante la posibilidad de que Sporting Cristal busque su fichaje. (Video: Fútbol Champán)

En horas de la mañana del martes 8 de julio, los hinchas de Sporting Cristal se sorprendieron con la repentina noticia sobre la salida de Martín Cauteruccio del club, que fue dada a conocer por el reconocido periodista, César Luis Merlo. ‘Caute’ fichará por Bolívar de Bolivia en una transferencia que obliga a la directiva ‘rimense’ en buscar su reemplazo a la brevedad, sonando nuevamente el nombre de Raúl Ruidíaz. En ese sentido, se conoció la millonaria cláusula de la ‘Pulga’ para dejar Atlético Grau.

El periodista deportivo, Enrique de la Rosa, informó en el programa de YouTube, ‘Fútbol Champán’, el cuantioso monto que cualquier equipo tendrá que abonarle a los ‘albos’ para contar con los servicios del menudo delantero. “La cláusula de Ruidíaz es para cualquier equipo, es de 500 mil dólares. De pensar que lo pudo haber traído sin cláusula. ¡Qué jo... situación para Cristal Autuori y todo ellos", indicó sobre la cifra, que al cambio bordea 1 millón 730 mil soles.

Una cantidad que los altos mandos de la entidad ‘bajopontina’ podrían negociarla mediante la cesión o traspaso de jugadores que no sean tenidos en cuenta por Paulo Autuori. Dependerá de las conversaciones, de ser el caso.

Ahora, es cierto que la dirigencia de Sporting Cristal tuvo la chance de incorporar a Raúl Ruidíaz a inicios de año, cuando el menudo futbolista no acordó su regreso a Universitario y buscaba quedarse en Lima. El exarquero, Diego Penny, confesó que Gustavo Zevallos buscó al representante del jugador, pero ya le había dado su palabra a Atlético Grau.

Raúl Ruidíaz es el goleador de Atlético Grau con 6 goles en 11 partidos disputados en el Torneo Apertura. - créditos: Atlético Grau

Otros detalles del contrato de Raúl Ruidíaz en Atlético Grau

La llegada de Raúl Ruidíaz a Atlético Grau se dio por intermedio de la gestión de su técnico Ángel Comizzo, quien ya lo había dirigido durante su etapa en Universitario, donde obtuvo el título nacional en 2013.

También participaron Diego Trigoso, gerente de menores del club y cercano al futbolista, quien coordinó con Andrés Ríos, gerente deportivo e hijo del presidente Arturo Ríos, para concretar el fichaje, que se cerró en la noche del 2 de abril

Según el comunicador, Gustavo Peralta, el contrato se cerró hasta finales de 2026 y el atacante contará con una cláusula de salida, tanto para el fútbol local como para el exterior, a cambio de un monto significativo y bajo condiciones flexibles acordadas con la directiva del club de Piura.

El periodista Gustavo Peralta reveló los pormenores del fallido paso de la 'Pulga' a Ayacucho FC y cómo se dio lo del cuadro 'albo'. (Video: L1 MAX)

Ángel Comizzo sobre posible salida de Raúl Ruidíaz de Atlético Grau

En la previa del choque con Universitario, Ángel Comizzo fue consultado por el presente de Raúl Ruidíaz y si es que seguirá en Atlético Grau, más allá del Torneo Apertura. “Él tiene contrato, así que no hay problema. Es un hombre que sabe respetar los contratos, es un hombre de palabra, así que no creo que tengamos ese problema. Ahora, si en algún momento, él tiene que volver a su casa, que es lo que se merece por todo lo que ha hecho, no va a haber problema”, declaró para ‘Hablemos de MAX’ en primera instancia.

Asimismo, reconoció que su intención es verlo de vuelta en la ‘U’. “Con Raúl tengo una excelente relación de hace muchísimos años. Él sabe muy bien lo que yo quiero para él, lo tiene claro”, añadió.

El DT argentino habló de la actualidad de la 'Pulga' en el cuadro 'albo', y si es que regresará a la 'U'. (Video: Hablemos de MAX)

¿Raúl Ruidíaz puede regresar a Universitario?

Álvaro Barco, director deportivo de Universitario, abordó los rumores sobre un posible regreso de Raúl Ruidíaz al club. Consultado por la prensa, el dirigente afirmó: “Sin duda que Raúl ha sido una figura acá en su momento, pero por lo que tengo entendido tiene contrato con Grau y él va a tener que respetarlo. No he profundizado para nada en ese tema, pero es un tema que voy a conversarlo con el entrenador desde hoy para ver qué alternativas tenemos”.

El exfutbolista enfatizó que cualquier posibilidad se evaluará en conjunto con el comando técnico de Jorge Fossati, que cuenta en su plantel con los siguientes delanteros: Alex Valera, Edison Flores, José Rivera y Diego Churín.