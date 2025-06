Giancarlo Granda culpó a Universitario, Alianza Lima y Sporting Cristal por eliminación de Perú en Mundial 2026: “Gracias ladrones de ilusiones”

Perú se quedó sin Mundial Canadá, Estados Unidos y México 2026 tras empatar sin goles con Ecuador, por la fecha 16 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026. La selección peruana se quedó sin chances de poder acceder a la zona de repechaje a falta de dos fechas para que termine la competencia.

Los cuestionamientos no se hicieron esperar y los hinchas apuntaron a varios culpables, entre ellos está Agustín Lozano. El presidente de la Federación Peruana de Fútbol es indicado como principal responsable del fracaso del combinado nacional en las Clasificatorias.

Giancarlo Granda se unió a las críticas contra el mandamás de la FPF y fue tajante al mencionar que no es el único culpable: también señaló a Universitario de Deportes, Alianza Lima y Sporting Cristal. Aseguró que los dirigentes de los clubes que respaldan a Lozano son responsables de la crisis futbolística.

“A todos mis amigos de la paletita verde, gracias ladrones de ilusiones. Es fácil pegarle a Agustín Lozano, todos dicen que Lozano es el culpable, y me queda claro. Es el presidente de la FPF, pero hay algo que creo que la gente no sabe. Lozano no es que aterrizó en un objeto volador no autorizado en la Federación; él llega por votos y los votos se los dan los clubes. Entonces; (Joel) Raffito, amigo mío, que dijiste que ibas a cambiar el fútbol peruano desde adentro, no puedes ni cambiar Sporting Cristal, hermano. De hecho, si lo cambiaste, lo cambiaste para mal”, disparó el periodista deportivo en el programa de Youtube ‘Palabra de Hincha’.

Esto dijo el mediocampista sobre el resultado por Eliminatorias 2026. (Video: Movistar Deportes)

“Agustín Lozano es respaldado por todos los nefastos dirigentes”

Giancarlo Granda exhibió a todos los clubes que suelen apoyar la gestión de Agustín Lozano al mando de la Federación Peruana de Fútbol en cada asamblea. También le pegó duro a los dirigentes de los ‘blanquiazules’, ‘cremas’ y ‘cerveceros’.

“Alianza Lima, Universitario, Grau, todos con la paletita verde, salvo Melgar y Cienciano, que son una excepción. El mal del fútbol peruano es de todos, no solamente del presidente de la Federación. Es el máximo responsable, sí, pero es respaldado por todos estos nefastos dirigentes que le siguen dando el ‘ok’ para que siga siendo el presidente”, comentó el ‘hombre de prensa’.

Empate sin goles en el Estadio Nacional. (Video: Movistar Deportes)

Además, puntualizó que la crisis futbolística de la ‘blanquirroja’ es de todos, también de los técnicos que pasaron por el combinado nacional y jugadores. Lanzó sura crítica contra el mandato de Juan Reynoso, quien asumió el mando a inicios de las Clasificatorias.

“No hay que eximir de responsabilidades, si es culpa de los técnicos; tuvimos a un técnico que nos dirigió por seis fechas y en cinco no pateamos al arco, recién en la sexta fecha celebramos rematar al arco, increíble. Y tuvimos un técnico que potenció su idea por encima de lo que tenía, que era Jorge Fossati. La selección quedó eliminada del Mundial y yo creo que los jugadores también son responsables”, finalizó.

Paolo Guerrero, de 41 años, luchó con Willian Pacho e intentó generar peligro en Perú vs Ecuador. - créditos: FPF

¿Cuándo vuelve a jugar la selección peruana en las Eliminatorias 2026?

El equipo de Óscar Ibáñez se despedirá a las Clasificatorias frente Uruguay en Montevideo y Paraguay en Lima, por la última fecha doble FIFA que se jugará en septiembre.