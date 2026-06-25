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Vacuna contra el Virus Sincitial Respiratorio: especialistas piden ampliar su aplicación en gestantes

Las recomendaciones de la sociedad científica están sustentadas en criterios del Comité Consultivo de Inmunizaciones y en evaluaciones de costo-efectividad

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Especialistas proponen ampliar la vacunación contra el Virus Sincitial Respiratorio en gestantes. (Foto: Agencia)
Especialistas proponen ampliar la vacunación contra el Virus Sincitial Respiratorio en gestantes. (Foto: Agencia)

La Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología (SPOG) expresó su respaldo a la incorporación de la vacuna contra el Virus Sincitial Respiratorio (VSR) en el Esquema Nacional de Inmunizaciones, al considerar que representa una medida positiva para la salud pública y un avance en la protección de recién nacidos y lactantes menores de seis meses. Sin embargo, la institución formuló una serie de observaciones técnicas para que esta política alcance un mayor impacto.

El Virus Sincitial Respiratorio (VSR) es uno de los principales causantes de infecciones respiratorias en bebés y niños pequeños y puede provocar cuadros graves durante los primeros meses de vida. Según información del Ministerio de Salud (Minsa), hasta el 13 de mayo de 2026 se han registrado 3.373 casos de VSR en el país.

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En ese contexto, la SPOG indicó que la vacunación durante el embarazo constituye una herramienta preventiva, ya que permite que la protección del recién nacido empiece incluso antes del nacimiento. Asimismo, destacó que la incorporación de esta vacuna representa un hito para reducir el riesgo de enfermedad respiratoria grave en los primeros meses de vida.

Representación 3D de un virus esférico púrpura y azul con púas en su superficie y material genético multicolor en el centro, sobre fondo rojo
Representación del metapneumovirus humano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Piden ampliar la ventana de vacunación

Pese a respaldar la incorporación de la vacuna al esquema nacional, la sociedad científica señaló que existen aspectos técnicos que podrían revisarse. En un comunicado, precisó que sus observaciones están alineadas con los criterios del Comité Consultivo de Inmunizaciones y sustentadas en evaluaciones de costo-efectividad.

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La primera recomendación consiste en ampliar la ventana de vacunación de las gestantes entre las semanas 28 y 36 del embarazo, en lugar de la actual restricción entre las semanas 32 y 36. De acuerdo con la SPOG, este cambio permitiría duplicar las oportunidades de acceso durante el control prenatal.

La institución sostuvo que esta modificación favorecería la aplicación de la vacuna dentro de un periodo más amplio de atención prenatal, conforme a lo planteado en su comunicado.

Una profesional de la salud prepara una dosis de la vacuna de Sinovac contra la covid-19, en Montevideo (Uruguay), en una fotografía de archivo. EFE/Federico Anfitti
Una profesional de la salud prepara una dosis de la vacuna de Sinovac contra la covid-19, en Montevideo (Uruguay), en una fotografía de archivo. EFE/Federico Anfitti

Vacunación durante todo el año

La segunda observación planteada por la SPOG es que la vacunación contra el Virus Sincitial Respiratorio se aplique durante todo el año, debido a que el virus circula en todos los meses. Según la institución, la norma actual limita la intervención al periodo comprendido entre abril y setiembre, lo que considera insuficiente.

Asimismo, la sociedad científica propuso que la norma precise que la vacuna contra el VSR pueda administrarse junto con otras vacunas indicadas durante la gestación, como la Tdap, con el objetivo de evitar oportunidades perdidas de inmunización.

Estas recomendaciones forman parte de las observaciones técnicas presentadas por la SPOG tras la incorporación de la vacuna al Esquema Nacional de Inmunizaciones.

Vacunación (Imagen Ilustrativa Infobae)
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SPOG solicita revisar la norma técnica

El presidente de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, Enrique Guevara, señaló que alinear la implementación de la vacunación materna contra el VSR con la mejor evidencia científica permitirá que todas las gestantes del país, independientemente de la región donde vivan, tengan acceso equitativo a esta medida de prevención.

El especialista agregó que ello contribuirá a proteger a más recién nacidos y lactantes frente a una de las principales causas de infección respiratoria grave durante los primeros meses de vida.

Finalmente, la SPOG invocó al Ministerio de Salud a revisar los aspectos técnicos observados en la norma correspondiente, priorizando la evidencia científica, la oportunidad de acceso y el beneficio directo para la salud pública.

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