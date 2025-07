Siguen los movimientos en Alianza Lima: Gonzalo Aguirre no continuará en Matute y regresará a club dueño de su pase

“El árbitro cobró lo que quiso cobrar”, jugador de Deportivo Garcilaso sobre la polémica jugada ante Universitario en Cusco El plantel del cuadro cusqueño quedó muy incómodo con una jugada en particular que, pudo cambiar el destino del partido frente a los ‘cremas’ en duelo clave del Torneo Apertura

Paolo Guerrero se refirió a conflicto con Juan Manuel Vargas tras su alejamiento de la selección: “Yo no influyo ni me meto en el trabajo del ‘profe’” El delantero de Alianza Lima dio detalles del distanciamiento con el ‘Loco’, que lo acusó de no abogar por él para una vuelta a la ‘bicolor’ en la etapa de Ricardo Gareca