Antonio Rizola reveló su sorpresiva estrategia para triunfar con Perú en la Copa América de Vóley: “Todas las puntas jugarán de opuestas”

El entrenador brasileño explicó cómo intentará sorprender a sus rivales en el certamen continental. (FPV)

La selección peruana de vóley quedó lista para su debut en la primera edición de la Copa América. Hoy, miércoles 2 de julio, se enfrentará a su igual de Argentina por la fecha 1 del certamen que se realizará en el Ginásio Poliesportivo Divino Braga, situado en la ciudad de Betim, Brasil.

El técnico Antonio Rizola habló en la previa para la página oficial de Facebook de la Federación Peruana de Vóley (FPV) y sorprendió al revelar su método para que haya un equipo cohesionado a pesar de que no entrenaron por mucho tiempo para este torneo continental.

“Por poco tiempo que tenemos estando juntos todo el grupo completo, 14 o 15 días, vamos a empezar a jugar con 16 o 17 días, eso es muy difícil, conseguir un padrón de equipo, una estructura de juego equilibrada, por esto, el trabajo con David Castillo, el psicólogo, me está ayudando mucho en el trabajo de cohesión de equipo, porque no solo es la cohesión técnica y táctica, del momento que usted empieza a jugar y entra en las dificultades con equipos que ya están estructura y padrón de juego diferentes, queda más difícil emocionalmente conducir este juego, estamos trabajando mucho con el psicólogo el trabajo de cohesión de equipo para que ellas entiendan y absorban mejor la superioridad de otros equipos en ese momento”, comenzó.

Rizola y compañía no solo trabajan de la mano con el psicólogo de la selección nacional, sino también prepararan estrategias para no ser descifrados por sus rivales dentro de la cancha. Una de ellos es hacer jugar a las puntas como opuestas, ante la presencia de solo una deportista en dicho puesto, como lo es Thaisa Mc Leod.

“Esto va a sorprender a muchas personas porque yo convoqué a una opuesta y esta opuesta pura también está trabajando recibo porque quiero todas las puntas jueguen de opuestas, ataquen por dos, por cuatro, por seis, por cinco y por uno, no van a atacar por tres, hay dos que pueden atacar por tres, estamos intentando, como Perú no tiene un equipo más alta, más veloz, técnicamente bueno, tenemos que crear recursos tácticos para sorprender a nuestros adversarios y no mantener siempre la misma forma de jugar”, sentenció.

Antonio Rizola reveló su sorpresiva estrategia para destacar con Perú en la Copa América de Vóley 2025.

Rizola habló de la importancia de la Copa América de Vóley

Antonio Rizola, a la par, se refirió a la importancia de la participación de la selección peruana de vóley en la Copa América. Y es que con la cercanía de cada compromiso, el entrenador brasileño dará minutos a las 14 deportistas convocadas para compensar el desgaste físico en este certamen internacional.

“Espero que Perú aproveche esta Copa, que nos dé la oportunidad de evaluar a todas las atletas, vamos a jugar cuatro partidos seguidos y para un equipo que se preparó 25 días en total, 16 días completos, es muy difícil superar la carga física de este campeonato, vamos a tener que girar a las atletas para superar este campeonato, ganar no es un número, es lo que usted saca de la competencia, vamos a sacar muchas informaciones y también números”, acotó.

El técnico de la selección peruana pidió que haya más competencias en Sudamérica. (FPV)

Rizola, coincidentemente, abordó un tema que viene generando mucha polémica, el enfrentamiento entre la Confederación Sudamericana de Voleibol (CSV) y Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Voleibol (NORCECA), que provocó que Perú no forme parte de la próxima Copa Panamericana, al menos por el momento.

“Perú espera que esta Copa se consolide, sea también una Copa América y no solo con equipos sudamericanos. Espero que el voleibol se comprenda que somos un mundo, no podemos estar aislados, Sudamérica necesita un mayor número de competencias, necesita el apoyo de NORCECA, los equipos del Norte y Centroamérica para poder hacer un campeonato que nos califique mucho, eso es importante para ser mejor representados en el mundo, porque en Europa se juega mucho”, finalizó.