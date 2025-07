“Están contentos por lo que viviré”: el respaldo de Paolo Guerrero y Hernán Barcos a Víctor Guzmán antes de su salto a Europa

Víctor Guzmán se refirió a los consejos de Hernán Barcos y Paolo Guerrero antes de partir a Europa. Crédito: Alianza Lima

Con apenas 19 años, Víctor Guzmán ha emprendido el viaje más importante de su joven carrera. El talentoso delantero dejó atrás Alianza Lima, el club que lo vio crecer y brillar en las divisiones menores, para iniciar un nuevo capítulo en Portugal: será parte del Sporting de Lisboa, el mismo club que alguna vez catapultó a la élite del fútbol mundial a Cristiano Ronaldo.

Acompañado de su representante, Guzmán ya partió a suelo luso con la ilusión intacta y los objetivos claros. Si bien su primer paso será jugar en el equipo Sub-23 del vigente bicampeón portugués, su mirada ya está puesta en metas más altas: consolidarse en el ‘Viejo Continente’ y, algún día, vestir la camiseta de la selección peruana, uno de sus máximos anhelos.

“Quiero hacer una linda carrera en el extranjero, estar mucho tiempo afuera y algún día jugar por la selección, que es otro de mis grandes sueños. Por ahora, solo estoy enfocado en hacer bien las cosas y luego el tiempo nos dará la razón”, expresó el delantero con madurez y ambición en declaraciones para el medio ‘Entre Bolas’ antes de tomar su vuelo a Portugal.

Antes de cruzar el Atlántico, Víctor Guzmán no partió sin antes recibir palabras de aliento de dos referentes que marcaron su camino en Alianza Lima: Paolo Guerrero y Hernán Barcos. Ambos, con décadas de experiencia en el fútbol internacional, compartieron con el juvenil no solo su apoyo, sino valiosos consejos sobre lo que implica triunfar fuera del país.

El jugador formado en la cantera de Alianza Lima se unirá al Sporting Lisboa y recibió el aliento de Paolo Guerrero y Hernán Barcos. (Video: Entre Bolas)

“Están contentos por lo que voy a vivir. Me han aconsejado que lo aproveche”, contó el atacante, visiblemente agradecido por el respaldo de figuras que conocen bastante bien lo que significa triunfar en el exterior. Ahora, Guzmán buscará seguir sus pasos: primero culminar su etapa formativa en el Sporting de Lisboa, luego ganarse una oportunidad en el primer equipo y, con ello, comenzar a forjar una carrera sólida en la élite del fútbol europeo.

De La Victoria a Lisboa: una travesía con hambre de gloria

Víctor Guzmán no es ajeno a los reflectores. En Alianza Lima, su velocidad, atrevimiento y capacidad goleadora lo convirtieron en una de las promesas más visibles del club. Su talento natural y el carácter para aparecer en momentos clave despertaron el interés de ojeadores europeos, que vieron en él un perfil ideal para pulir. Ahora, el delantero ha dado un salto decisivo en su carrera: dejar Perú para sumarse al Sporting de Lisboa, uno de los clubes con mayor tradición formadora del Viejo Continente.

A sus 19 años, asume el reto con madurez y una motivación profunda: “Voy a Portugal esperando hacer un buen papel allá, que me vaya bien y sacar a mi familia adelante. Todo ha sido bastante rápido, pero lo estoy manejando con calma y estoy enfocado”.

Víctor Guzmán es canterano de Alianza Lima. Crédito: Prensa AL

El Sporting no es cualquier puerta que se abre. Por sus canteras han pasado leyendas como Figo, Nani y Cristiano Ronaldo. Guzmán deberá terminar su proceso formativo en un entorno mucho más exigente, con la meta de ganarse un lugar en el primer equipo y así empezar a escribir su nombre en el exigente mapa del fútbol europeo. No será fácil, pero cuenta con el talento, la actitud y el respaldo necesarios para intentarlo.

Con la sinceridad de quien no olvida sus raíces, también reconoció una espina: “Me hubiera gustado tener más oportunidades en Alianza, como todo jugador que siempre quiere jugar, pero se me está dando esta oportunidad y tengo que aprovecharla”. Desde el corazón de La Victoria hasta Lisboa, el camino recién empieza. Y aunque aún no ha debutado, su primer gran gol ya lo marcó: atreverse a cruzar el océano con el sueño intacto y el futuro entre los pies.