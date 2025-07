DT de equipo semifinalista del Mundial de Clubes llenó de elogios a Paolo Guerrero: “Tengo una admiración muy grande por él”

DT de equipo semifinalista del Mundial de Clubes llenó de elogios a Paolo Guerrero.

La carrera de Paolo Guerrero es digna de destacar. Y es que sus primeros pasos los dio en el competitivo fútbol alemán de la mano de Bayern Munich y Hamburgo, aunque su pico de rendimiento lo alcanzó en Brasil, motivo por el cual fue reconocido en varias partes del mundo. En ese sentido, el técnico de un equipo semifinalista del Mundial de Clubes 2025 lo llenó de elogios.

“Paolo Guerrero fue un gran jugador. Yo lo vi jugar inclusive antes de ese Mundial de Clubes (de 2012). Él tuvo mucho éxito en Brasil. Fue un jugador que siempre destacó bastante. Yo tengo una admiración muy grande por él. Realmente es un jugador diferente. Estoy feliz por sus palabras”, fueron las palabras de Renato Gaúcho, DT de Fluminense, en conferencia de prensa en la previa del duelo ante Chelsea de Inglaterra, devolviendo así los halagos del ‘Depredador’.

El entrenador de 62 años también se refirió a la preparación y las expectativas del ‘flu’ frente a los ‘blues’, subrayando la relevancia del evento para su carrera y para la institución. “En la final uno va a ganar y otro va a perder. Hoy por hoy, Fluminense está preparado para ganar. Es un privilegio estar en este torneo. Creo en nuestro trabajo, respetando al rival. No sé cuándo me tocará estar otra vez en un torneo como este. Hemos venido para ganar, no solo para participar. Ya hemos hecho historia, pero queremos llegar a la final”, sostuvo el estratega, que dirige a tres conocidos de la Liga 1 como Ignácio da Silva (Sporting Cristal), Juan Pablo Freytes y Kevin Serna (Alianza Lima).

Renato Gaúcho quiere hacer historia con Fluminense en el Mundial de Clubes 2025. - créditos: Reuters/Mark Smith

Paolo Guerrero valoró la gestión de Renato Gaúcho en Brasil

Durante una entrevista concedida a DAZN, Paolo Guerrero valoró a Renato Gaúcho y resaltó el vínculo que crea con los futbolistas bajo su dirección. “Yo creo que chispa. Tiene una buena química con los jugadores. He conversado con un grupo de amigos que han tenido la oportunidad de trabajar con Renato y todos me comentan lo mismo: llega mucho al jugador, te motiva, siempre trata de estar al lado”, manifestó.

El delantero de Alianza Lima agregó que esa cercanía del experimentado DT no solo ayuda durante el juego, sino que potencia el rendimiento integral del plantel. “A veces se pone a ver videos contigo y a comentar de sus jugadas, de lo que él hacía, a veces te reta un poco si puedes hacer dentro de la cancha lo que él hacía en su época”, acotó.

El capitán de la selección peruana calificó la experiencia de trabajar con entrenadores que generan esa dinámica de apoyo y cercanía como algo admirable. Para él, la confianza transmitida por el cuerpo técnico representó una motivación adicional para adaptarse a los desafíos que plantea el fútbol profesional y sacar el máximo provecho de sus condiciones en el campo.

El delantero peruano halagó a Renato Gaúcho por su trabajo en Mundial de Clubes 2025. (Video: DAZN)

La etapa de Paolo Guerrero en el Brasileirao

Paolo Guerrero llegó al fútbol brasileño en 2012, cuando fue fichado por Corinthians. Allí se convirtió en uno de los referentes del equipo y alcanzó la consagración en el Mundial de Clubes, anotando el gol decisivo en la final ante Chelsea y logrando uno de los títulos más importantes del ‘timao’. Durante su paso por el club paulista, el peruano sumó goles importantes y se ganó el reconocimiento de la afición gracias a su jerarquía como delantero, ganando el torneo local en 2015.

Al término de esa campaña, firmó por Flamengo, donde también dejó una huella recordada. En el ‘mengao’ siguió sumando anotaciones y consolidó su presencia en el Brasileirao, logrando el Campeonato Carioca (2017) y el Taça Guanabara (2018).

Para 2019, el ‘Depredador’ se sumó a las filas de Inter de Porto Alegre, en el que contó con un papel protagónico pese a las lesiones que condicionaron su continuidad. En el tramo final de su carrera en Brasil, jugó para Avaí FC, con el que perdió la categoría en 2022.

Más allá de todo, el futbolista de 41 años dejó una marca significativa en el campeonato brasileño, con actuaciones clave y una reputación de profesionalismo que le permitió convertirse en uno de los futbolistas peruanos más destacados del fútbol sudamericano.

Corinthians campeonó el Mundial de Clubes 2012 tras vencer a Chelsea en la final con gol de Paolo Guerrero. - créditos: Agencias